Joker Deniz Undav bringt die Wende! Deutschland zieht nach hart erkämpftem Sieg über die Elfenbeinküste in die K.o.-Phase der WM 2026 ein

In einem von Zweikämpfen und Umschaltmomenten mit Höchstgeschwindigkeit geprägten Spiel glich Undav (68.) zunächst die ivorische Führung von Kapitän Franck Kessié (30.) aus. Und er hatte noch nicht genug: In der Nachspielzeit (90.+4) sicherte er den elften Sieg in Serie und den Traumstart mit zwei Erfolgen - das gelang zuletzt beim "Sommermärchen" 2006.

Nach dem Kantersieg gegen Curacao (7:1) war es der erwartete Härtetest, im Gruppenfinale am Donnerstag (22.00 Uhr/ARD und MagentaTV) wartet gegen Ecuador im Endspielstadion von East Rutherford der nächste Prüfstein - das DFB-Team kann ihm gelassen entgegenblicken, die Rückkehr vor die Tore New Yorks zum Finale am 19. Juli bleibt der große Traum.

Ob Nico Schlotterbeck auf dem Weg dahin weiter helfen kann, ist offen: Der Dortmunder musste zur Pause angeschlagen raus.

Julian Nagelsmann stellte beim Bekanntwerden der Aufstellung des Gegners etwas erstaunt fest, dass die Elfenbeinküste fünf Wechsel vorgenommen hatte und jene Spieler aufbot, die gegen Ecuador (1:0) bei Abpfiff auf dem Platz standen. "Das ist schon eine Aufgabe in der Kabine", sagte der Bundestrainer dazu und gab seinem Team mit: "Unsere Art von Fußball auf den Platz bringen!"

Beim Aufwärmprogramm klatschte er zuversichtlich zur Musik auf sein Knie. Doch seine Elf wurde nach dem ersten Abschluss durch Kai Havertz nach nur zwölf Sekunden zum Tanz gebeten. Die Ivorer suchten ihr Heil in Kontern. Meist wurde der pfeilschnelle Leipziger Yan Diomande gesucht, der es Joshua Kimmich schwer machte.

"Mit unseren Stärken" aber, sagte der Münchner, "können wir ihnen sehr weh tun." Das zeigte er mit einem seiner berühmten Chipbälle - Havertz scheiterte per Kopf (10.). Kurz darauf eine Schrecksekunde: Schlotterbeck knickte im Zweikampf weg und musste behandelt werden, Sportchef Rudi Völler bearbeitete nervös seinen Kaugummi - es ging weiter für den BVB-Mann, zur Pause musste er aber raus.