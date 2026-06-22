Denn wie die Daily Mail berichtet, beobachte der deutsche Rekordmeister, der dem Vernehmen nach kurz vor den Verpflichtungen von Ismael Saibari und Nathaniel Brown steht, die Situation um Lucas Bergvall bei Tottenham Hotspur.
Joao Palhinha als Faustpfand? FC Bayern beobachten angeblich schwedischen WM-Fahrer
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Lucas Bergvall soll Wechselwunsch bei Tottenham Hotspur hinterlegt haben
Der 20-Jährige ist bei den Spurs seit der Ankunft von Trainer Roberto De Zerbi höchst unzufrieden und habe laut Sky und Daily Mail bereits die Verantwortlichen darüber in Kenntnis gesetzt, den Verein im Sommer zwingend verlassen zu wollen.
Unter De Zerbi kam Bergvall nur noch auf 112 Spielminuten, allerdings war er zuvor aufgrund einer Sprunggelenksverletzung monatelang ausgefallen. Der 20 Jahre junge zentrale Mittelfeldspieler war im Juli 2024 für 20 Millionen Euro Ablöse aus Djurgarden nach England gekommen und dort recht schnell zum Stammspieler avanciert. Den eine überaus unerfolgreiche Liga-Saison überstrahlenden Europa-League-Sieg gegen Manchester United verpasste Bergvall allerdings verletzungsbedingt.
Womöglich haben die Münchner Bergvall als Alternative für Hertha-Supertalent Kennet Eichhorn im Blick, den der FCB wohl gerne verpflichtet hätte, allerdings nicht dazu bereit war, den Handgeldforderungen im zweistelligen Millionenbereich nachzukommen. Eichhorn wechselt letztlich zu Bayer Leverkusen.
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FC Bayern hat im zentralen Mittelfeld eigentlich genug Akternativen
Allerdings stellt sich mit Blick auf das von der Daily Mail verbreitete Gerücht auch die Frage nach der Sinnhaftigkeit einer prominenten Verpflichtung für das defensive, zentrale Mittelfeld. Zwar wird Leon Goretzka den Verein mit Auslaufen seines Vertrags zum 30. Juni verlassen, allerdings hat der FC Bayern sein Stammzentrum mit Joshua Kimmich und Aleksandar Pavlovic längst gefunden und in Tom Bischof einen hochtalentierten ersten Ersatzmann zur Hand.
Auch Konrad Laimer könnte im Notfall hier aushelfen und zudem soll Rückkehrer Noel Aseko (per Rückkaufoption von Hannover 96) eine Chance bekommen, sich im Profikader des FCB festzuspielen. Auch auf Bara Sapoko Ndiaye, der sogar auf den WM-Zug mit dem Senegal aufgesprungen war, soll man intern große Stücke halten.
Ergo: Eigentlich scheinen die Plätze im zentralen Mittelfeld besetzt zu sein. Fraglich, ob die Bayern eine durchaus beträchtliche Ablösesumme für einen Spieler wie Bergvall angesichts der bevorstehenden Ausgaben in Höhe von 110 Millionen Euro für Brown und Saibari in die Hand nehmen wollen. Denn Wechselwunsch hin oder her: Der Vertrag des schwedischen Nationalspielers läuft bei den Spurs noch bis 2031.
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Joao Palhinha als Faustpfand des FC Bayern bei Bergvall?
Sollten die Bayern trotz allem doch bei Bergvall ernst machen wollen, könnte der aktuell noch verliehene Joao Palhinha als Faustpfand in den Verhandlungen dienen. Der Portugiese etablierte sich bei den Spurs als einer der wenigen Lichtblicke in einer völlig verkorksten Saison, die am Ende sogar beinahe mit dem Abstieg geendet wäre. Tottenham würde Palhinha wohl gerne fest verpflichten, allerdings sei die mit den Bayern ausverhandelte Kaufoption in Höhe von angeblich 30 Millionen Euro den Londonern zu teuer.
Palhinha hat bei den Bayern noch Vertrag bis 2028, allerdings keine Zukunft mehr. Er soll eigentlich verkauft werden, um die Finanzen der Münchner wieder aufzubessern und womöglich sogar noch einen weiteren Transfer abseits von Saibari und Brown möglich machen. Vielleicht ja auch als Tauschobjekt für Bergvall.
Der kämpft mit den Tre Kronor derweil noch um den Einzug in die K.o.-Phase der WM. Auf eine 5:1-Gala gegen erschreckend schwache Tunesier folgte am zweiten Spieltag jedoch ein schwerer Rückschlag, denn dort ging Schweden sang- und klanglos mit 1:5 gegen die Niederlande unter. In beiden Partien kam Bergvall als Joker zum Einsatz, gegen Tunesien gelang ihm sogar noch eine Torvorlage.
Neben den Bayern soll besonders Nottingham Forest Interesse an einer Bergvall-Verpflichtung haben. Dort könnte Bergvall der Nachfolger von Elliot Anderson im zentralen Mittelfeld der Tricky Trees werden. Dessen Abgang zu einem Top-Klub nach der WM gilt als überaus wahrscheinlich.