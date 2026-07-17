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Oliver Wittenburg

Jose Mourinho zieht die Notbremse! Eigentlicher Verkaufskandidat könnte doch bleiben und Kylian Mbappes Platz bei Real Madrid erhalten

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Angeblich hat Mourinho die Bemühungen um einen Verkauf von Eigengewächs Gonzalo Garcia einstellen lassen. Das berichtet die spanische as. Mbappe und Endrick weckten offenbar beim portugiesischen Coach Zweifel.

Demnach zweifle Mourinho an der Eignung Mbappes in der Rolle als Mittelstürmer. Der Portugiese soll die Option, den physisch starken Garcia als echte Neun im Real-Sturm auflaufen zu lassen, ernsthaft in Erwägung ziehen.

  • Garcia, der im Sommer 2025 bei der Klub-WM auf großer Bühne seinen Durchbruch feierte, anschließend aber fast keine Rolle mehr spielte, sollte Real ursprünglich verlassen und im besten Falle 60 Millionen Euro an Ablöse generieren. Wie as berichtet, sei Trainer Mourinho am Ende seiner ausführlichen Kaderanalyse zum Schluss gekommen, Garcia zu brauchen.


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    Zweifel an Kylian Mbappes Eignung sollten nicht allzu groß sein

    Hintergrund sollen auch Zweifel an den Mittelstürmerqualitäten von Mbappe und Endrick sein. Mourinho vermisst offenbar einen echten Neuner in seinem Kader und soll weder den französischen Weltstar noch den blutjungen Brasilianer als geeignete Anwärter für diese Rolle sehen.

    Dies mag durchaus überraschen, spielt doch Mbappe sowohl bei Real als auch bei der französischen Nationalmannschaft den nominellen Mittelstürmer. 42 Tore und sieben Assists in der vergangenen Saison (44 Spiele) auf Klubebene suggerieren, dass der 27-Jährige in dieser Position gar nicht mal so falsch besetzt zu sein scheint. Bei der WM, an der Mbappe gerade mit Frankreich teilnimmt, verbuchte er acht Tore und zwei Assists in sieben Begegnungen.

  • Gonzalo Garcia kommt in absoluter Topverfassung aus dem Urlaub

    Mourinho und sein Staff sollen von Garcia sehr angetan sein, nachdem der 22-Jährige in herausragender physischer Verfassung zum Beginn der Vorbereitung auftauchte. Seine beeindruckende Athletik und seine Abschlussqualitäten machten Garcia zum Toptorjäger der Klub-WM.

    In der turbulenten vergangenen Spielzeit kam er unter Xabi Alonso und dessen Nachfolger Alvaro Arbeloa zu 39 Einsätzen über durchschnittlich rund 37 Minuten. Dabei gelangen ihm acht Tore und drei Assists.

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    Ohne Kylian Mbappe: Vorbereitung bietet Garcia gute Chancen

    Dank der XXL-WM wird Garcia voraussichtlich die Gelegenheit bekommen, in Real Madrids Vorbereitungsspielen seine Qualitäten zu zeigen, denn Mbappe wird nach dem Abschluss des Turniers in den USA, Mexiko und Kanada noch einige Wochen pausieren.

    Real bestreitet sein erstes Testspiel am 1. August gegen die AC Florenz im österreichischen Klagenfurt. Am 22. August beginnt die Ligasaison mit einem Gastspiel bei Espanyol Barcelona. Nach zwei Spielzeiten ohne Titelgewinn soll Mourinho den Rekordgewinner der Champions League zurück in die Erfolgsspur führen.

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