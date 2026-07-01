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Sami Khedira 2026Getty Images
Tim Ursinus

Sami Khedira soll ein großer Befürworter sein: DFB-Star für eine gigantische Ablöse zu Real Madrid?

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Sollte Nmecha den BVB im Sommer verlassen, soll die Kasse offenbar wie einst bei Bellingham klingeln.

Real Madrid könnte im Sommer bei Felix Nmecha von Borussia Dortmund in die Vollen gehen, sollte die Verpflichtung der 1A-Lösung nicht realisierbar sein. Dem würde dem BVB ein enormer Geldregen winken. Die Sport Bild berichtet nämlich, dass den Schwarzgelben unter Umständen ein "heißer Poker" mit den Königlichen bevorstehen wird. Sollte Real Wunschspieler Enzo Fernandez vom FC Chelsea nicht losgeeist bekommen, würde der deutsche Nationalspieler in den Fokus rücken.

  • Sami Khedira offenbar ein Fan von Felix Nmecha

    Das hat einen bestimmten Grund. Denn Sami Khedira, designierter Assistent von Trainer-Rückkehrer Jose Mourinho, soll ein Befürworter Nmechas sein. Der Weltmeister von 2014 weiß aus eigener Erfahrungen, welche Anforderungen "The Special One" für seine Spielidee im Mittelfeld stellt. Schon seit Toni Kroos' Abschied im Sommer 2024 ist ein Defizit im Zentrum beim Weltklub aus Madrid Thema.

    Zwischen Real und Chelsea fand dem Vernehmen nach noch keine Kontaktaufnahme bezüglich eines Fernandez-Transfers statt, was sich nach der WM aber ändern würde. Mit der Spielerseite soll jedoch eine grundsätzliche Einigung bestehen, berichtete die spanische Zeitung as zuletzt. Die Blues sollen jedoch eine Summe von über 140 Millionen Euro für den Argentinier fordern, der vor dreieinhalb Jahren für 121 Millionen Euro an die Stamford Bridge gewechselt war.

    Doch auch Nmecha wäre keineswegs günstig. Der BVB soll im Falle eines Verkaufs ein ähnliches Modell wie einst bei Jude Bellinghams Wechsel nach Madrid im Sommer 2023 anstreben. Die Sockelablöse hatte damals knapp über 100 Millionen Euro betragen, aufgrund von nicht schwer zu erreichenden Bonuszahlungen - die Champions-League-Qualifikation brachte beispielsweise drei Millionen Euro - beträgt die Gesamtsumme inzwischen 127 Millionen Euro. Laut der Sport Bild könnten noch sechs weitere Millionen Euro ins Ruhrgebiet fließen.

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  • Felix Nmecha BVBgetty

    Nmecha könnte es auch in die Premier League ziehen

    Im Falle eines Nmecha-Wechsels würde dessen Ex-Klub VfL Wolfsburg obendrein nur im überschaubaren Bereich mitkassieren. Da der BVB vor drei Jahren 30 Millionen Euro für den 25-Jährigen auf den Tisch gelegt hatte, einigten sich beide Vereine auf eine geringe Weiterverkaufsbeteiligungen. Somit würden die Wölfe "nur" 3,5 Millionen Euro kassieren, sollte die Sockelablöse 100 Millionen Euro betragen.

    Neben Real sollen auch einige Klubs aus der Premier League an Nmecha Interesse zeigen. Dahingehend wurde zuletzt Newcastle United gehandelt, das nach einem potenziellen Nachfolger für den angeblich wechselwilligen Bruno Guimaraes Ausschau halten soll. Manchester United und Nmechas Ausbildungsklub City werden jedoch deutlich bessere Chancen eingeräumt. Nach Informationen von Sky steht Uniteds deutscher Scouting-Leiter Christopher Vivell in engem Austausch mit der Spielerseite, während die Red Devils ihre Bemühungen weiter intensivieren. Bei ManCity würde Nmecha indes als sogenannter Homegrown Player in der Premier League gelten, was das Transferprozedere erleichtern würde.

    Nmecha machte nach seiner herausragenden Bundesliga-Saison auch bei der WM auf sich aufmerksam, als er gegen Curacao den Treffer zum 1:1 erzielte und das Siegtor von Deniz Undav gegen die Elfenbeinküste vorbereitete. Gegen Ecuador und beim blamablen Aus gegen Paraguay enttäuschte der Dortmunder allerdings auf ganzer Linie. 

  • Die Rekordtransfers von Real Madrid:

    SpielerPositionVerpflichtet vonJahrAblöse
    Jude BellinghamMittelfeldBorussia Dortmund2023127 Millionen Euro
    Eden HazardMittelfeldFC Chelsea2019120,8 Millionen Euro
    Gareth BaleAngriffTottenham Hotspur2013101 Millionen Euro
    Cristiano RonaldoAngriffManchester United200994 Millionen Euro
    Aurelien TchouameniMittelfeldAS Monaco202280 Millionen Euro
    Zinedine ZidaneMittelfeldJuventus200177,5 Millionen Euro
    James RodriguezMittelfeldAS Monaco201475 Millionen Euro
    KakaMittelfeldAC Mailand200967 Millionen Euro
    Luka JovicAngriffEintracht Frankfurt201963 Millionen Euro
    Dean HuijsenAbwehrAFC Bournemouth202462,5 Millionen Euro