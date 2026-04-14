Trainer Hansi Flick hat vor dem Viertelfinal-Rückspiel des FC Barcelona gegen Atletico Madrid für ein Novum in der Geschichte der Katalanen gesorgt. Denn mit einem Altersdurchschnitt von 24 Jahren und 347 Tagen schickte der Deutsche die jüngste Barca-Startelf in einem K.o.-Spiel in der Champions League aufs Feld.
Jünger war eine Startelf des FC Barcelona nie! Hansi Flick sorgt mit Aufstellung gegen Atletico Madrid für einen neuen Rekord
Dabei baute er seine Startelf im Vergleich zur 0:2-Pleite aus dem Hinspiel auf drei Positionen um. Anstelle von Marcus Rashford, Robert Lewandowski und dem rotgesperrten Pau Cubarsi begannen Gavi, Fermin Lopez und Ferran Torres. Besonders die Hereinnahme des Letztgenannten sollte sich sofort lohnen.
Nach einem schweren Patzer von Clement Lenglet schaltete Torres sofort weiter auf Lamine Yamal, der schon in der vierten Minute zum 1:0-"Anschlusstreffer" nach Hin- und Rückspiel einschob. 19 Zeigerumdrehungen später verwertete Torres ein traumhaftes Zuspiel von Dani Olmo in den Sechzehner mit einem knallharten Abschluss in den rechten Winkel und egalisierte somit schon nach 24 Minuten das 0:2 aus dem Hinspiel.
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Atletico gelingt perfekte Antwort nach Verletzung von Fermin Lopez
Kurz darauf folgte aber ein absoluter Schockmoment für einen von Flick neu reingeworfenen Spieler. Auf Vorlage von Yamal kam Fermin Lopez frei zum Kopfball, scheiterte aber Atletico-Keeper Juan Musso. Anschließend wurde Lopez unglücklich von den Stollen des Schlussmannes im Gesicht und an der Nase getroffen. (25.) Das Blut floss in Strömen und die Behandlung sorgte für eine minutenlange Unterbrechung. Der 22-Jährige konnte aber weitermachen.
Von der langen Unterbrechung profitierten in erster Linie zunächst die Rojiblancos. Nur wenige Momente nach Wiederbeginn schickte Antoine Griezmann Fernando Llorente auf die Reise, der im Zentrum Ademola Lookman bediente und der schob zum 1:2 ein (31.).
Häufig gestellte Fragen
Lamine Yamal verdient sein Geld auf den Flügelpositionen, meist auf der rechten Seite. Dort begeistert er mit explosiven Antritten und starken Dribblings das Publikum.
Lamine Yamal kam am 13. Juli 2007 im katalanischen Esplugues de Llobregat zur Welt.
Lamine Yamal lief beim FC Barcelona bis zum Ende der Saison 2024/25 mit der Rückennummer 19 auf. Seit der Saison 2025/26 trägt er die prestigeträchtige Nummer 10.
Lamine Yamal ist 1,80 Meter groß.
Lamine Yamal bringt ein Körpergewicht von 72 Kilogramm auf die Waage.
Lamine Yamal trägt Schuhgröße 44.
Der starke Fuß von Lamine Yamal ist links.
Lamine Yamal spielte in seiner Kindheit für den CF La Torreta und den FC Barcelona.
Lamine Yamal hat das Klubinternat La Masia kürzlich hinter sich gelassen und lebt nun in einer eigenen Wohnung im Norden Barcelonas – nur wenige Gehminuten vom Trainingszentrum des FC Barcelona entfernt.
Da Lamine Yamal noch keinen Führerschein besitzt, darf er auch kein Auto fahren.
Lamine Yamal ist Spanier mit marokkanischen und äquatorialguineischen Wurzeln und hat bislang noch nie für einen deutschen Verein gespielt. Deutsch spricht er demnach nicht.
Lamine Yamal hat keine Kinder.
Derzeit gibt es keine verlässlichen Informationen darüber, ob Lamine Yamal eine Freundin hat.
Das geschätzte Vermögen von Lamine Yamal liegt zwischen 4,5 und 7 Millionen Euro. Beim FC Barcelona seinem derzeitigen Club, soll sein jährliches Bruttogehalt rund 26 Millionen Euro betragen.
In seiner jungen Karriere hat Lamine Yamal bereits fünf Titel gewonnen: zweimal die spanische Meisterschaft, den spanischen Supercup sowie den spanischen Pokal. Zudem wurde er 2024 mit der spanischen Nationalmannschaft Europameister.
Lamine Yamal hat den Ballon d'Or bislang zwar noch nicht gewinnen können, doch seine Leistungen brachten ihm bereits Nominierungen ein. Einmal Mal schaffte er es dabei, sich unter den zehn besten Spielern der Welt zu platzieren (Platz 8 im Jahr 2024).
Lamine Yamal wurde bisher noch nie mit dem Titel des FIFA-Weltfußballers ausgezeichnet.
Lamine Yamal trägt verschiedene Spitznamen, darunter "Ryan", der aus einer amüsanten Begegnung mit Touristen in Barcelona entstanden ist. Außerdem nennen ihn Fans und Kommentatoren "Lamine The Dream" – eine Anerkennung seiner herausragenden Fähigkeiten und seines vielversprechenden Talents. Obwohl diese Beinamen nicht offiziell sind, haben sie sich in den sozialen Netzwerken und unter Anhängern fest verankert.