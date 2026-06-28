Jetzt soll es eine Deadline geben! FC Bayern München gibt sich im Transferpoker mit Besiktas nicht zufrieden

Diese Preiserwartung sorgt auf dem Transfermarkt allerdings für Skepsis, heißt es. Nicht nur bei den Verantwortlichen in Istanbul, sondern auch bei anderen potenziellen Abnehmern. Schließlich ist bekannt, dass die Bayern den Torhüter in diesem Sommer unbedingt verkaufen möchten und nicht mehr mit ihm planen.

Trotz des ersten Rückschlags bemüht sich Besiktas weiterhin intensiv um eine Verpflichtung des deutschen Nationaltorhüters. Um Nübel von einem Wechsel in die Süper Lig zu überzeugen, bietet der Klub ein Nettogehalt in Höhe von rund fünf Millionen Euro pro Saison inklusive Bonuszahlungen. Zudem wird dem Schlussmann die klare Rolle als Nummer eins im Tor in Aussicht gestellt.