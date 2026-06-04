Jetzt meldet sich der Berater zu Wort! FC Barcelona muss auf Transfer von Wunschspieler warten

Nach Informationen von Romano ist das Rennen um den begehrten Mittelfeld-Regisseur komplett offen. Der portugiesische Nationalspieler, der nach neun überaus erfolgreichen Jahren bei Manchester City ablösefrei auf dem Markt ist, soll jedoch einen Wechsel nach Spanien bevorzugen.

Dabei schien hinter den Kulissen im Camp Nou eigentlich schon alles angerichtet. Wie der katalanische Radiosender RAC1 unlängst berichtete, hatte Barcas Trainer Hansi Flick der sportlichen Führung bereits seine ausdrückliche Zustimmung für einen Transfer des 31-jährigen Kreativspielers gegeben.

Zudem meldete die spanische Mundo Deportivo, dass der frischgebackene Meister aus Barcelona im Werben um den Portugiesen eigentlich die besten Karten in der Hand halten soll. Zumal Silva den Verantwortlichen signalisiert haben soll, für den Transfer in La Liga zu spürbaren Gehaltseinbußen bereit zu sein.