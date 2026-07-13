Wie der kicker berichtet, habe man sich auf eine Zahlung von 6,8 Millionen Euro an Nagelsmann und dessen altes Trainerteam geeinigt. Zuvor hatte es ernsthafte Bedenken gegeben, dass der DFB noch wesentlich tiefer in die Tasche greifen müsste.
Julian Nagelsmann und sein Team kassieren wohl Millionen-Abfindung - DFB plante mit WM-Debakel
Nagelsmanns umstrittene Vertragsverlängerung: "Es gab gute Gründe"
Schließlich hatte Nagelsmann unmittelbar nach dem blamablen WM-Aus im Sechzehntelfinale gegen Paraguay betont, eigentlich weitermachen zu wollen und ein freiwilliger Rückzug schien somit zunächst unwahrscheinlich. Nagelsmanns Vertrag war erst 2025 vorzeitig und ohne große Not bis 2028 verlängert worden - mitsamt einem kolportierten Jahresgehalt in Höhe von sieben Millionen Euro.
"Es gab gute Gründe", sagte nun DFB-Schatzmeister Stephan Grunwald im kicker zu diesem durchaus umstrittenen Schritt: "Ich war zwar für die Vertragsgestaltung nicht zuständig, würde aber auch heute wieder Ja sagen, denn die damaligen Rahmenbedingungen waren gut."
- Getty Images Sport
DFB plante Haushalt mit frühem WM-Aus
Dass den DFB auch diesmal das frühe WM-Aus finanziell hart trifft, allerdings kein strukturelles Defizit und somit ernsthafte Panik auslöst, ist besonders Grunwald zu verdanken. Denn der hatte aufgrund der vorangegangenen WM-Debakel 2018 und 2022 in seiner Planung des "Turnierhaushalts" - der Sonderposten in der Finanzplanung des DFB - mit einem Aus in der ersten Runde nach der Gruppenphase gerechnet.
"Aufgrund der Erfahrung mit dem damals bestehenden strukturellen Defizit 2023 haben wir den Turnierhaushalt konservativ geplant", sagte Grünwald: "Ich habe die Aufgabe so zu planen, dass auch im schlechten Falle niemand in Panik ausbrechen muss."
"Das Defizit", das der DFB nun in Folge des Ausscheidens im Sechzehntelfinale hat, "liegt bei geplanten 9,4 Millionen Euro, wobei wir das Ist-Ergebnis aus Abrechnungsgründen final erst im Herbst benennen können", erklärt Grunwald, der auch darauf verweist, dass der DFB nur mit einer Final-Teilnahme grüne Zahlen bei der WM geschrieben hätte.
Zu dem WM-Minus von 9,4 Millionen Euro gesellen sich dann noch als Sonderposten die Abfindungen für Nagelsmann und sein Trainer-Team - und aller Voraussicht nach dann auch noch das Gehalt von Jürgen Klopp und dessen Staff.
- AFP
Jürgen Klopp als neuer Bundestrainer: DFB bestätigt Einigung über "potenziellen Vertrag"
Zwischen Klopp und der DFB-Spitze besteht nach Verbandsangaben eine grundsätzliche Einigung "über wesentliche Eckpunkte eines potenziellen Vertrags". Dieser soll dem Vernehmen nach bis 2030 laufen. Die Bild berichtete auch von einem Jahresgehalt, dass "nur minimal" höher als das von Vorgänger Nagelsmann sei.
Offen ist, wie Klopps Vertrag als Fußball-Chef des Red-Bull-Imperiums (bis 2029) aufgelöst wird. Red-Bull-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff soll im Laufe der Woche für Gespräche nach New York fliegen, wo Klopp als WM-Experte für MagentaTV arbeitet. Vom Tisch sein soll eine Ablöse, die der DFB an Red Bull entrichtet und auch das Gerücht, Klopp bleibe als Bundestrainer Markenbotschafter für den Brausehersteller, soll sich dem Vernehmen nach nicht bewahrheiten.
Welche Lösung am Ende gefunden wird, ist noch offen.
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