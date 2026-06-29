Julian Nagelsmann ändert vor Deutschlands Duell mit Paraguay plötzlich seine Strategie - betreffen die Andeutungen Joshua Kimmich?

Pünktlich zum Beginn der K.o.-Phase änderte Nagelsmann plötzlich seine Kommunikationsstrategie. Bei der Pressekonferenz vor dem Sechzehntelfinale gegen Paraguay am Montag um 22.30 Uhr in Foxborough bei Boston verweigerte Nagelsmann detaillierte Auskünfte zu Personal und Taktik. Gefragt nach etwaigen Umstellungen erwiderte er vielsagend: "Es gibt taktische Überlegungen, etwas zu verändern. Es ist aber auch in die andere Richtung diskutierbar, alles so zu lassen, was die erste Elf angeht."

Damit öffnete Nagelsmann die Tür für Spekulationen einen Spalt, ehe er sie mit seiner allerletzten Antwort der Pressekonferenz noch ein bisschen weiter aufstieß. Diesmal lautete die Frage, ob mögliche Änderungen eher mit den Leistungen der eigenen Mannschaft oder der Spielweise des Gegners zusammenhängen. Paraguay gilt als defensivstark und dürfte ähnlich körperbetont agieren wie die Elfenbeinküste und Ecuador.

"Es ist ein Mix aus allem", begann Nagelsmann. Tendenziell würden sich die Gedanken in seinem Mixer aber schon eher um die eigene Mannschaft drehen. "Es ist immer wichtig, gerade wenn du nicht so viel Zeit zwischen den Spielen hast und auch nicht zu 1000 Prozent vorhersagen kannst, was der Gegner macht, einen großen Fokus auf die eigene Idee zu legen und die eigene Idee so anzupassen, dass sich die Spieler wohlfühlen und ideal viele Situationen haben in ihren gewohnten und gefährlichen Räumen, wo sie ihre größte Stärke haben."