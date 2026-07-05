José Mourinho baut weiter an einer neuen Abwehr bei Real Madrid. Nach Linksverteidiger Marc Cucurella (FC Chelsea) und Innenverteidiger Ibrahima Konaté (FC Liverpool) wechselt auch Rechtsverteidiger Denzel Dumfries (Inter Mailand) zu den Königlichen.
Jose Mourinhos Shoppingtour geht weiter! Real Madrid verpflichtet den vierten prominenten Neuzugang binnen weniger Wochen
Denzel Dumfries kommt von Inter Mailand zu Real Madrid
Der niederländische Nationalspieler unterschrieb in Madrid einen Vertrag bis Sommer 2030. Dumfries (30) soll Real 20 Millionen Euro kosten, die laut spanischen Medienberichten festgeschrieben waren.
In Madrid ersetzt Dumfries den früheren Kapitän Daniel Carvajal, der den Verein mit 26 Profi-Titeln ebenso wie David Alaba verlässt. In der Viererkette tritt Dumfries in Konkurrenz zum Engländer Trent Alexander-Arnold. Bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada war Dumfries mit den Niederlanden im Sechzehntelfinale gegen Marokko ausgeschieden. Vor seiner Zeit bei Inter (ab 2021) hatte er in seiner Heimat bei Sparta Rotterdam, SC Heerenveen und PSV Eindhoven gespielt.
Neben den drei Verteidigern holte Real in diesem Sommer auch den Portugiesen Bernardo Silva ablösefrei von Manchester City. Zudem verlängerte der Klub den Vertrag des deutschen WM-Verteidigers Antonio Rüdiger um ein Jahr. Mourinho kehrt nach 13 Jahren nach Madrid zurück, mit Real war er 2012 Meister und 2013 Pokalsieger geworden. In der vergangenen Saison war der Rekordmeister ohne Titelgewinn geblieben.
- Getty Images Sport
Die bisherigen Neuzugänge von Real Madrid im Sommer 2026
Spieler
Kommt von
Ablöse
Denzel Dumfries
Inter Mailand
20 Millionen Euro
Marc Cucurella
FC Chelsea
55 Millionen Euro
Bernardo Silva
Manchester City
Ablösefrei
Ibrahima Konate
FC Liverpool
Ablösefrei
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