Julian Nagelsmann hat kaum noch eine andere Wahl: DFB-Star schweigt nach WM-Ansage - und lässt Taten folgen!

In Mainz legte Undav eindrucksvoll nach, avancierte von Beginn an zu einem der Hauptdarsteller. Erst bereitete er den Ausgleich von Ermedin Demirovic vor (76.), 60 Sekunden später lief er dann plötzlich völlig allein aufs Tor zu und schob mit kühlem Kopf zur zwischenzeitlichen Führung ein. Schon in der ersten Halbzeit fiel er durch hohes Engagement auf.

Trainer Sebastian Hoeneß und Sportvorstand Fabian Wohlgemuth steuerten ihren Teil zur Bewerbungsmappe bei. "Deniz macht das, was er seit Wochen macht: Tore und Vorlagen", sagte Hoeneß bei Sky. Undav sei "ein Stürmer, der aus dem Nichts eine Gefahr darstellt und von einer Sekunde auf die andere Einfluss aufs Spiel nehmen" könne. "Er ist derzeit der Stürmer mit der besten Statistik. Er wäre eine gute Wahl und meine Wahl wäre klar", ergänzte Wohlgemuth.