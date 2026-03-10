Zunächst zum Offensichtlichen: Luis Diaz liefert seit seiner Ankunft beim FC Bayern im vergangenen Sommer überragende Statistiken. Tatsächlich hat der 29-jährige Linksaußen aus Kolumbien bisher mehr Scorerpunkte verzeichnet, als er Spiele bestritten hat. In 35 Einsätzen gelangen ihm 20 Tore und 16 Assists.
"Jeder über seinen Wert für die Mannschaft Bescheid": Vincent Kompany adelt vor dem Champions-League-Kracher gegen Atalanta Bergamo einen ganz bestimmten Spieler des FC Bayern
Als Kompany bei der Pressekonferenz vor dem Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Atalanta Bergamo nach Diaz' Wert für den FC Bayern gefragt wurde, kam er naturgemäß zunächst auf dessen "sehr gute Zahlen" zu sprechen: "Das ist klar, deshalb weiß jeder über seinen Wert für die Mannschaft Bescheid."
Anschließend setzte Kompany aber zu einem bemerkenswerten Lobgesang an. Diaz gebe der Mannschaft "so viel mehr" als nur Scorerpunkte, er bringe "Kreativität im Chaos". Mit fast schon philosophischen Worten erhob Kompany Diaz gewissermaßen zur Personifizierung des aktuellen FC Bayern.
"Was ich an ihm liebe, ist: Die Botschaft, die er mit seiner Spielweise schickt, ist ein großer Teil der Botschaft, die uns als Mannschaft ausmacht", befand Kompany. Diaz würde immer kämpfen, strebe immer nach mehr. Noch ein Tor, noch ein gewonnener Zweikampf. "Lucho gibt uns dieses sehr deutliche Image einer Mannschaft, die hungrig nach allem ist."
- Getty Images Sport
Auch Joshua Kimmich schwärmt von Luis Diaz: "Das ist schon geil"
Ganz ähnlich äußerte sich kürzlich Vize-Kapitän Joshua Kimmich über seinen Kollegen. "Völlig unabhängig vom Ergebnis, egal ob wir 3:0 führen oder 2:0 hinten liegen: Der gibt immer alles, hat immer Bock auf Fußball, immer Energie, der will sich in jeden Zweikampf reinhauen, ist sich für keinen Lauf zu schade", sagte Kimmich. "Seine Fußball-Freude ist ansteckend. Das macht Spaß. Bei ihm habe ich das Gefühl, er freut sich, alle drei Tage Fußball spielen zu dürfen. Das ist schon geil."
Und Kompany gewährt ihm diese Freude äußerst regelmäßig, Diaz ist von der grundsätzlich so erfolgreichen Rotation seines Trainers weitestgehend befreit. Kurz vor Weihnachten verpasste er drei Spiele gesperrt, in allen anderen kam er zum Einsatz - dabei nur zweimal als Joker. 2880 Minuten spielte Diaz bisher, knapp übertroffen wird dieser Wert beim FC Bayern lediglich von Harry Kane (3004 Minuten).
Als Kompany am Freitag gegen Borussia Mönchengladbach (4:1) mit Blick auf das Atalanta-Spiel sieben Startelf-Wechsel vollzog und die halbe Mannschaft schonte, stand Diaz dennoch in der Startelf - und lieferte ein Tor und eine Vorlage.
70 Millionen Euro Ablöse überwies der FC Bayern vor der Saison für Diaz nach Liverpool. Die hohe Ablösesumme gepaart mit seinem durchaus fortgeschrittenen Alter von damals 28 Jahren sorgte durchaus für kritische Stimmen. Diese sind mittlerweile gänzlich verstummt, der Transfer entpuppte sich als Volltreffer. "Es ist eine Freude, ihn hier zu haben", schloss Kompany.
FC Bayern: Die Spieler mit den meisten Einsatzminuten in dieser Saison
- Harry Kane: 3004
- Luis Diaz: 2880
- Michael Olise: 2859
- Joshua Kimmich: 2779
- Jonathan Tah: 2716
Häufig gestellte Fragen
Luis Diaz spielt beim FC Bayern München unter Vincent Kompany bisher ausschließlich auf dem linken Flügel. Beim FC Liverpool kam er nämlich auch öfters in der Sturmspitze zum Einsatz.
Er wurde am 13. Januar 1997 mit dem Namen Luis Fernando Diaz Maeulanda in der kolumbianischen Gemeinde Barrancas im Departamento La Guajira geboren. Barrancas liegt nur wenige Kilometer von der Grenze zu Venezuela entfernt.
Üblicherweise trägt Luis Diaz die Nummer 7, so zum Beispiel bei der kolumbianischen Nationalelf oder bei seinem Ex-Klub Liverpool. Doch bei den Bayern ist die Nummer schon von Serge Gnabry besetzt und Diaz läuft nun mit der 14 auf.
Luis Diaz ist 1,78 Meter groß und gehört somit nicht zu den Riesen auf dem Platz. Doch seine Statur und Geschwindigkeit erlaubt es ihm, seine Gegner mit Leichtigkeit auszudribbeln und überlaufen.
Laut offiziellen Klubangaben wiegt Luis Diaz gerade einmal 70 Kilogramm. Damit wird er die wenigsten Verteidiger wegschieben können - aber das ist ja auch nicht seine Aufgabe. Denn bei seinen Tempodribblings kommt ihm sein Gewicht definitiv zu Gute.
Laut einem Anbieter von originalen und im Spiel getragenen Fußballschuhen, hat Luis Diaz eine Schuhgröße 8 in England, was in der EU der Größe 42 entsprechen würde. Offizielle Angaben zu seiner Schuhgröße gibt es aber nicht.
Sein starker Fuß ist definitiv der rechte. Dank seinem starken Dribbling sucht er von seiner linken Seite immer wieder den Weg ins Zentrum, um dann mit seinem starken rechten Fuß abzuschließen.
Luis Diaz wurde 2015 von Scouts entdeckt und schloss sich daraufhin der Jugendabteilung von Atletico Junior an. Nach einer kurzen Ausleihe zu Barranquilla FC, wo er 2016 sein Profidebüt feierte, kehrte er zu Atletico zurück und zwei Jahre später ging es nach Europa.
Ob der Flügelstürmer in München schon ein Haus oder eine Wohnung bezogen hat, ist nicht bekannt. Nach seinem Transfer war Luis Diaz zumindest für einige Zeit im Luxus-Hotel "Vier Jahreszeiten" an der Maximilianstraße einquartiert.
Wie bei den Bayern üblich, bekam auch Diaz bei seinem Wechsel ein neues Auto von Sponsor Audi. Der Kolumbianer entschied sich dabei für den Audi Q8 SUV. In Liverpool war Diaz zuvor laut verschiedenen Berichten öfters mit einem Porsche Cayenne S und einem Jeep Wrangler gesichtet worden.
Nein, Luis Diaz kann kein Deutsch - zumindest noch nicht. Der Flügelstürmer nimmt, wie bei Bundesligaklubs üblich, an Deutschkursen teil. Und auch sein Englisch möchte er verbessern, weil auch in dieser Sprache ist er trotz 3,5 Jahre bei Liverpool noch nicht wirklich sattelfest.
Ja, Luis Diaz hat Kinder - genauer gesagt zwei. Seine älteste Tochter, Roma, kam im November 2021 zur Welt. Im Februar 2024 folgte noch ein weiteres Mädchen namens Charlotte.
Die Frau und Mutter seiner beiden Kinder ist Geraldine Ponce. Schon seit 2016 sind die beiden ein Paar, am 14. Juni heirateten in der kolumbianischen Heimat.
14 Millionen soll Luis Diaz im Jahr beim FC Bayern München verdienen und somit angeblich um einiges mehr als zuvor beim FC Liverpool. Über sein Gesamtvermögen gibt es nichts Bekanntes und auch Schätzungen variieren deutlich.
Sein erster Titel erfolgte 2017 in Kolumbien, als er mit Atletico Junior den Pokal gewinnen konnte. Es sollten auch noch eine Meisterschaft und ein Supercup folgen, ehe er in Portugal mit dem FC Porto 2020 das nationale Triple holen konnte. Bei Liverpool wurde Luis Diaz zwei Mal Ligapokalsieger, konnte einmal den FA Cup gewinnen und 2025 endlich die Premier League holen. In seinem ersten Pflichtspiel bei den Bayern holte er mit dem Supercup auch gleich den nächsten Titel.
Im Nationaldress war ihm bis jetzt noch kein großer Triumph vergönnt, 2024 wurde das Finale der Copa Americana verloren.
Luis Diaz hat noch nie den Ballon d'Or gewinnen können. Seine beste Platzierung war ein 17. Platz 2022. Und auch bei den Bayern wird er sich diese Saison, trotz starker Leistungen und Zahlen, wohl mindestens hinter Harry Kane einordnen müssen.
Auch für die Auszeichnung zum FIFA-Weltfußballer des Jahres hat es noch nicht gereicht. Auch bei diesem Award war Diaz noch nie innerhalb der Top 10.
Ja, er hat einen Spitznamen und das schon seit vielen Jahren. "Lucho" wird Diaz von vielen genannt, vor allem von Freunden und Familien, aber auch von anderen Kolumbianern. "Lucho" ist nämlich die liebevolle Koseform seines Vornamens Luis.