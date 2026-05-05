Vor dem Halbfinal-Rückspiel des deutschen Rekordmeisters am Mittwochabend gegen Paris Saint-Germain hob der FCB-Patron im Interview mit DAZN einmal mehr die Qualitäten von Trainer Vincent Kompany hervor und konnte es sich dabei nicht verkneifen, ein weiteres Mal in Tuchels Richtung zu sticheln.
"Jetzt muss man wieder über Fußball schreiben": Uli Hoeneß kann sich erneuten Seitenhieb gegen Ex-Trainer des FC Bayern nicht verkneifen
Was den belgischen Coach im Vergleich zu vielen seiner Vorgänger besonders auszeichne sei seine "soziale Kompetenz" so Hoeneß. "Er lässt niemanden fallen. Er würde niemals einen Spieler in der Presse bloßstellen, nie schlecht über seine Spieler, den Verein oder nach einem schlechten Spiel reden."
Das spiegele sich letztlich auch in der Kommunikation mit den Medien wieder, etwa in Fragen nach neuen Spielern und Transfers. "Es gibt bei ihm kein öffentliches Klagen nach dem Motto: Wir brauchen einen linken Verteidiger, wir brauchen dies oder jenes. Sein Ziel ist es vielmehr, die vorhandenen Spieler besser zu machen. Und genau das ist ihm gelungen", erläuterte der 74-Jährige.
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Uli Hoeneß: "Geschichte, die mit Fußball nichts zu tun hatten"
Was Hoeneß in diesem Kontext "besonders gut" gefalle sei, dass "die Journalisten in München wieder arbeiten müssen." Denn bei "dem einen oder anderen Trainer war es früher so - Tuchel lässt grüßen -, dass man nach einer Pressekonferenz immer eine schöne Geschichte hatte, die aber mit Fußball nichts zu tun hatte. Und jetzt, bei Vincent, müssen sie wieder über Fußball schreiben", so der FCB-Patron.
Zwar seien auch Tuchel oder Ex-Bayern-Trainer Julian Nagelsmann intelligent genug gewesen, um in München grundsätzlich bestehen zu können, ihnen habe nach Ansicht Hoeneß' allerdings im Vergleich zu Kompany ein wenig die soziale Komponente gefehlt. Der Belgier sei "als Mensch - würde ich sagen - nahezu perfekt. Er ist polyglott, spricht vier oder fünf Sprachen fließend und wechselt mühelos von einer zur anderen."
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FC Bayern erlebte unter Thomas Tuchel eine turbulente Zeit
Hoeneß war in der Vergangenheit immer wieder mit Seitenhieben gegen Tuchel, der als direkter Vorgänger Kompanys zwischen 2023 und 2024 an der Seitenlinie des FC Bayern stand, aufgefallen. So enthüllte er etwa jüngst im Podcast "Auf eine weiß-blaue Tasse" mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder, dass Tuchel nicht gewusst habe, dass FCB-Spieler Josip Stanisic der deutschen Sprache mächtig sei.
In einem anderen Interview mit t-online meinte Hoeneß Anfang 2025 außerdem, dass sich Tuchel für "relativ viele Transfers" beim deutschen Rekordmeister ausgesprochen hätte, was bei den Bayern-Granden eher weniger gut ankam. "Privat war unser Verhältnis bis zum Schluss total in Ordnung. Aber er hat in vielen Bereichen einfach eine ganz andere Auffassung, wie man eine Mannschaft führt", so de 74-Jährige.
Sportlich durchlebten die Bayern unter der Regie Tuchels turbulente Zeiten. Zum einen gewann man 2023 auf den letzten Metern vor Borussia Dortmund die deutsche Meisterschaft, im darauffolgenden Jahr hatte man dann allerdings gegenüber Bayer 04 Leverkusen deutlich das Nachsehen.
In der Champions League wiederum verpasste Bayern 2024 nach einer breit und kontrovers diskutierten Halbfinal-Niederlage gegen Real Madrid nur äußerst knapp das Endspiel.
Häufig gestellte Fragen
Er ist am 29.08. 1973 in Krumbach (Bayern) geboren.
Ja, Thomas Tuchel war vor allem als Libero in der Abwehr aktiv. Am 01.07. 1998 fand seine Profikarriere wegen einer Knorpelverletzung im Knie ein offizielles Ende. In seiner Karriere kommt er unter anderem auf acht Einsätze in der 2. Bundesliga, 68 in der Regionalliga Süd und zwei im DFB-Pokal.
Ausgebildet beim TSV Krumbach und dem FC Augsburg, spielte Tuchel später noch bei den Stuttgarter Kickers und dem SSV Ulm 1846. Mit Augsburgs U19 feierte er zwei Mal den Gewinn des A-Junioren-Pokals (1990/91, 1991/92), mit Ulm kürte er sich zum zweimaligen Landespokal-Württemberg-Sieger (1994/95, 1996/97) und einmaligen Deutschen Amateurmeister (1995/96).
Die Liste ist lang: Bereits im Jugendbereich ist er zwei Mal Deutscher A-Jugend-Meister geworden (2004/05, 2008/09), später Deutscher Pokalsieger (2016/17), Deutscher Meister (2022/23), zweimaliger Französischer Meister, Superpokalsieger sowie einmaliger Ligapokal- und Pokalsieger (2018/19, 2019/20). Darüber hinaus wurde er Champions-League-Sieger (2020/21), UEFA-Supercup-Sieger und FIFA-Klub-Weltmeister (2021/22).
Ein Mal. Das Kunststück gelang ihm in der Saison 2020/21 mit dem FC Chelsea.
Er trainierte zahlreiche Top-Teams und demzufolge auch Stars - hier eine Auswahl: Kylian Mbappe, Neymar Jr., Thiago Silva, Harry Kane, Ousmane Dembele, Marco Reus, Thomas Müller und Kai Havertz.
- Vereine als Trainer: Jugend-Coach beim VfB Stuttgart, FC Augsburg und 1. FSV Mainz 05 (2000-2005, 2005-2008, 2008-2009), 1. FSV Mainz 05 (2009–2014), Borussia Dortmund (2015–2017), Paris Saint-Germain (2018–2020), FC Chelsea (2021–2022), FC Bayern München (2023-2024), England (seit 2025)
Das Vermögen des Trainers belief sich 2023 wohl bereits um die 25 Millionen Euro, mittlerweile dürfte es noch höher liegen. Als England-Coach verdient er etwa fünf Millionen Euro pro Jahr, bei seinen vorherigen Stationen war sein Gehalt zumeist höher.
Er ist Vater zweier Töchter.
Von 2009 bis 2022 war er bis zur Scheidung mit seiner Frau Sissi verheiratet. Im gleichen Jahr begann seine Beziehung mit der brasilianischen Unternehmerin Natalia Guerreiro Max.
Ein Mal. Nach seinem Champions-League-Triumph mit dem FC Chelsea (2020/21) wurde er auch als Weltclubtrainer und Europas Trainer des Jahres ausgezeichnet. Als weitere Trainerauszeichnung ist die Wahl als VDV-Trainer der Saison 2015/16 während seiner Zeit beim BVB zu nennen.
Da sein Augenmerk besonders auf einer akribischen Arbeitsweise und taktischen Finesse liegt, wurde er schon "Taktik-T-Rex" getauft. Wegen seiner Vorliebe für Ausflüge ins benachbarte Ulm wurde er als Jugendlicher "Schicki-Micki-Thomas" getauft.