Kurz nach dem 4:3-Sieg gegen die Schweiz hat die deutsche Nationalmannschaft auch das Testspiel gegen Ghana mit 2:1 für sich entschieden. Bundestrainer Julian Nagelsmann zeigte sich im ARD-Interview mit dem Auftritt seines Teams zwar grundsätzlich zufrieden, sah aber besonders in einem Punkt noch Verbesserungsbedarf.
Julian Nagelsmann kritisiert fehlende taktische Disziplin der deutschen Mannschaft: "Das war wieder sehr viel Freestyle"
Nagelsmann: "Sind einfach nicht ballsicher genug"
"Weil das Spiel sehr, sehr gut lief, wurden wir ein bisschen ungeduldig und haben die Positionen dann nicht mehr so besetzt. Das war wieder sehr viel Freestyle, wie auch gegen die Schweiz. Und dann sind wir manchmal einfach nicht ballsicher genug, um diesen Freestyle zu haben", kritisierte Nagelsmann.
Der Kader sei für eine solche Spielweise nur bedingt geeignet. "Es gibt schon ein paar Spieler, die auf allen Positionen spielen können, aber es gibt auch ein paar Spieler im Kader, die fühlen sich einfach auf einer Position wohler und sind zufriedener, wenn sie diese Position halten und dann auch gut spielen können."
Wenn es hingegen zu "Freestyle-mäßig" werde, bestehe eine höhere Anfälligkeit für Konter.
Dabei habe die Mannschaft in den ersten 25 Minuten die Taktik noch sehr gut umgesetzt. "Ghana war ja gefühlt gar nicht in unserer Hälfte", lobte Nagelsmann. Auch habe die DFB-Elf genügend Chancen gehabt, um das Spiel frühzeitig zu entscheiden. "Insgesamt haben wir in meinen Augen besser gespielt als gegen die Schweiz, auch wenn wir weniger Tore gemacht haben", fasste der Bundestrainer zusammen.
Nagelsmann mahnt zu mehr Geduld
Anschließend ging er auf Nachfrage noch einmal genauer auf seine "Freestyle-Kritik" ein. "Die Mannschaft macht sich selbst das Leben schwer", stellte Nagelsmann fest. Gerade im Hinblick auf die hohen Temperaturen in den USA sei es sinnvoll, "unnötig weite Wege zu vermeiden" sowie die Gegner nicht zu Kontern einzuladen. "Von den zehn Kontern kannst du sieben oder acht wegnehmen, wenn du einfach ein bisschen disziplinierter in der Struktur bleibst."
Der Bundestrainer lobte den Offensivdrang seines Teams, mahnte aber zu etwas mehr Geduld. "Sie wollen gewinnen und ein Tor schießen, aber es reicht auch, wenn wir das spät machen. Wichtig ist, dass wir nicht zwei, drei kriegen, weil wir Konter kriegen."
Die deutsche Nationalmannschaft hatte das Freundschaftsspiel gegen Ghana dank eines Elfmetertores von Kai Havertz und eines späten Treffers von Joker Deniz Undav mit 2:1 gewonnen.