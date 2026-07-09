Demnach müssten nur noch letzte Details geklärt werden, ehe der Transfer über die Bühne gehen könne. Beide Vereine hätten sich auf eine Ablösesumme in Höhe von 60 Millionen Euro verständigt, was Manzambi zum Rekordverkauf der Breisgauer aufsteigen lassen würde.

Bislang hatten Kevin Schade und Merlin Röhl diese "Bestmarke" inne - beide wagten zu ihrer Zeit ebenfalls den Schritt in die Premier League und wechselten zum FC Brentford (Schade) beziehungsweise zum FC Everton (Röhl).

Die Anzeichen für einen Transfer Manzambis zu den Magpies hatten sich in den vergangenen Tagen immer mehr verdichtet. Bei Newcastle soll der 20-Jährige in die Fußstapfen von Sandro Tonali treten, der sich für eine kolportierte Ablöse jenseits der 100-Millionen-Euro-Marke Tottenham Hotspur angeschlossen hatte.

In Freiburg wäre Manzambis Arbeitspapier noch bis zum 30. Juni 2030 gelaufen, eine Ausstiegsklausel gab es nicht. Dementsprechend spielten dem Sportclub die guten Leistungen des Mittelfeldspielers bei der WM in die Karten.