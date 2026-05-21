Jetzt droht eine Sammelklage der eigenen Spieler! FC Southampton versinkt nach Spionage-Affäre im Chaos

Eckert beteuerte, die Regel nicht gekannt zu haben. Ungeachtet dessen drohen ihm nun auch persönliche Konsequenzen: Die Rede ist in englischen Medien von einer Sperre für sechs bis 18 Monate und einer damit unausweichlichen Entlassung. Der 33-Jährige hatte Southampton im November auf Platz 21 übernommen und dank eines beeindruckenden Siegeszuges im Frühling bis auf Platz vier und somit in die Playoffs geführt.

Womöglich tut sich für Eckert aber sofort die Chance auf einen Neustart auf: Laut Kicker gilt er als Kandidat auf die Nachfolge von Dieter Hecking beim VfL Wolfsburg. Eine Entscheidung solle aber erst nach den Relegationsspielen gegen den SC Paderborn fallen.

Southamptons Geschäftsführer Phil Parsons entschuldigte sich am Mittwoch "bei den anderen betroffenen Vereinen und vor allem bei den Fans von Southampton", die "Besseres vom Verein verdient hätten". Mittelfeldspieler Leo Scienza, einst in Deutschland unter anderem beim 1. FC Heidenheim aktiv, schrieb bei Instagram von "Enttäuschung, Wut und Traurigkeit".