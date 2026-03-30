Bundestrainer Julian Nagelsmann hat sich vor dem Länderspiel der DFB-Auswahl gegen Ghana zur Joker-Rolle von Deniz Undav geäußert und Nick Woltemade gegen Kritik verteidigt.
Julian Nagelsmann nennt überraschende Begründung für erneute Joker-Rolle von Deniz Undav - der wird mit Sprechchören gefeiert
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"Deniz hat viele gute Aktionen, vor allem, wenn der Gegner schon müde ist"
"Deniz hat viele gute Aktionen, vor allem, wenn der Gegner schon müde ist. Seine Qualitäten gehen so ein bisschen flöten, wenn er im Spiel viel arbeiten muss. Wenn wir sehen, was wir gegen die Schweiz in den ersten 60 bis 70 Minuten gearbeitet haben, um das Spiel zu gewinnen, dann wird das auch bei der WM so sein. Das ist der eine Grund", erklärte Nagelsmann in der ARD.
Als zweiten Grund nannte er, "dass wir Rollen definiert haben. Und dann muss ich mich in den nächsten beiden Spielen auch daran halten, weil sonst kann ich meine Glaubwürdigkeit vergessen. Wenn ich dann alles anders mache, brauche ich das Rollengespräch auch gar nicht erst führen".
Bereits im Vorfeld der Europameisterschaft 2024 hatte Nagelsmann es als ausschlaggebend für seine Entscheidungen betrachtet, welcher Spieler für welche Rolle im Kader am besten geeignet wäre und damit beispielsweise die Nichtnominierung von Leon Goretzka begründet - der inzwischen allerdings wieder ein fester Bestandteil des Nationalteams ist. Auch den Verzicht auf Angelo Stiller vor den Länderspielen gegen die Schweiz und Ghana hatte Nagelsmann zunächst mit dessen Rolle begründet, ihn dann aber nach der Verletzung von Aleksandar Pavlovic nachnominiert und in beiden Spielen in die Startelf beordert.
Nagelsmanns Begründung lässt sich zahlenmäßig dahingehend belegen, dass Undav tatsächlich in der Endphase eines Spiels effektiver ist. Von seinen 23 Saisontoren für den VfB Stuttgart erzielte er sieben in der ersten, 16 in der zweiten Halbzeit - allerdings stand er dabei meist in der Startelf.
Undav will sich mit Toren für Startelfeinsätze empfehlen
Das Vertrauen von Beginn an schenkte der Bundestrainer gegen Ghana Nick Woltemade, der bei Newcastle United seit Wochen nur noch recht wenig zum Einsatz kommt und zu einem Gesicht der Krise geworden ist. Dessen Tief machte Nagelsmann auch am Vereinstrainer des Ex-Stuttgarters fest. Er erklärte: "Ich habe versucht, ihn zu beruhigen. Es hat nichts mit ihm zu tun. Wenn du nach Newcastle guckst, ist es bei allen so. Selbst in den entscheidenden zwei Champions-League-Spielen ist Gordon draußen gesessen als bester Torschütze. Es ist glaube ich die Philosophie von Eddie Howe, dass er viel durchtauscht."
Er stellte in Aussicht, dass Woltemade bei der WM als Back-up für Kai Havertz agieren werde. "Er ist ein sehr guter Spieler, der auch Kai entlasten kann, wenn wir einen ähnlichen Spielertypen brauchen."
Undav sei hingegen ein anderer Spielertyp, "mehr ein Finisher", was er gegen Ghana auch tatsächlich dann unter Beweis stellte. Nach seiner Einwechslung war er es, der dem DFB-Team mit seinem Treffer den Sieg bescherte.
Nach dem Spiel äußerte sich der Stuttgarter im ARD-Interview auch zu seiner Joker-Rolle. Undav sagte: "Ich habe ein Gespräch gehabt mit dem Bundestrainer, ich kenne meine Rolle. Aber durch Tore kann meine Rolle sich vielleicht noch verändern." Anschließend ergänzte er: "Ich versuche einfach, meine Rolle zu akzeptieren, weiterzumachen, Gas zu geben, Tore zu machen für die Mannschaft. Das ist das Wichtigste."
Zuvor hatte er indirekt Argumente für einen Startelfeinsatz geliefert. Undav analysierte: "Wir haben in der ersten Halbzeit schon die Kontrolle und müssen aus unseren Chancen und Halbchancen eigentlich schon die Tore machen oder zumindest noch gefährlicher werden."
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Undav wird in Stuttgart mit Sprechchören gefeiert und erzielt den Siegtreffer
Bereits nach dem 4:3-Erfolg gegen die Schweiz hatte Nagelsmann seine Entscheidung, Woltemade und nicht Undav einzuwechseln, vehement verteidigt. Dabei erklärte er, in dem "super intensiven Spiel" hätte Undav "seine super vielen Qualitäten, gerade wenn er selber viel den Ball hat", nicht unbedingt zur Geltung bringen können. Zudem sei es die Aufgabe des Bundestrainers, Woltemade angesichts dessen schwieriger Lage im Klub Selbstvertrauen zu schenken, während der formstarke Undav dies nicht nötig habe.
Der 29-jährige Stürmer vom VfB Stuttgart hatte im Vorfeld der Nominierung ebenfalls für Wirbel gesorgt, da er angegeben hatte, seit der Winterpause keinen Kontakt mehr zu Nagelsmann gehabt zu haben - wofür sich der wiederum öffentlich rechtfertigte.
Beim Länderspiel in Stuttgart stand er dann trotz seines Bankplatzes von Beginn an erneut im Fokus: Gleich dreimal innerhalb des ersten Durchgangs feierten ihn die Zuschauer mit Sprechchören. Undav reagierte darauf mit einem Lächeln und winkte sichtlich erfreut ins Publikum. TV-Experte Bastian Schweinsteiger scherzte: "Ich war ein bisschen enttäuscht, dass er sich nicht selber eingewechselt hat".
Zur zweiten Halbzeit kam Undav schließlich, erneut von Sprechchören begleitet, für Serge Gnabry ins Spiel. In der 88. Minute erzielte Undav nach Vorarbeit von Leroy Sane den Siegtreffer zum 2:1 für die DFB-Auswahl.
Deniz Undav und Nick Woltemade: Statistiken in der Saison 2025/26
Deniz Undav
Nick Woltemade
Spiele
38
48
Tore
23
11
Assists
13
5
Häufig gestellte Fragen
Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.
Sie hat keinen Eigentümer im engsten Sinne, denn die Verwaltung erfolgt durch den DFB.
Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Allianz Arena, im Signal Iduna Park und aber auch in anderen Anlagen.
Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.
Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.
Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordteamspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131).
Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.
Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.
In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".