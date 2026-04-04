"Jedes Mal hat sich meine Brust zusammengezogen": Jürgen Klopp packt über massiven Druck aus

"Jedes Mal, wenn ich im Bus auf dem Weg zum Stadion gesessen habe, hat sich meine Brust zusammengezogen. Mindestens 1081 Mal habe ich da gesessen", so Klopp. "Der Druck, unter den ich mich selbst gesetzt habe, war lächerlich. Er ging durch die Decke. Ich habe es 1081 Mal gemacht, warum sollte ich es 1090 Mal machen?"

Eine Rückkehr auf an die Seitenlinie strebe er deshalb erst einmal nicht an, auch weil ihm sein neuer Job als Head of Global Soccer bei Red Bull deutlich besser gefalle: "Ich arbeite viel und will arbeiten. Die Unterschied ist, dass ich jetzt drei Tage arbeiten kann und dann vier Tage habe, an denen ich nichts mache. Besser hatte ich es nie. Ich wurde nicht geboren, um nicht zu arbeiten. Aber ich musste einen Weg finden, um etwas anderes aus dem Leben zu ziehen."