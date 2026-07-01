Sami Khedira soll ein großer Befürworter sein: DFB-Star für eine gigantische Ablöse zu Real Madrid?

Das hat einen bestimmten Grund. Denn Sami Khedira, designierter Assistent von Trainer-Rückkehrer Jose Mourinho, soll ein Befürworter Nmechas sein. Der Weltmeister von 2014 weiß aus eigener Erfahrungen, welche Anforderungen "The Special One" für seine Spielidee im Mittelfeld stellt. Schon seit Toni Kroos' Abschied im Sommer 2024 ist ein Defizit im Zentrum beim Weltklub aus Madrid Thema.

Zwischen Real und Chelsea fand dem Vernehmen nach noch keine Kontaktaufnahme bezüglich eines Fernandez-Transfers statt, was sich nach der WM aber ändern würde. Mit der Spielerseite soll jedoch eine grundsätzliche Einigung bestehen, berichtete die spanische Zeitung as zuletzt. Die Blues sollen jedoch eine Summe von über 140 Millionen Euro für den Argentinier fordern, der vor dreieinhalb Jahren für 121 Millionen Euro an die Stamford Bridge gewechselt war.

Doch auch Nmecha wäre keineswegs günstig. Der BVB soll im Falle eines Verkaufs ein ähnliches Modell wie einst bei Jude Bellinghams Wechsel nach Madrid im Sommer 2023 anstreben. Die Sockelablöse hatte damals knapp über 100 Millionen Euro betragen, aufgrund von nicht schwer zu erreichenden Bonuszahlungen - die Champions-League-Qualifikation brachte beispielsweise drei Millionen Euro - beträgt die Gesamtsumme inzwischen 127 Millionen Euro. Laut der Sport Bild könnten noch sechs weitere Millionen Euro ins Ruhrgebiet fließen.