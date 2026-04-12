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FC Barcelona v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Oliver Maywurm

"Jeder hat gesehen, wie wenig Respekt sie haben": Derby-Rivale des FC Barcelona erhebt schwere Vorwürfe gegen Lamine Yamal und Co.

La Liga
Barcelona - Espanyol
Barcelona
Espanyol
L. Yamal
P. Lozano

Der FC Barcelona befindet sich nach dem Derbysieg gegen Espanyol auf bestem Weg zum Meistertitel. Vonseiten des Stadtrivalen gab es jedoch kritische Worte.

Pol Lozano von Espanyol Barcelona hat den Spielern des FC Barcelona nach der 1:4-Derbyniederlage am Samstagabend mangelnden Respekt vorgeworfen.

  • Tumulte zwischen Espanyol und Barca nach Stadtderby

    Stein des Anstoßes waren Tumulte nach Spielschluss, als einige Akteure der beiden Stadtrivalen auf dem Weg in ihre Kabinen aneinandergeraten waren. Zusätzlichen Zündstoff für die Diskussionen bot dabei möglicherweise auch Lamine Yamals aufreizend lässiger Jubel bei seinem vorentscheidenden Treffer zum 3:1 kurz vor Schluss, als der 18-jährige Barca-Star frei auf das gegnerische Tor zulaufen konnte und schon vor seinem Abschluss feierte.

    Nach der Partie bei DAZN auf die Auseinandersetzungen mit den Stars der Blaugrana angesprochen, sagte Lozano: "Jeder hat gesehen, wie wenig Respekt sie für andere Spieler haben. Mehr will ich dazu nicht sagen." Danach führte der Mittelfeldspieler, der in der 56. Minute den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer für Espanyol erzielt hatte, noch aus: "Sie haben versucht, mich ein bisschen zu verspotten, weil sie gewonnen haben. Das ist alles. Wenn man verliert, muss man das eben über sich ergehen lassen, so ist das immer."

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    FC Barcelona hängt Real Madrid allmählich ab

    Barca war am Samstag im Camp Nou durch ein Tor von Ferran Torres (9. Minute) früh in Führung gegangen, in der 25. Minute legte der Stürmer nach. Beide Treffer bereitete Yamal vor, der seine Topform untermauerte und nebenbei einen LaLiga-Rekord von Real-Madrid-Legende Raul pulverisierte.

    Nach Lozanos Anschlusstor stellte Yamal in der 87. Minute den Zwei-Tore-Abstand wieder her, für den Schlusspunkt sorgte kurz darauf Marcus Rashford. Barca baute durch den Dreier seinen Vorsprung an der Tabellenspitze auf Verfolger Real Madrid, der am Freitag gegen Girona gepatzt hatte (1:1), auf neun Punkte aus.

    Espanyol ist nach überraschend guter erster Saisonhälfte derweil längst auf dem Boden der Tatsachen gelandet. Seit 14 Ligaspielen sind Lozano und Co. nun bereits sieglos (neun Niederlagen, fünf Unentschieden), in der Rückrundentabelle ist man abgeschlagen Letzter. Insgesamt steht derzeit Rang zehn zu Buche, bei sieben Punkten Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz ist Espanyol sieben Spieltage vor Saisonende noch nicht sorgenfrei.

  • FC Barcelona souverän an der Spitze: Die Top-4 in LaLiga


    Platz

    Verein

    Spiele

    Punkte

    1

    FC Barcelona

    31

    79

    2

    Real Madrid

    31

    70

    3

    FC Villarreal

    30

    58

    4

    Atletico Madrid

    31

    57


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