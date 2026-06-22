Joao Palhinha als Faustpfand? FC Bayern beobachten angeblich schwedischen WM-Fahrer

Sollten die Bayern trotz allem doch bei Bergvall ernst machen wollen, könnte der aktuell noch verliehene Joao Palhinha als Faustpfand in den Verhandlungen dienen. Der Portugiese etablierte sich bei den Spurs als einer der wenigen Lichtblicke in einer völlig verkorksten Saison, die am Ende sogar beinahe mit dem Abstieg geendet wäre. Tottenham würde Palhinha wohl gerne fest verpflichten, allerdings sei die mit den Bayern ausverhandelte Kaufoption in Höhe von angeblich 30 Millionen Euro den Londonern zu teuer.

Palhinha hat bei den Bayern noch Vertrag bis 2028, allerdings keine Zukunft mehr. Er soll eigentlich verkauft werden, um die Finanzen der Münchner wieder aufzubessern und womöglich sogar noch einen weiteren Transfer abseits von Saibari und Brown möglich machen. Vielleicht ja auch als Tauschobjekt für Bergvall.

Der kämpft mit den Tre Kronor derweil noch um den Einzug in die K.o.-Phase der WM. Auf eine 5:1-Gala gegen erschreckend schwache Tunesier folgte am zweiten Spieltag jedoch ein schwerer Rückschlag, denn dort ging Schweden sang- und klanglos mit 1:5 gegen die Niederlande unter. In beiden Partien kam Bergvall als Joker zum Einsatz, gegen Tunesien gelang ihm sogar noch eine Torvorlage.

Neben den Bayern soll besonders Nottingham Forest Interesse an einer Bergvall-Verpflichtung haben. Dort könnte Bergvall der Nachfolger von Elliot Anderson im zentralen Mittelfeld der Tricky Trees werden. Dessen Abgang zu einem Top-Klub nach der WM gilt als überaus wahrscheinlich.