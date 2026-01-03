"Jeder Tag, an dem ich schmerzfrei bin, ist schon ein guter Tag": BVB-Star klagt über "Probleme" und spricht Klartext zu seiner Zukunft

Can hatte in der Vergnagenheit immer wieder Kritik von Fans und der Presse über sich ergehen lassen müssen. Von Trainer Niko Kovac genießt er jedoch ebenso Rückendeckung wie von der Führungsetage, was er Kovac seit dessen Ankunft regelmäßig mit guten Leistungen zurückzahlt. Über den gesamten Sommer plagte sich der 31-Jährige allerdings mit hartnäckigen Adduktorenproblemen herum, weshalb er die gesamte Vorbereitung und die halbe Hinrunde verpasste. In der laufenden Saison stehen deshalb erst acht Einsätze zu Buche, vor der Winterpause stand er aber zweimal in der Startelf.

Gegenüber Sky gestand Can nun, dass er "immer noch ein paar Probleme" habe. "Es ist schwer zu sagen, bei wie viel Prozent ich bin. Heute im Training war schon mal ein guter Anfang. Es ist mühsam, aber jeder Tag, an dem ich schmerzfrei bin, ist schon ein guter Tag."