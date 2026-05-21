Die English Football League (EFL) wies den kurz zuvor eingereichten Protest der Saints am Mittwochabend umgehend zurück. Damit bleibt es beim harten Urteil nach der Spionage-Affäre: Southampton ist für das Finale im Wembley Stadium gesperrt.
Jetzt droht eine Sammelklage der eigenen Spieler! FC Southampton versinkt nach Spionage-Affäre im Chaos
Stattdessen bekommt der FC Middlesbrough die Chance, am Samstag um 16.30 Uhr gegen Hull City um den Einzug in die Premier League zu spielen. Neben dem Ausschluss vom Playoff muss Southampton zusätzlich mit einer Hypothek von vier Minuspunkten in die nächste Zweitliga-Saison starten.
Auslöser des Skandals war ein Mitarbeiter Southamptons, der beim heimlichen Beobachten des Trainings von Halbfinal-Gegner Middlesbrough, hinter einem Baum versteckt, erwischt worden war. Im Zuge der darauffolgenden Ermittlungen kam heraus, dass Southampton-Vertreter in dieser Saison auch schon Oxford United und Ipswich Town unerlaubt gefilmt hatten. In der EFL gibt es eine Regel, die besagt, dass Trainings des nächsten Gegners ab 72 Stunden vor einem direkten Duell nicht mehr beobachtet werden dürfen.
Tonda Eckert droht lange Sperre und Entlassung
Eckert beteuerte, die Regel nicht gekannt zu haben. Ungeachtet dessen drohen ihm nun auch persönliche Konsequenzen: Die Rede ist in englischen Medien von einer Sperre für sechs bis 18 Monate und einer damit unausweichlichen Entlassung. Der 33-Jährige hatte Southampton im November auf Platz 21 übernommen und dank eines beeindruckenden Siegeszuges im Frühling bis auf Platz vier und somit in die Playoffs geführt.
Womöglich tut sich für Eckert aber sofort die Chance auf einen Neustart auf: Laut Kicker gilt er als Kandidat auf die Nachfolge von Dieter Hecking beim VfL Wolfsburg. Eine Entscheidung solle aber erst nach den Relegationsspielen gegen den SC Paderborn fallen.
Southamptons Geschäftsführer Phil Parsons entschuldigte sich am Mittwoch "bei den anderen betroffenen Vereinen und vor allem bei den Fans von Southampton", die "Besseres vom Verein verdient hätten". Mittelfeldspieler Leo Scienza, einst in Deutschland unter anderem beim 1. FC Heidenheim aktiv, schrieb bei Instagram von "Enttäuschung, Wut und Traurigkeit".
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Southampton-Spieler bereiten offenbar Sammelklage vor
Neben Scienza stehen bei Southampton noch zwei weitere Spieler mit Deutschland-Bezug unter Vertrag: Daniel Peretz, der vom FC Bayern ausgeliehene Stammkeeper, sowie U21-Nationalspieler Caspar Jander. Laut The Athletic planen einige Spieler nun rechtliche Schritte gegen ihren eigenen Klub, die Rede ist von einer Sammelklage.
Durch den Ausschluss würde ihnen die Chance auf mögliche Einnahmen entgehen. Dabei geht es vor allem um einen Aufstiegs-Bonus von umgerechnet etwa 175.000 Euro pro Spieler. Zudem hatten einige Profis nach dem Abstieg aus der Premier League vor einem Jahr Gehaltskürzungen von bis zu 40 Prozent akzeptiert - mit dem Versprechen, dass sie nach einem möglichen Wiederaufstieg wieder ihr altes Gehalt kassieren.
Dem Klub entgehen derweil noch viel größere Summen. Das Playoff-Finale der zweiten englischen Liga gilt schließlich als lukrativstes Spiel der Welt. Dem Sieger winken in der Premier League Mehreinnahmen von insgesamt etwa 200 Millionen Euro, vor allem durch TV-Gelder.