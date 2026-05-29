The Athletic und die BBC berichten, der portugiesische Coach habe einen Dreijahresvertrag beim LaLiga-Vizemeister unterschrieben und werde die Mannschaft zur neuen Saison übernehmen. Eine Bestätigung des Vereins gibt es noch nicht.
Jose Mourinhos Rückkehr zu Real Madrid: Warum es trotz angeblicher Vertragsunterschrift noch nicht offiziell ist
Präsidentschaftswahl sorgt für Vertagung der Trainerentscheidung
Und die offizielle Verkündung ist auch in den kommenden Tagen noch nicht zu erwarten. Das liegt an den Präsidentschaftswahlen bei Real. Diese sind auf den 7. Juni datiert und sorgen dafür, dass erst hinterher der neue Trainer verkündet werden kann. Bei der Abstimmung treten Amtsinhaber Florentino Perez (79) und Herausforderer Enrique Riquelme (37) gegeneinander an. Mourinhos Vertrag kann nur in Kraft treten, sollte Perez Präsident bleiben. Dieser gilt als klarer Favorit.
Für Mourinho wäre es die zweite Amtszeit bei Real. Er trainierte die Königlichen bereits zwischen 2010 und 2013 und gewann mit ihnen einen Meistertitel und einmal die Copa del Rey. 2011 wurde er als Weltklubtrainer des Jahres ausgezeichnet. Nach seinem Abschied aus der spanischen Hauptstadt arbeitete er unter anderem bei Chelsea, Manchester United und Fenerbahce.
- AFP
Jose Mourinho kann Benfica vorzeitig verlassen
Im vergangenen Herbst heuerte er bei Benfica an und steht dort noch bis 2027 unter Vertrag. Allerdings ermöglicht eine Ausstiegsklausel den vorzeitigen Abschied. Über die Höhe der festgeschriebenen Ablöse in seinem Arbeitspapier gibt es jedoch unterschiedliche Medienberichte.
In Madrid folgt Mourinho auf seinen Ex-Spieler Alvaro Arbeola. Dieser hatte im Januar als Interimstrainer vom entlassenen Xabi Alonso übernommen. Auch er konnte jedoch nicht verhindern, dass Real die zweite titellose Saison in Folge hinlegte.
Jose Mourinhos erste Amtszeit bei Real Madrid in Zahlen:
- Spiele: 178
- Siege: 127
- Unentschieden: 28
- Niederlagen: 23
- Torverhältnis: 476:171
- Punkteschnitt: 2,30
- Titel: 2