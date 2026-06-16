Jürgen Klopp mischt sich in einen Transferpoker des FC Bayern ein: "Würde ihnen dringend raten, dass sie sich dafür richtig Geld geben lassen"

Der ehemalige Trainer des FC Liverpool sagte in seiner Funktion als WM-TV-Experte bei MagentaTV nach Browns starker Leistung beim deutschen 7:1 gegen Curacao: "Es hat schon Spaß gemacht, ihm in der letzten Saison zuzugucken. Sollte Eintracht Frankfurt diesen Spieler abgeben, würde ich ihnen dringend raten, dass sie sich dafür auch richtig Geld geben lassen. Er ist ein richtig guter Spieler."

Brown hat sich in der DFB-Elf vorerst einen Stammplatz auf der Position des Linksverteidigers erkämpft. Im Duell mit Curacao bestach er unter anderem mit seinem ersten Länderspieltreffer und einer Torvorlage und unterstrich, warum die Bayern sich um ihm bemühen.

"Er ist ein toller Junge mit einer super Entwicklung in den letzten paar Jahren", lobte Klopp, "deshalb wundert es mich nicht, dass das den Bayern auch aufgefallen ist."