Jürgen Klopp (59) hat sich zum Werben des FC Bayern um Nationalspieler Nathaniel Brown (23) von Bundesligarivale Eintracht Frankfurt geäußert - und den Hessen geraten, eine hohe Ablöse zu fordern.
Jürgen Klopp mischt sich in einen Transferpoker des FC Bayern ein: "Würde ihnen dringend raten, dass sie sich dafür richtig Geld geben lassen"
Der ehemalige Trainer des FC Liverpool sagte in seiner Funktion als WM-TV-Experte bei MagentaTV nach Browns starker Leistung beim deutschen 7:1 gegen Curacao: "Es hat schon Spaß gemacht, ihm in der letzten Saison zuzugucken. Sollte Eintracht Frankfurt diesen Spieler abgeben, würde ich ihnen dringend raten, dass sie sich dafür auch richtig Geld geben lassen. Er ist ein richtig guter Spieler."
Brown hat sich in der DFB-Elf vorerst einen Stammplatz auf der Position des Linksverteidigers erkämpft. Im Duell mit Curacao bestach er unter anderem mit seinem ersten Länderspieltreffer und einer Torvorlage und unterstrich, warum die Bayern sich um ihm bemühen.
"Er ist ein toller Junge mit einer super Entwicklung in den letzten paar Jahren", lobte Klopp, "deshalb wundert es mich nicht, dass das den Bayern auch aufgefallen ist."
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Nathaniel Brown steht bei Eintracht Frankfurt noch bis 2030 unter Vertrag
Die Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters sollen unmittelbar vor einer Verpflichtung des offensivstarken Abwehrspielers stehen. Eine Einigung mit Brown, dessen Vertrag noch bis 2030 läuft, gebe es bereits seit geraumer Zeit und laut übereinstimmenden Berichten wurde auch mit der SGE eine Übereinkunft getroffen. Die Rede ist von einer Ablöse inklusive Boni in Höhe von 55 Millionen Euro.
Um keine Zeit zu verlieren, habe der FC Bayern bereits logistische Vorkehrungen getroffen: Brown soll seinen obligatorischen Medizincheck direkt vor Ort im deutschen WM-Quartier in den USA absolvieren. Detail am Rande: Ein namentlich nicht genannter Klub aus der Premier League hat offenbar bis zuletzt versucht, dazwischen zugrätschen. Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtete, habe Brown dem interessierten Verein aber sofort eine Absage erteilt. Laut The Athletic soll es sich um den FC Arsenal gehandelt haben.
Klopp sagte derweil weiter: "Die Bayern haben eine Thematik auf der Linksverteidiger-Position. Weil das eine Position ist, wo du schlecht dastehst, wenn du keinen hast. Es limitiert dich einfach in deiner Spielweise."
Brown wäre an der Säbener Straße eine Alternative zu Alphonso Davies. Der Kanadier kommt seit seiner schweren Knieverletzung aus dem Frühjahr 2025 nicht richtig in die Gänge und wird immer wieder von körperlichen Problemen zurückgeworfen.
Hoeneß wegen Matthäus-Aussage im Woltemade-Poker verärgert
Wie Klopps Ablöse-Aussage nun wohl bei den Bayern und vor allem bei Klubpatron Uli Hoeneß (74) ankommt? Denn im vergangenen Sommer hatte ein ähnlicher Ratschlag von Lothar Matthäus (65) im Poker um den damaligen Stuttgarter Nick Woltemade (24) für ziemlichen Zorn beim FCB-Ehrenpräsidenten gesorgt.
Noch vor wenigen Wochen echauffierte sich Hoeneß im Spiegel darüber: "Die Aussage von Matthäus mit Woltemade - ich sage Ihnen eins: Wir hätten den gekauft für 50 Millionen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das hingekriegt hätten. Aber dann sagt Matthäus in der Zeitung, der ist bestimmt 60 bis 80 wert."
Durch die von Matthäus aufgerufene Summe seien die VfB-Verantwortlichen gar nicht mehr in der Lage gewesen, "den für 55 zu verkaufen, weil die so unter Druck gekommen wären, sie seien zu blöd, das auszuführen, was der Matthäus ja als sogenannter Fachmann in die Welt posaunt". Schließlich platzte Woltemades Wechsel nach München und Woltemade ging für 75 Millionen Euro zum englischen Erstligisten Newcastle United.