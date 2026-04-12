Pol Lozano von Espanyol Barcelona hat den Spielern des FC Barcelona nach der 1:4-Derbyniederlage am Samstagabend mangelnden Respekt vorgeworfen.
"Jeder hat gesehen, wie wenig Respekt sie haben": Derby-Rivale des FC Barcelona erhebt schwere Vorwürfe gegen Lamine Yamal und Co.
Tumulte zwischen Espanyol und Barca nach Stadtderby
Stein des Anstoßes waren Tumulte nach Spielschluss, als einige Akteure der beiden Stadtrivalen auf dem Weg in ihre Kabinen aneinandergeraten waren. Zusätzlichen Zündstoff für die Diskussionen bot dabei möglicherweise auch Lamine Yamals aufreizend lässiger Jubel bei seinem vorentscheidenden Treffer zum 3:1 kurz vor Schluss, als der 18-jährige Barca-Star frei auf das gegnerische Tor zulaufen konnte und schon vor seinem Abschluss feierte.
Nach der Partie bei DAZN auf die Auseinandersetzungen mit den Stars der Blaugrana angesprochen, sagte Lozano: "Jeder hat gesehen, wie wenig Respekt sie für andere Spieler haben. Mehr will ich dazu nicht sagen." Danach führte der Mittelfeldspieler, der in der 56. Minute den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer für Espanyol erzielt hatte, noch aus: "Sie haben versucht, mich ein bisschen zu verspotten, weil sie gewonnen haben. Das ist alles. Wenn man verliert, muss man das eben über sich ergehen lassen, so ist das immer."
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FC Barcelona hängt Real Madrid allmählich ab
Barca war am Samstag im Camp Nou durch ein Tor von Ferran Torres (9. Minute) früh in Führung gegangen, in der 25. Minute legte der Stürmer nach. Beide Treffer bereitete Yamal vor, der seine Topform untermauerte und nebenbei einen LaLiga-Rekord von Real-Madrid-Legende Raul pulverisierte.
Nach Lozanos Anschlusstor stellte Yamal in der 87. Minute den Zwei-Tore-Abstand wieder her, für den Schlusspunkt sorgte kurz darauf Marcus Rashford. Barca baute durch den Dreier seinen Vorsprung an der Tabellenspitze auf Verfolger Real Madrid, der am Freitag gegen Girona gepatzt hatte (1:1), auf neun Punkte aus.
Espanyol ist nach überraschend guter erster Saisonhälfte derweil längst auf dem Boden der Tatsachen gelandet. Seit 14 Ligaspielen sind Lozano und Co. nun bereits sieglos (neun Niederlagen, fünf Unentschieden), in der Rückrundentabelle ist man abgeschlagen Letzter. Insgesamt steht derzeit Rang zehn zu Buche, bei sieben Punkten Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz ist Espanyol sieben Spieltage vor Saisonende noch nicht sorgenfrei.
FC Barcelona souverän an der Spitze: Die Top-4 in LaLiga
Platz
Verein
Spiele
Punkte
1
FC Barcelona
31
79
2
Real Madrid
31
70
3
FC Villarreal
30
58
4
Atletico Madrid
31
57