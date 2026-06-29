Bei den bisherigen drei WM-Spielen war Deutschlands Startelf und taktische Formation vorab jeweils völlig klar. Die zehn auserwählten Feldspieler für das Auftaktmatch gegen Curacao ließ Bundestrainer Julian Nagelsmann schon beim finalen Test gegen die USA einspielen, Keeper Manuel Neuer rückte erwartungsgemäß nach.
Julian Nagelsmann ändert vor Deutschlands Duell mit Paraguay plötzlich seine Strategie - betreffen die Andeutungen Joshua Kimmich?
Als nach dem 7:1-Sieg gegen Curacao Kritik an Leroy Sane aufkam, gab Nagelsmann dem Rechtsaußen de facto eine Einsatzgarantie für das zweite Spiel gegen die Elfenbeinküste (2:1). Danach fielen Nico Schlotterbeck (Innenbandverletzung) und Nathaniel Brown (Wadenprobleme) aus. Bei der Pressekonferenz vor dem abschließenden Gruppenspiel gegen Ecuador (1:2) verriet Nagelsmann, wer sie ersetzen würde, und bestätigte gleichzeitig, dass es sonst keine Wechsel geben werde.
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Julian Nagelsmann hält sich vor dem Paraguay-Spiel bedeckt
Pünktlich zum Beginn der K.o.-Phase änderte Nagelsmann plötzlich seine Kommunikationsstrategie. Bei der Pressekonferenz vor dem Sechzehntelfinale gegen Paraguay am Montag um 22.30 Uhr in Foxborough bei Boston verweigerte Nagelsmann detaillierte Auskünfte zu Personal und Taktik. Gefragt nach etwaigen Umstellungen erwiderte er vielsagend: "Es gibt taktische Überlegungen, etwas zu verändern. Es ist aber auch in die andere Richtung diskutierbar, alles so zu lassen, was die erste Elf angeht."
Damit öffnete Nagelsmann die Tür für Spekulationen einen Spalt, ehe er sie mit seiner allerletzten Antwort der Pressekonferenz noch ein bisschen weiter aufstieß. Diesmal lautete die Frage, ob mögliche Änderungen eher mit den Leistungen der eigenen Mannschaft oder der Spielweise des Gegners zusammenhängen. Paraguay gilt als defensivstark und dürfte ähnlich körperbetont agieren wie die Elfenbeinküste und Ecuador.
"Es ist ein Mix aus allem", begann Nagelsmann. Tendenziell würden sich die Gedanken in seinem Mixer aber schon eher um die eigene Mannschaft drehen. "Es ist immer wichtig, gerade wenn du nicht so viel Zeit zwischen den Spielen hast und auch nicht zu 1000 Prozent vorhersagen kannst, was der Gegner macht, einen großen Fokus auf die eigene Idee zu legen und die eigene Idee so anzupassen, dass sich die Spieler wohlfühlen und ideal viele Situationen haben in ihren gewohnten und gefährlichen Räumen, wo sie ihre größte Stärke haben."
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DFB-Team: Rückt Joshua Kimmich ins Mittelfeld?
Interessant sind diese Andeutungen vor allem mit Blick auf Joshua Kimmich. Deutschlands Kapitän hatte gegen die Elfenbeinküste und Ecuador rechts hinten große Probleme mit flinken Gegenspielern, gleichzeitig mangelte es der Doppelsechs bestehend aus Aleksandar Pavlovic und Felix Nmecha an Stabilität und Abstimmung.
Deshalb plädierten zuletzt etliche Experten, darunter die beiden Weltmeister-Kapitäne Lothar Matthäus und Philipp Lahm, wortgewaltig für eine Versetzung Kimmichs von rechts hinten ins Mittelfeldzentrum, wo er seit Jahren auch für den FC Bayern spielt. Gemünzt auf Nagelsmanns Aussagen ist das Mittelfeld Kimmichs "gewohnter Raum", wo er sicherlich auch seine "größte Stärke" hat.
Das riesige Problem: Es mangelt an alternativen Außenverteidigern. Sofern Kimmich tatsächlich ins Mittelfeld rutscht, hätte Nagelsmann für rechts hinten zwei Optionen. Entweder er bietet dort den wiedergenesenen und einsatzbereiten Linksverteidiger Nathaniel Brown auf und belässt den gegen Ecuador schwachen David Raum links in der Startelf. Oder Brown beginnt wie gehabt links und rechts dafür ein dritter Innenverteidiger, am ehesten Waldemar Anton oder vielleicht Malick Thiaw. So könnte aus einer Viererkette auch schnell eine Dreierkette werden.
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DFB-Team: Welche Umstellungen kämen noch in Frage?
Womöglich war Nagelsmanns Andeutung aber auch so zu verstehen, dass Kimmich - wie er es ohnehin oft macht - einfach situativ noch öfter von rechts einrücken und das Spiel aus der Zentrale steuern soll. Womöglich war sie aber auch auf andere Spieler bezogen. Vielleicht tauschen Jamal Musiala und Florian Wirtz ihre Positionen? Vielleicht beginnt Superjoker Deniz Undav? Oder Leon Goretzka?
Anders als vor den drei Gruppenspielen beendete Nagelsmann die Personaldebatten diesmal jedenfalls nicht mit seiner vorabendlichen Pressekonferenz. Diesmal dürften die Debatten bis zur offiziellen Startelf-Verkündung rund eine Stunde vor Anpfiff munter fortgesetzt werden.
Einen Vorteil hat diese Marschroute auf jeden Fall: Paraguays Trainer Gustavo Alfaro muss seine Mannschaft auf verschiedene Szenarien vorbereiten. "Es geht gar nicht darum, das euch verheimlichen zu wollen", sagte Nagelsmann in Richtung der anwesenden Reporter. "Sondern auch, dem gegnerischen Trainer nicht die Arbeit am Abend vorher viel, viel leichter zu machen, als es zwingend sein muss."