"Jeder Tag, an dem ich schmerzfrei bin, ist schon ein guter Tag": BVB-Star klagt über "Probleme" und spricht Klartext zu seiner Zukunft

Im Sommer könnten sich die Wege von Emre Can und Borussia Dortmund trennen. Jetzt sprach der Kapitän Klartext zu seiner Zukunft beim BVB.
Im Interview mit Sky sprach Can über seinen nach der Saison auslaufenden Vertrag, der sich durch eine an Einsatzzeiten gekoppelte Option automatisch um ein Jahr verlängern könnte. In den vergangenen Wochen und Monaten hatte es immer wieder Gerüchte über eine Trennung gegeben, auch soll die Situation das Interesse von den türkischen Topklubs aus Istanbul geweckt haben.