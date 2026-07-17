Jose Mourinho zieht die Notbremse! Eigentlicher Verkaufskandidat könnte doch bleiben und Kylian Mbappes Platz bei Real Madrid erhalten

Hintergrund sollen auch Zweifel an den Mittelstürmerqualitäten von Mbappe und Endrick sein. Mourinho vermisst offenbar einen echten Neuner in seinem Kader und soll weder den französischen Weltstar noch den blutjungen Brasilianer als geeignete Anwärter für diese Rolle sehen.

Dies mag durchaus überraschen, spielt doch Mbappe sowohl bei Real als auch bei der französischen Nationalmannschaft den nominellen Mittelstürmer. 42 Tore und sieben Assists in der vergangenen Saison (44 Spiele) auf Klubebene suggerieren, dass der 27-Jährige in dieser Position gar nicht mal so falsch besetzt zu sein scheint. Bei der WM, an der Mbappe gerade mit Frankreich teilnimmt, verbuchte er acht Tore und zwei Assists in sieben Begegnungen.