Beim Sieg Frankreichs gegen Marokko im WM-Viertelfinale kam es zu einer ungewöhnlichen Szene: Ersatztorhüter Brice Samba hinderte Michael Olise am Torjubel mit der gesamten Mannschaft nach dem vorentscheidenden Treffer von Ousmane Dembele zum 2:0.
Jubelverbot vom eigenen Teamkollegen! Kuriose Szene um Michael Olise vom FC Bayern München bei Frankreichs Sieg gegen Marokko
FIFA-Regel hätte für Frankreich womöglich schwerwiegende Folgen gehabt
Während die Franzosen um den Torschützen von PSG vor der eigenen Bank feierten, wollte sich auch Olise der Jubeltraube anschließen. Wie die TV-Kameras am Rande der Feierlichkeiten einfingen, drückte Samba den Offensivspieler des FC Bayern München weg und trennte diesen somit von seinen Teamkollegen. Hintergrund der Aktion ist eine FIFA-Regel.
Jene besagt, dass ein Anstoß ausgeführt werden darf, sobald sich die auf dem Platz stehenden Spieler der gegnerischen Mannschaft in ihrer Hälfte befinden. Da sich die Jubeltraube in Frankreichs Hälfte am Rande des Spielfelds in der Nähe der Mittellinie positionierte, wären die Voraussetzungen ohne Sambas Eingreifen erfüllt gewesen. Marokko hätte also mehr oder weniger ungehindert auf das Tor der Equipe Tricole zulaufen können. Olise folgte jedoch den Anweisungen des Schlussmanns von Stade Rennes und schaute seinen Teamkollegen in Marokkos Hälfte aus kurzer Entfernung beim Jubeln zu, weshalb Schiedsrichter Facundo Tello aus Argentinien die Partie nicht offiziell freigeben durfte.
Dass Frankreichs Spieler über die Regel bestens Bescheid wissen, zeigt ein Beispiel aus dem WM-Finale 2022. Bei der Niederlage gegen Argentinien war Bayern-Verteidiger Dayot Upamecano nach einem Tor von Kylian Mbappe von Theo Hernandez zurück in die gegnerische Hälfte gestoßen worden.
- AFP
WM-Finale: Kommt es zur Neuauflage von 2022?
Frankreich brachte die 2:0-Fürung letztlich souverän über die Zeit und bekommt es nun im Halbfinale mit Spanien zutun. In einem potenziellen Finale könnte es zur Neuauflage des Duells mit Argentinien kommen, das im Viertelfinale aber zunächst die Schweiz aus dem Weg räumen müsste. Im Halbfinale würde auf die Albiceleste Norwegen oder England warten.
Gleichzeitig würde die Paarung auch ein Duell zwischen Mbappe und Lionel Messi bedeuten. Durch den Treffer des Stürmers von Real Madrid zum zwischenzeitlichen 1:0 gegen Marokko trennt beide Superstars in der ewigen WM-Torjägerliste nur noch ein Tor. Der Routinier von Inter Miami führt die Liste nach bis dato acht Toren im Turnierverlauf mit 21 Treffern an, obwohl er gleich zwei Elfmeter vergab. Ein Missgeschick, dass auch Mbappe gegen Marokko unterlaufen war. Der 27-Jährige steht mit einem Spiel mehr auf dem Konto ebenfalls bei acht Tore bei dieser Endrunde.
WM 2026, Turnierbaum: Der Weg ins Finale
Runde Begegnung Viertelfinale Frankreich 2:0 Marokko Viertelfinale Spanien 2:1 Belgien Viertelfinale Norwegen - England Viertelfinale Argentinien - Schweiz Halbfinale Frankreich - Spanien Halbfinale Norwegen/England - Argentinien/Schweiz Finale Frankreich/Spanien - Norwegen/England/ Argentinien/Schweiz
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