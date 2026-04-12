"Jeder hat gesehen, wie wenig Respekt sie haben": Derby-Rivale des FC Barcelona erhebt schwere Vorwürfe gegen Lamine Yamal und Co.

Stein des Anstoßes waren Tumulte nach Spielschluss, als einige Akteure der beiden Stadtrivalen auf dem Weg in ihre Kabinen aneinandergeraten waren. Zusätzlichen Zündstoff für die Diskussionen bot dabei möglicherweise auch Lamine Yamals aufreizend lässiger Jubel bei seinem vorentscheidenden Treffer zum 3:1 kurz vor Schluss, als der 18-jährige Barca-Star frei auf das gegnerische Tor zulaufen konnte und schon vor seinem Abschluss feierte.

Nach der Partie bei DAZN auf die Auseinandersetzungen mit den Stars der Blaugrana angesprochen, sagte Lozano: "Jeder hat gesehen, wie wenig Respekt sie für andere Spieler haben. Mehr will ich dazu nicht sagen." Danach führte der Mittelfeldspieler, der in der 56. Minute den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer für Espanyol erzielt hatte, noch aus: "Sie haben versucht, mich ein bisschen zu verspotten, weil sie gewonnen haben. Das ist alles. Wenn man verliert, muss man das eben über sich ergehen lassen, so ist das immer."