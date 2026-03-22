Sieben Spieltage vor Saisonende neun Punkte Vorsprung auf Borussia Dortmund: Der Meistertitel dürfte dem FC Bayern nicht mehr zu nehmen sein. Ziele haben die Münchner für die restliche Bundesligasaison aber immer noch - es geht um nichts Geringeres, als zwei Torrekorde zu brechen und damit Geschichte zu schreiben.
Joshua Kimmich kann eine Statistik des FC Bayern kaum glauben: "Ernsthaft? Das ist erschreckend!"
Mannschaftlich wäre da der Bestwert von 101 Treffern aus der Saison 1971/72. Dass er fällt, ist nur noch eine Frage der Zeit. Nach dem 4:0-Sieg gegen Union Berlin stehen die Münchner bei 97 Toren. "Tatsächlich verrückt", nannte Joshua Kimmich diese Zwischenbilanz von im Schnitt 3,59 Treffern pro Spiel.
Warum das Toreschießen diese Saison dermaßen gut funktioniert? "Ich würde jetzt eigentlich sagen, weil wir überragende Offensivspieler haben. Aber die hatten wir auch in den letzten Jahren immer", erklärte Kimmich. "Es ist das Team. Wir können aus jeder Phase des Spiels Tore machen. Wir können Konter, Standards, Ballbesitz. Wir haben viele Möglichkeiten, um Tore zu erzielen."
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Harry Kane stellt Bestwert auf - trifft aber nur einmal
Gegen Union sogar Möglichkeiten für deutlich mehr als vier Tore. "Zwei, drei" zusätzliche wären laut Sportdirektor Christoph Freund möglich gewesen - und das ist eigentlich eine Untertreibung. 31 Schüsse gaben die Münchner ab, damit mehr als in jedem anderen Bundesligaspiel dieser Saison. Lennart Karl und Harry Kane vergaben jeweils zwei Großchancen ziemlich kläglich.
Bitter vor allem für Kane, der - Torrekord Nummer zwei - Robert Lewandowskis Bestmarke von 41 Treffern aus der Saison 2020/21 jagt. Nach vier Doppelpacks in Folge war der englische Torjäger zuletzt zweimal leer ausgegangen. Aufgrund von Wadenproblemen stand er gegen Borussia Mönchengladbach nicht im Kader, gegen Bayer Leverkusen wurde er nur eingewechselt.
Beim Duell mit Union schloss Kane insgesamt elfmal ab, Bestwert für einen einzelnen Spieler in einem Spiel in dieser Saison. Auch wegen der zwei vergebenen Großchancen erzielte er aber nur ein Tor und steht nun bei insgesamt 31. Für den Rekord muss er seine ohnehin schon überragende Quote von im Schnitt 1,19 Treffern pro Partie in den restlichen Bundesligaspielen auf 1,57 steigern. "Es ist auf jeden Fall möglich", befand Kane.
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Auch dank Jonas Urbig: Der FC Bayern behielt gegen Union eine Weiße Weste
So normal haufenweise eigene Tore für den FC Bayern in dieser Saison sind, so ungewöhnlich sind Weiße Westen. Tatsächlich kassierten die Münchner gegen Union im 17. Pflichtspiel im Jahr 2026 erst zum vierten Mal kein Gegentor. Zuletzt stand in sechs Spielen hintereinander nicht die Null. Das vorherige Heimspiel in der Bundesliga ohne Gegentor datierte sogar vom 1. November vergangenen Jahres.
"Ernsthaft?", fragte Kimmich, auf diese Statistik angesprochen. "Das ist erschreckend. Das war mir gar nicht so bewusst." Gerade in den nun anstehenden Topspielen der Champions League (im Viertelfinale geht es gegen Real Madrid) könnte sich diese Schwäche noch rächen. "Da müssen wir uns verbessern", sagte Kimmich. Gegen Union ließ der FC Bayern lange gar nichts zu, ehe Jonas Urbig mit einem tollen Reflex gegen Woo-Yeong Jeong parierte und somit ein neuerliches Gegentor verhinderte.
"Sehr, sehr gut" fand Freund Urbigs Leistung. Nicht nur wegen des Reflexes, sondern "vor allem auch, wie er mit dem Fuß mitspielt und wie präsent er ist". Für den 22-jährigen Keeper dürfte es der vorerst letzte Einsatz gewesen sein. Nach der Länderspielphase soll der zuletzt verletzte Stammkeeper Manuel Neuer ins Tor zurückkehren. Urbig verabschiedet sich mit einer weiteren Empfehlung für mehr auf die Bank.
Die nächsten Spiele des FC Bayern München
Datum Uhrzeit Begegnung Samstag, 4. April 15.30 Uhr SC Freiburg - FC Bayern (Bundesliga) Dienstag, 7. April 21 Uhr Real Madrid - FC Bayern (Champions League) Samstag, 11. April 18.30 Uhr FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga) Mittwoch, 15. April 21 Uhr FC Bayern - Real Madrid (Champions League) Sonntag, 19. April 17.30 Uhr FC Bayern - VfB Stuttgart (Bundesliga)