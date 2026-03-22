Joshua Kimmich kann eine Statistik des FC Bayern kaum glauben: "Ernsthaft? Das ist erschreckend!"

Gegen Union sogar Möglichkeiten für deutlich mehr als vier Tore. "Zwei, drei" zusätzliche wären laut Sportdirektor Christoph Freund möglich gewesen - und das ist eigentlich eine Untertreibung. 31 Schüsse gaben die Münchner ab, damit mehr als in jedem anderen Bundesligaspiel dieser Saison. Lennart Karl und Harry Kane vergaben jeweils zwei Großchancen ziemlich kläglich.

Bitter vor allem für Kane, der - Torrekord Nummer zwei - Robert Lewandowskis Bestmarke von 41 Treffern aus der Saison 2020/21 jagt. Nach vier Doppelpacks in Folge war der englische Torjäger zuletzt zweimal leer ausgegangen. Aufgrund von Wadenproblemen stand er gegen Borussia Mönchengladbach nicht im Kader, gegen Bayer Leverkusen wurde er nur eingewechselt.

Beim Duell mit Union schloss Kane insgesamt elfmal ab, Bestwert für einen einzelnen Spieler in einem Spiel in dieser Saison. Auch wegen der zwei vergebenen Großchancen erzielte er aber nur ein Tor und steht nun bei insgesamt 31. Für den Rekord muss er seine ohnehin schon überragende Quote von im Schnitt 1,19 Treffern pro Partie in den restlichen Bundesligaspielen auf 1,57 steigern. "Es ist auf jeden Fall möglich", befand Kane.