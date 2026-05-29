Jose Mourinhos Rückkehr zu Real Madrid: Warum es trotz angeblicher Vertragsunterschrift noch nicht offiziell ist

Und die offizielle Verkündung ist auch in den kommenden Tagen noch nicht zu erwarten. Das liegt an den Präsidentschaftswahlen bei Real. Diese sind auf den 7. Juni datiert und sorgen dafür, dass erst hinterher der neue Trainer verkündet werden kann. Bei der Abstimmung treten Amtsinhaber Florentino Perez (79) und Herausforderer Enrique Riquelme (37) gegeneinander an. Mourinhos Vertrag kann nur in Kraft treten, sollte Perez Präsident bleiben. Dieser gilt als klarer Favorit.

Für Mourinho wäre es die zweite Amtszeit bei Real. Er trainierte die Königlichen bereits zwischen 2010 und 2013 und gewann mit ihnen einen Meistertitel und einmal die Copa del Rey. 2011 wurde er als Weltklubtrainer des Jahres ausgezeichnet. Nach seinem Abschied aus der spanischen Hauptstadt arbeitete er unter anderem bei Chelsea, Manchester United und Fenerbahce.