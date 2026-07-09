Nach Informationen von Sky ist der Wechsel des Schweizer Nationalspielers zu Newcastle United so gut wie beschlossene Sache.
Johan Manzambi vor Abgang beim SC Freiburg: Premier-League-Klub zahlt offenbar Rekordsumme für WM-Shootingstar
Demnach müssten nur noch letzte Details geklärt werden, ehe der Transfer über die Bühne gehen könne. Beide Vereine hätten sich auf eine Ablösesumme in Höhe von 60 Millionen Euro verständigt, was Manzambi zum Rekordverkauf der Breisgauer aufsteigen lassen würde.
Bislang hatten Kevin Schade und Merlin Röhl diese "Bestmarke" inne - beide wagten zu ihrer Zeit ebenfalls den Schritt in die Premier League und wechselten zum FC Brentford (Schade) beziehungsweise zum FC Everton (Röhl).
Die Anzeichen für einen Transfer Manzambis zu den Magpies hatten sich in den vergangenen Tagen immer mehr verdichtet. Bei Newcastle soll der 20-Jährige in die Fußstapfen von Sandro Tonali treten, der sich für eine kolportierte Ablöse jenseits der 100-Millionen-Euro-Marke Tottenham Hotspur angeschlossen hatte.
In Freiburg wäre Manzambis Arbeitspapier noch bis zum 30. Juni 2030 gelaufen, eine Ausstiegsklausel gab es nicht. Dementsprechend spielten dem Sportclub die guten Leistungen des Mittelfeldspielers bei der WM in die Karten.
- AFP
Johan Manzambi mit starken Auftritten bei der WM 2026
Beim Turnier in den USA, Kanada und Mexiko überzeugte der 20-Jährige mit außerordentlich starken Aufritten im Trikot der Schweizer Nationalmannschaft. Im zweiten Gruppenspiel gegen Bosnien schwang er sich nach seiner Einwechslung in der 71. Minute etwa mit einem späten Doppelpack zum Matchwinner auf.
Im Anschluss wurde er beim Vorrundenabschluss gegen Kanada zum ersten Mal im Turnier mit einem Startelfeinsatz belohnt, den er Trainer Murat Yakin mit einem weiteren Treffer sowie einem Assist zurückzahlte. Auch im Sechzehntelfinale gegen Algerien steuerte er eine Vorlage bei.
Nach einem knappen 4:3-Sieg im Elfmeterschießen gegen Kolumbien, bei dem Manzambi aufgrund einer Knieverletzung nicht mitwirken konnte, stehen die Eidgenossen in der Runde der letzten acht Mannschaften. Dort wartet in der Nacht von Sonntag auf Montag (3 Uhr deutscher Zeit) nun der amtierende Weltmeister Argentinien als Gegner.
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