Jamal Musiala und Leon Goretzka treffen: FC Bayern stellt Bundesligarekord beim FC St. Pauli auf

Schon vor dem Spiel in Hamburg wurde FCB-Trainer Vincent Kompany auf den möglichen neuen Rekord angesprochen. "Ich habe viel Respekt für Pauli. Deswegen habe ich immer den Gedanken, dass man nicht über Torrekorde sprechen muss", wiegelte er ab.

Dass es mit der Bestmarke klappen würde, war abzusehen, denn immerhin hatten die Münchner nicht nur das Auswärtsspiel beim FC St. Pauli, sondern danach auch noch fünf Liga-Auftritte, um die fehlenden Tore zu erzielen.