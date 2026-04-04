Wie der 58-Jährige im TV2-Format 'Bjørndalen trener Klopp' (deutsch: Björndalen trainiert Klopp) offenbarte, vermisse er das Dasein als Coach auf der Bank nicht, vor allem, da sich sein neues Leben deutlich stressfreier gestaltet.
"Jedes Mal hat sich meine Brust zusammengezogen": Jürgen Klopp packt über massiven Druck aus
"Jedes Mal, wenn ich im Bus auf dem Weg zum Stadion gesessen habe, hat sich meine Brust zusammengezogen. Mindestens 1081 Mal habe ich da gesessen", so Klopp. "Der Druck, unter den ich mich selbst gesetzt habe, war lächerlich. Er ging durch die Decke. Ich habe es 1081 Mal gemacht, warum sollte ich es 1090 Mal machen?"
Eine Rückkehr auf an die Seitenlinie strebe er deshalb erst einmal nicht an, auch weil ihm sein neuer Job als Head of Global Soccer bei Red Bull deutlich besser gefalle: "Ich arbeite viel und will arbeiten. Die Unterschied ist, dass ich jetzt drei Tage arbeiten kann und dann vier Tage habe, an denen ich nichts mache. Besser hatte ich es nie. Ich wurde nicht geboren, um nicht zu arbeiten. Aber ich musste einen Weg finden, um etwas anderes aus dem Leben zu ziehen."
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Klopp für Liverpool, Mainz und den BVB an der Seitenlinie
Klopp hatte im Sommer 2024 nach neun Jahren sein Amt als Chefcoach des FC Liverpool niedergelegt und heuerte anschließend im Januar 2025 bei Red Bull an. Zuvor saß der Deutsche auch beim 1. FSV Mainz 05 und Borussia Dortmund auf der Trainerbank, mit dem BVB gewann er unter anderem zweimal die deutsche Meisterschaft.
Trotz seiner großen Erfolge habe sich der 58-Jährige selbst allerdings nie als großartiger Coach gesehen: "Das habe ich nie und das ist die Wahrheit. Ich hatte jeden Tag so viel zu tun, so viele Fragen in meinem Kopf und wusste nicht immer, was ich tun sollte", so Klopp.
Erst dann, als die Vergleiche mit anderen Trainergrößen wie Pep Guardiola immer zahlreicher wurden, schaffte es Klopp, seine Rolle zu akzeptieren: "Das habe ich verstanden, aber es hat sich nie wirklich festgesetzt. Jetzt bin ich kein Trainer mehr und wow, ich war wirklich gut. Aber ich vermisse nichts."
Häufig gestellte Fragen
- Jürgen Klopp wurde am 16. Juni 1967 in Stuttgart geboren.
Ja, Jahre bevor Jürgen Klopp als Trainer zur Legende wurde, war er selbst als Fußballer aktiv. Seine Laufbahn begann 1972 in der Jugend des SV Glatten.
Klopps Karriere im Herrenfußball begann 1986 beim TuS Ergenzingen. Bis zu seinem Karriereende im Jahr 2001 stand er unter anderem beim 1. FC Pforzheim, den Amateuren von Eintracht Frankfurt, Viktoria Sindlingen, Rot-Weiss Frankfurt sowie – am längsten – beim 1. FSV Mainz 05 unter Vertrag. Für die Mainzer spielte er von 1990 bis 2001.
Jürgen Klopp zählt zu den erfolgreichsten Trainern Deutschlands. Als Cheftrainer von Borussia Dortmund wurde er in den Spielzeiten 2010/11 und 2011/12 Deutscher Meister. Zudem gewann er 2011/12 den DFB-Pokal sowie 2013 und 2014 den DFL-Supercup (heute: Franz Beckenbauer Supercup). Mit dem FC Liverpool sicherte er sich 2019/20 die englische Meisterschaft und die FIFA Klub-Weltmeisterschaft. In seinem Trophäenschrank stehen außerdem zwei englische Ligapokale und ein FA Cup. Den Höhepunkt seiner Trainerkarriere markierte der Gewinn der UEFA Champions League mit Liverpool in der Saison 2018/19. Insgesamt kommt Klopp auf 13 Titel als Trainer.
Klopp hat die Champions League einmal in seiner Karriere gewonnen - 2018/19 mit dem FC Liverpool.
Im Laufe seiner Karriere hatte Klopp das Privileg, zahlreiche Superstars zu trainieren. Zu den bekanntesten zählen wohl Robert Lewandowski, Mats Hummels, Ilkay Gündogan, Mohamed Salah, Sadio Mane und Virgil van Dijk.
Laut mehreren Quellen (Forbes, IMDB) beläuft sich Klopps geschätztes Vermögen auf rund 50 Millionen Euro.
Jürgen Klopp ist Vater eines Sohnes namens Marc, der 1988 geboren wurde. Marc stammt aus Klopps erster Ehe und war selbst als Fußballer aktiv – unter anderem bei Borussia Dortmund II und Darmstadt 98.
Er ist seit 2005 mit Ulla Sandrock verheiratet. Zuvor war er mit Sabine Klopp liiert.
Für seine beiden äußerst erfolgreichen Spielzeiten mit dem FC Liverpool wurde Klopp 2019 und 2020 zum FIFA-Welttrainer des Jahres gekürt.
"Kloppo" ist der gebräuchlichste Spitzname des heutigen Global Head of Soccer bei Red Bull. Der Spitzname "The Normal One" wird deutlich seltener verwendet. Diesen Titel gab Klopp sich selbst bei seiner Vorstellung im Jahr 2015 beim FC Liverpool – als Anspielung auf Jose Mourinhos berühmtes "The Special One"-Interview –, um seine Bodenständigkeit und Authentizität zu unterstreichen.