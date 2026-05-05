"Jetzt muss man wieder über Fußball schreiben": Uli Hoeneß kann sich erneuten Seitenhieb gegen Ex-Trainer des FC Bayern nicht verkneifen

Hoeneß war in der Vergangenheit immer wieder mit Seitenhieben gegen Tuchel, der als direkter Vorgänger Kompanys zwischen 2023 und 2024 an der Seitenlinie des FC Bayern stand, aufgefallen. So enthüllte er etwa jüngst im Podcast "Auf eine weiß-blaue Tasse" mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder, dass Tuchel nicht gewusst habe, dass FCB-Spieler Josip Stanisic der deutschen Sprache mächtig sei.

In einem anderen Interview mit t-online meinte Hoeneß Anfang 2025 außerdem, dass sich Tuchel für "relativ viele Transfers" beim deutschen Rekordmeister ausgesprochen hätte, was bei den Bayern-Granden eher weniger gut ankam. "Privat war unser Verhältnis bis zum Schluss total in Ordnung. Aber er hat in vielen Bereichen einfach eine ganz andere Auffassung, wie man eine Mannschaft führt", so de 74-Jährige.

Sportlich durchlebten die Bayern unter der Regie Tuchels turbulente Zeiten. Zum einen gewann man 2023 auf den letzten Metern vor Borussia Dortmund die deutsche Meisterschaft, im darauffolgenden Jahr hatte man dann allerdings gegenüber Bayer 04 Leverkusen deutlich das Nachsehen.

In der Champions League wiederum verpasste Bayern 2024 nach einer breit und kontrovers diskutierten Halbfinal-Niederlage gegen Real Madrid nur äußerst knapp das Endspiel.