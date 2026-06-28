Das Tauziehen um Alexander Nübel spitzt sich zu: Nach Informationen von Sky hat der FC Bayern München eine Zehn-Millionen-Offerte von Besiktas abgelehnt. Das Angebot des türkischen Traditionsklubs belief sich demnach auf eine fixe Ablösesumme in Höhe von fünf Millionen Euro, die durch mögliche Bonuszahlungen um weitere fünf Millionen Euro hätte ansteigen können. Dem deutschen Rekordmeister war dieses Gesamtvolumen von maximal zehn Millionen Euro jedoch zu gering. Die Münchner Verantwortlichen fordern für den 29-jährigen Keeper weiterhin eine Ablösesumme von bis zu 20 Millionen Euro.
Jetzt soll es eine Deadline geben! FC Bayern München gibt sich im Transferpoker mit Besiktas nicht zufrieden
Diese Preiserwartung sorgt auf dem Transfermarkt allerdings für Skepsis, heißt es. Nicht nur bei den Verantwortlichen in Istanbul, sondern auch bei anderen potenziellen Abnehmern. Schließlich ist bekannt, dass die Bayern den Torhüter in diesem Sommer unbedingt verkaufen möchten und nicht mehr mit ihm planen.
Trotz des ersten Rückschlags bemüht sich Besiktas weiterhin intensiv um eine Verpflichtung des deutschen Nationaltorhüters. Um Nübel von einem Wechsel in die Süper Lig zu überzeugen, bietet der Klub ein Nettogehalt in Höhe von rund fünf Millionen Euro pro Saison inklusive Bonuszahlungen. Zudem wird dem Schlussmann die klare Rolle als Nummer eins im Tor in Aussicht gestellt.
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Besiktas setzt Nübel unter Zugzwang
Am vergangenen Freitag kam es zu weiteren Gesprächen zwischen Vertretern des türkischen Klubs und der Spielerseite. Istanbul drängt nun auf eine zeitnahe Entscheidung: Nübel hat eine Frist bis Anfang kommender Woche erhalten, um sich zu positionieren.
Sollte bis dahin keine Zusage vorliegen, beabsichtigt Besiktas, Abstand von einem Transfer zu nehmen und sich nach Alternativen umzusehen. Nübel selbst zögert dem Vernehmen nach noch, da er gleichzeitig weitere Optionen für seine sportliche Zukunft prüft.
Nübel-Berater: "Besiktas ist entschlossen, ihn zu verpflichten"
Die Position des FC Bayern ist unterdessen unmissverständlich. Sportvorstand Max Eberl hat die Berater des Keepers bereits vor zwei bis drei Wochen darüber in Kenntnis gesetzt, dass Nübel zum Trainingsauftakt der Münchner nicht an der Säbener Straße erscheinen soll. Das klare Ziel des Vereins ist es, das Missverständnis noch vor dem Start der Saisonvorbereitung durch einen permanenten Transfer zu beenden.
Nübels Berater Stefan Backs bestätigte die laufenden Verhandlungen mit dem potenziellen Abnehmer aus der Türkei gegenüber Sky: "Wir werden die richtige Entscheidung für Alexanders Zukunft treffen. Was wir bestätigen können, ist, dass Besiktas entschlossen ist, ihn zu verpflichten", erklärte der Agent.
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Nübel-Transfer zu Bayern zahlte sich nicht aus
Nübel war 2020 ablösefrei vom FC Schalke 04 zum deutschen Rekordmeister gewechselt, kam jedoch nie über die Rolle als Stellvertreter von Manuel Neuer hinaus. Bis dato absolvierte er nur vier Pflichtspiele für die Münchner. Die vergangenen fünf Jahre verbrachte er auf Leihbasis bei der AS Monaco (2021 bis 2023) und beim VfB Stuttgart (2023 bis 2026).
Bei den Schwaben machte Nübel seine Sache überaus gut und präsentierte sich stets als verlässlicher Rückhalt. Mit dem VfB gewann er den DFB-Pokal, wurde Vize-Meister und spielte in den vergangenen beiden Jahren international (Champions und Europa League). Von einer festen Verpflichtung sahen die Stuttgarter trotz Bestrebungen besonders von Trainer Sebastian Hoeneß aber ab.
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.