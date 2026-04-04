"Julian Nagelsmann bekommt wahrscheinlich Magengeschwüre": Ex-Bundesligatorjäger macht Werbung für Deniz Undav

Undavs Expertise als Strafraumspieler zeichne ihn am meisten aus, so Petersen. Zudem sei der 29-Jährige ein "super Zuspieler für Wirtz, Musiala, die Spieler, die das brauchen."

Anschauungsunterricht erteilte Undav unter der Woche, als er im Testspiel in Stuttgart für den 2:1-Siegtreffer sorgte.

"Er ist so clever", schwärmte Petersen. "Wenn man sich das Tor gegen Ghana anguckt: 99 Prozent der Spieler stehen da im Abseits, er nicht. 99 Prozent treffen da das Tor nicht, er schon."

Trotz des Treffers zum deutschen Sieg bekam Undav hinterher Kritik von Nagelsmann zu hören und die Einschätzung, dass sich an seiner Jokerrolle im Hinblick auf die WM eher nichts ändern dürfte.