Der FC Barcelona hat Bernardo Silva zum Wunschspieler auserkoren. Dessen Transfer verkommt nun aber wohl zu einem Geduldsspiel. Anstatt schnell Nägel mit Köpfen zu machen, schiebt der Routinier die endgültige Entscheidung über seine sportliche Zukunft erst einmal auf die lange Bank. "Bernardo wird sich nach der Weltmeisterschaft entscheiden", stellte Silva-Berater Jorge Mendes gegenüber Transfer-Experte Fabrizio Romano klar.
Jetzt meldet sich der Berater zu Wort! FC Barcelona muss auf Transfer von Wunschspieler warten
Nach Informationen von Romano ist das Rennen um den begehrten Mittelfeld-Regisseur komplett offen. Der portugiesische Nationalspieler, der nach neun überaus erfolgreichen Jahren bei Manchester City ablösefrei auf dem Markt ist, soll jedoch einen Wechsel nach Spanien bevorzugen.
Dabei schien hinter den Kulissen im Camp Nou eigentlich schon alles angerichtet. Wie der katalanische Radiosender RAC1 unlängst berichtete, hatte Barcas Trainer Hansi Flick der sportlichen Führung bereits seine ausdrückliche Zustimmung für einen Transfer des 31-jährigen Kreativspielers gegeben.
Zudem meldete die spanische Mundo Deportivo, dass der frischgebackene Meister aus Barcelona im Werben um den Portugiesen eigentlich die besten Karten in der Hand halten soll. Zumal Silva den Verantwortlichen signalisiert haben soll, für den Transfer in La Liga zu spürbaren Gehaltseinbußen bereit zu sein.
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Silva spielte neun Jahre bei ManCity
Das Problem: Auf dem Transfermarkt ist ein ablösefreier Spieler dieser Güteklasse ein Luxusgut und ruft namhafte Rivalen auf den Plan. Romano zufolge buhlt auch Ligarivale Atletico Madrid intensiv um Silva. Juventus Turin gilt ebenfalls als potenzieller Abnehmer.
Silva schnürte ab 2017 die Schuhe für ManCity, prägte unter Pep Guardiola eine goldene Ära und führte die Skyblues als Kapitän aufs Feld. Im April folgte schließlich die Bestätigung, dass sich die Wege im Sommer endgültig trennen werden.
Zurück ließ er einen prall gefüllten Trophäenschrank und emotionale Worte. "Was wir gewonnen und gemeinsam erreicht haben, ist eine Ära, die für immer in meinem Herzen bleibt. Es war nicht schlecht", verabschiedete sich der Routinier via X von den Fans im Etihad Stadium.
Kommt auch Alvarez zu Barca?
Nun liegt der Fokus des Spielmachers voll und ganz auf der anstehenden Weltmeisterschaft mit Portugal. Sollte Barcas Deal mit Silva platzen, scheint man sich schon nach Alternativen umzusehen.
Schon länger geistert ein weiterer Name durch die Gerüchteküche: Julian Alvarez. Für den argentinischen Weltmeister von Atletico müssten die Katalanen aber wohl eine Summe von weit über 100 Millionen Euro auf den Tisch legen.
Häufig gestellte Fragen
Der FC Barcelona wurde am 29. November 1899 gegründet.
Der FC Barcelona gehört seinen Mitgliedern. Der Klub ist ein eingetragener Verein und wird von den sogenannten "Socios" getragen. Der aktuelle Präsident ist Joan Laporta.
Das Stadion des FC Barcelona wird "Camp Nou" genannt.
Aktuell passen rund 45.000 Zuschauer ins "Camp Nou". Nach abgeschlossenen Renovierungsarbeiten wird es voraussichtlich rund 105.000 Zuschauer fassen können.
Der FC Barcelona hat insgesamt 108 Titel gewonnen. Darunter befinden sich vier Champions-League-Titel sowie ein Sieg im Europapokal der Landesmeister. Auf internationaler Ebene kommen außerdem fünf UEFA-Supercups, vier Europapokalsiege der Pokalsieger und drei Titel bei der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft hinzu.
Der FC Barcelona hat 28 Mal die spanische La Liga gewinnen können.
Lionel Messi ist mit 778 Pflichtspielen der Rekordspieler des FC Barcelona.
Der beste Torschütze in der Geschichte ist Lionel Messi mit 672 Pflichtspieltoren.
Berühmte Stars des FC Barcelona waren unter anderem: Lionel Messi, Johan Cruyff, Xavi, Andres Iniesta, Ronaldinho, Samuel Eto'o, Rivaldo, Romario, Neymar, Diego Maradona, Zlatan Ibrahimovic, Carles Puyol, Gerard Pique, Ronald Koeman.
Der FC Barcelona hatte im Laufe seiner Geschichte einige legendäre Trainer, wie z.B.: Johan Cruyff, Frank Rijkaard, Luis Enrique oder Pep Guardiola.
Der bekannteste Spitzname des FC Barcelona lautet "Barca". Außerdem wird der Klub oft - in Anlehnung an die blau-roten Vereinsfarben - "Blaugrana" genannt.