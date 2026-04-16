Julian Nagelsmann entschuldigt sich bei VfB-Stürmer Deniz Undav: "Habe mich einfach ein bisschen triggern lassen"

"Es war nicht richtig und war auch in der Schärfe für die Öffentlichkeit viel zu forsch", berichtet Nagelsmann in der Talk-Reihe "Bestbesetzung" bei MagentaTV (Ausstrahlung um 19 Uhr) und betont: "Da habe ich gesagt: 'War blöd von mir, tut mir leid.'"

Diese Erkenntnis sei auch im Dialog mit seiner Frau Lena gereift. "Sie ist ein Mensch, der mich super reflektiert, der mir natürlich auch ins Gesicht sagt, wenn irgendwas nicht gut war. Beispiel Deniz Undav. Ich habe ihr gesagt, ich werde ihn anrufen, und dann hat sie gesagt: Ja, das rate ich dir auch. So kann man es zusammenfassen", sagt Nagelsmann.

Der Bundestrainer hatte am Rande der jüngsten Länderspiel-Maßnahme mit Partien gegen die Schweiz (4:3) und Ghana (2:1) immer wieder über die Jokerrolle des formstarken Stuttgarter Angreifers Undav reden müssen. Nachdem der VfB-Profi den Sieg über die Afrikaner als Einwechselspieler in "seinem" Stadion sichergestellt hatte, mäkelte Nagelsmann unter anderem: "Wenn er vorher 70 Minuten marschiert, weiß ich nicht, ob er ihn so reinmacht. Es war schon ein langer Schritt, der nach 70 Minuten – auch im Hinblick auf den Sommer bei 42 Grad – für ihn schwierig sein kann."