Julian Nagelsmann nennt überraschende Begründung für erneute Joker-Rolle von Deniz Undav - der wird mit Sprechchören gefeiert

"Deniz hat viele gute Aktionen, vor allem, wenn der Gegner schon müde ist. Seine Qualitäten gehen so ein bisschen flöten, wenn er im Spiel viel arbeiten muss. Wenn wir sehen, was wir gegen die Schweiz in den ersten 60 bis 70 Minuten gearbeitet haben, um das Spiel zu gewinnen, dann wird das auch bei der WM so sein. Das ist der eine Grund", erklärte Nagelsmann in der ARD.

Als zweiten Grund nannte er, "dass wir Rollen definiert haben. Und dann muss ich mich in den nächsten beiden Spielen auch daran halten, weil sonst kann ich meine Glaubwürdigkeit vergessen. Wenn ich dann alles anders mache, brauche ich das Rollengespräch auch gar nicht erst führen".

Bereits im Vorfeld der Europameisterschaft 2024 hatte Nagelsmann es als ausschlaggebend für seine Entscheidungen betrachtet, welcher Spieler für welche Rolle im Kader am besten geeignet wäre und damit beispielsweise die Nichtnominierung von Leon Goretzka begründet - der inzwischen allerdings wieder ein fester Bestandteil des Nationalteams ist. Auch den Verzicht auf Angelo Stiller vor den Länderspielen gegen die Schweiz und Ghana hatte Nagelsmann zunächst mit dessen Rolle begründet, ihn dann aber nach der Verletzung von Aleksandar Pavlovic nachnominiert und in beiden Spielen in die Startelf beordert.

Nagelsmanns Begründung lässt sich zahlenmäßig dahingehend belegen, dass Undav tatsächlich in der Endphase eines Spiels effektiver ist. Von seinen 23 Saisontoren für den VfB Stuttgart erzielte er sieben in der ersten, 16 in der zweiten Halbzeit - allerdings stand er dabei meist in der Startelf.



