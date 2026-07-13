Julian Nagelsmann und sein Team kassieren wohl Millionen-Abfindung - DFB plante mit WM-Debakel

Dass den DFB auch diesmal das frühe WM-Aus finanziell hart trifft, allerdings kein strukturelles Defizit und somit ernsthafte Panik auslöst, ist besonders Grunwald zu verdanken. Denn der hatte aufgrund der vorangegangenen WM-Debakel 2018 und 2022 in seiner Planung des "Turnierhaushalts" - der Sonderposten in der Finanzplanung des DFB - mit einem Aus in der ersten Runde nach der Gruppenphase gerechnet.

"Aufgrund der Erfahrung mit dem damals bestehenden strukturellen Defizit 2023 haben wir den Turnierhaushalt konservativ geplant", sagte Grünwald: "Ich habe die Aufgabe so zu planen, dass auch im schlechten Falle niemand in Panik ausbrechen muss."

"Das Defizit", das der DFB nun in Folge des Ausscheidens im Sechzehntelfinale hat, "liegt bei geplanten 9,4 Millionen Euro, wobei wir das Ist-Ergebnis aus Abrechnungsgründen final erst im Herbst benennen können", erklärt Grunwald, der auch darauf verweist, dass der DFB nur mit einer Final-Teilnahme grüne Zahlen bei der WM geschrieben hätte.

Zu dem WM-Minus von 9,4 Millionen Euro gesellen sich dann noch als Sonderposten die Abfindungen für Nagelsmann und sein Trainer-Team - und aller Voraussicht nach dann auch noch das Gehalt von Jürgen Klopp und dessen Staff.