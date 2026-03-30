Julian Nagelsmann kritisiert fehlende taktische Disziplin der deutschen Mannschaft: "Das war wieder sehr viel Freestyle"

"Weil das Spiel sehr, sehr gut lief, wurden wir ein bisschen ungeduldig und haben die Positionen dann nicht mehr so besetzt. Das war wieder sehr viel Freestyle, wie auch gegen die Schweiz. Und dann sind wir manchmal einfach nicht ballsicher genug, um diesen Freestyle zu haben", kritisierte Nagelsmann.

Der Kader sei für eine solche Spielweise nur bedingt geeignet. "Es gibt schon ein paar Spieler, die auf allen Positionen spielen können, aber es gibt auch ein paar Spieler im Kader, die fühlen sich einfach auf einer Position wohler und sind zufriedener, wenn sie diese Position halten und dann auch gut spielen können."

Wenn es hingegen zu "Freestyle-mäßig" werde, bestehe eine höhere Anfälligkeit für Konter.

Dabei habe die Mannschaft in den ersten 25 Minuten die Taktik noch sehr gut umgesetzt. "Ghana war ja gefühlt gar nicht in unserer Hälfte", lobte Nagelsmann. Auch habe die DFB-Elf genügend Chancen gehabt, um das Spiel frühzeitig zu entscheiden. "Insgesamt haben wir in meinen Augen besser gespielt als gegen die Schweiz, auch wenn wir weniger Tore gemacht haben", fasste der Bundestrainer zusammen.



