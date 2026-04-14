Jünger war eine Startelf des FC Barcelona nie! Hansi Flick sorgt mit Aufstellung gegen Atletico Madrid für einen neuen Rekord

Dabei baute er seine Startelf im Vergleich zur 0:2-Pleite aus dem Hinspiel auf drei Positionen um. Anstelle von Marcus Rashford, Robert Lewandowski und dem rotgesperrten Pau Cubarsi begannen Gavi, Fermin Lopez und Ferran Torres. Besonders die Hereinnahme des Letztgenannten sollte sich sofort lohnen.

Nach einem schweren Patzer von Clement Lenglet schaltete Torres sofort weiter auf Lamine Yamal, der schon in der vierten Minute zum 1:0-"Anschlusstreffer" nach Hin- und Rückspiel einschob. 19 Zeigerumdrehungen später verwertete Torres ein traumhaftes Zuspiel von Dani Olmo in den Sechzehner mit einem knallharten Abschluss in den rechten Winkel und egalisierte somit schon nach 24 Minuten das 0:2 aus dem Hinspiel.