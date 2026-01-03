Emre CanGetty
Tim Ursinus

"Jeder Tag, an dem ich schmerzfrei bin, ist schon ein guter Tag": BVB-Star klagt über "Probleme" und spricht Klartext zu seiner Zukunft

Emre Can hat sich klar zu seiner Zukunft beim BVB geäußert und "Probleme" offenbart.

Im Sommer könnten sich die Wege von Emre Can und Borussia Dortmund trennen. Jetzt sprach der Kapitän Klartext zu seiner Zukunft beim BVB.

Im Interview mit Sky sprach Can über seinen nach der Saison auslaufenden Vertrag, der sich durch eine an Einsatzzeiten gekoppelte Option automatisch um ein Jahr verlängern könnte. In den vergangenen Wochen und Monaten hatte es immer wieder Gerüchte über eine Trennung gegeben, auch soll die Situation das Interesse von den türkischen Topklubs aus Istanbul geweckt haben. 

  • Can: "Ich werde auch im nächsten Jahr hier beim BVB sein"

    "Es wird sich entscheiden. Ich glaube, wir haben sehr viel Vertrauen zueinander", sagte Can über die Gespräche mit den BVB-Verantwortlichen um Sebastian Kehl und Lars Ricken. Dem Vernehmen nach ist eine Einigung über eine weitere Zusammenarbeit derzeit wahrscheinlicher als ein Abgang. 

    Dies betonte auch der Defensiv-Allrounder: "Ich bin sehr glücklich hier. Ich hatte auch schwierige Zeiten, aber der Verein stand immer hinter mir. Deswegen glaube ich, Stand heute, dass ich auch nächstes Jahr hier beim BVB Fußball spielen werde. Aber im Fußball sollte man niemals etwas festlegen. Man wird sehen. Aber Stand heute: Ja, ich werde auch im nächsten Jahr hier beim BVB sein."

  • Emre Can Borussia Dortmund 2025Getty Images

    Can leidet weiterhin unter Schmerzen

    Can hatte in der Vergnagenheit immer wieder Kritik von Fans und der Presse über sich ergehen lassen müssen. Von Trainer Niko Kovac genießt er jedoch ebenso Rückendeckung wie von der Führungsetage, was er Kovac seit dessen Ankunft regelmäßig mit guten Leistungen zurückzahlt. Über den gesamten Sommer plagte sich der 31-Jährige allerdings mit hartnäckigen Adduktorenproblemen herum, weshalb er die gesamte Vorbereitung und die halbe Hinrunde verpasste. In der laufenden Saison stehen deshalb erst acht Einsätze zu Buche, vor der Winterpause stand er aber zweimal in der Startelf.

    Gegenüber Sky gestand Can nun, dass er "immer noch ein paar Probleme" habe. "Es ist schwer zu sagen, bei wie viel Prozent ich bin. Heute im Training war schon mal ein guter Anfang. Es ist mühsam, aber jeder Tag, an dem ich schmerzfrei bin, ist schon ein guter Tag."

  • Can macht sich für Verbleib von BVB-Trio stark

    Außerdem äußerte sich Can zur Zukunft von Nico Schlotterbeck, Karim Adeyemi und Julian Brandt, die aus verschiedenen Gründen zuletzt mit einem Abschied in Verbindung gebracht worden sind. Schlotterbeck wird gleich von mehreren Topklubs gejagt, während der BVB ihm eine Ausdehnung seines noch bis 2027 datierten Arbeitspapiers mit einem Topverdiener-Gehalt schmackhaft machen will. Adeyemi leistete sich zuletzt mehrere Aussetzer und soll mit einem Wechsel ins Ausland liebäugeln. Brandts Vertrag läuft wie jener von Can im Sommer aus

    "Ich würde mir sehr wünschen, dass alle drei bleiben, weil es erstens Topjungs und zweitens Topspieler sind", sagte Can und ergänzte: "Ich glaube, der BVB braucht Topspieler, und das sind die drei. Deswegen wünsche ich mir, dass sie verlängern. Aber ich weiß nicht, was passieren wird. Klar, man redet mal darüber oder drückt einen Spruch rein, aber ich weiß nicht mehr als ihr. Das ist etwas Persönliches. Nico spricht mit seinem Umfeld und seiner Familie, da muss man nicht extra in der Kabine nachfragen. Wir hoffen, dass sie bleiben, aber die Entscheidung liegt allein bei ihnen."

  • Leistungsdaten von Emre Can beim BVB

    • Spiele: 212 
    • Tore: 21 
    • Assists: 12 
    • Einsatzminuten: 15.723
