Deniz Undav und kein Ende. Das derzeit heißeste Thema rund um die deutsche Nationalmannschaft und eine mögliche Top-11 für die WM im Sommer war auch im Vorfeld des Bundesliga-Spieltags am Samstag präsent. Mit Nils Petersen ist ein früherer Torjäger ganz klar auf der Seite des Angreifers vom VfB Stuttgart.
"Julian Nagelsmann bekommt wahrscheinlich Magengeschwüre": Ex-Bundesligatorjäger macht Werbung für Deniz Undav
Petersen: Nagelsmann wohl "nicht der größte Fan von Deniz Undav"
Bundestrainer Julian Nagelsmann bekomme "wahrscheinlich Magengeschwüre, wenn er gerade zuschaut", sagte Petersen in seiner Funktion als Bundesliga-Experte beim Streamingdienst DAZN. Er glaube nicht, dass Nagelsmann "der größte Fan von Deniz Undav" sei.
Für Petersen ist Undav erste Wahl als Mittelstürmer. "Ich bin ein Fan vom Neuner, ich bin ein Fan davon, dass einer die Box beherrscht", sagte der 37-Jährige, der in die Bundesliga für Energie Cottbus, Bayern München, Werder Bremen und den SC Freiburg stürmte.
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Petersen: Ghana-Tor Beispiel für Undavs Cleverness
Undavs Expertise als Strafraumspieler zeichne ihn am meisten aus, so Petersen. Zudem sei der 29-Jährige ein "super Zuspieler für Wirtz, Musiala, die Spieler, die das brauchen."
Anschauungsunterricht erteilte Undav unter der Woche, als er im Testspiel in Stuttgart für den 2:1-Siegtreffer sorgte.
"Er ist so clever", schwärmte Petersen. "Wenn man sich das Tor gegen Ghana anguckt: 99 Prozent der Spieler stehen da im Abseits, er nicht. 99 Prozent treffen da das Tor nicht, er schon."
Trotz des Treffers zum deutschen Sieg bekam Undav hinterher Kritik von Nagelsmann zu hören und die Einschätzung, dass sich an seiner Jokerrolle im Hinblick auf die WM eher nichts ändern dürfte.
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Nur Harry Kane ist produktiver als Deniz Undav
Undav ist mit 18 Toren und 5 Assists in 23 Bundesligaspielen der mit Abstand gefährlichste deutsche Angreifer und wird nur von Bayern Münchens Harry Kane übertroffen. Wettbewerbsübergreifend kommt Undav auf 36 Torbeteiligungen (23/13) in 38 Pflichtspielen für den VfB.
Für die DFB-Auswahl war er in sieben Einsätzen von durchschnittlich 40 Minuten viermal erfolgreich.
Bei aller Kritik äußerte Petersen auch Verständnis für den Bundestrainer. "Jeder hat Spielertypen, auf die er steht und auf die er nicht so steht. Nagelsmann sieht da vielleicht andere Spielertypen wie Havertz oder Woltemade. Aber er kommt nicht an ihm vorbei, weil er trifft."
DFB-Team: Die Leistungsdaten der der deutschen Offensivspieler
- Deniz Undav: 38 Sp. - 23 Tore/13 Assists - 2921 Minuten
- Kai Havertz: 14 Sp. - 3/2 - 524 Minuten
- Serge Gnabry: 34 Sp. - 10/10 - 1846 Minuten
- Nick Woltemade: 48 Sp. - 11/5 - 3017 Minuten
- Leroy Sane: 35 Sp. - 6/8 - 2746 Minuten
- Florian Wirtz: 41 Sp. - 6/9 - 2963 Minuten
- Kevin Schade: 32 Sp. - 7/3 - 2500 Minuten