Wie die tz berichtet, habe Musiala am 13. April 2025 mit extrem erhöhter Geschwindigkeit einen schweren Autounfall auf der A8 verursacht und infolgedessen seinen Führerschein verloren.
Jamal Musiala spricht von einem "einschneidenden Ereignis": Heftiger Crash auf der Autobahn hat böse Folgen für Star des FC Bayern
Jamal Musiala fuhr offenbar über 70 km/h zu schnell
Musiala sei bei einem Überholvorgang mit 194 km/h mit einem VW Golf kollidiert, erlaubt waren an der Unfallstelle lediglich 120. Die Insassen des VW wurden leicht verletzt, der Sachschaden belaufe sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft auf rund 200.000 Euro. Das teilte Florian Lindemann, Sprecher der Staatsanwaltschaft, der tz mit.
Lindemann zufolge habe das Amtsgericht München "am 28. Januar 2026 einen mittlerweile rechtskräftigen Strafbefehl gegen den Beschuldigten Jamal M. wegen fahrlässiger Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung in zwei Fällen" erlassen.
Musiala musste demnach eine Geldstrafe bezahlen und darf seit Mitte Februar nicht mehr selbst fahren. Musiala dürfe "nicht vor Ablauf von neun Monaten ab dem Zeitpunkt der Rechtskraft des Strafbefehls" erneut den Führerschein erwerben.
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Jamal Musiala: Autobahn-Crash war nicht der Tiefpunkt seines Jahres
"Ich habe meine Strafe hierfür und auch das Fahrverbot in der Form akzeptiert", sagte er der Bild. Der Unfall sei "ein einschneidendes Ereignis" gewesen, welches er "auch verarbeiten musste", sagte Musiala. Er übernehme "selbstverständlich auch die Verantwortung. Umso dankbarer bin ich, dass durch meine Unachtsamkeit niemand ernsthaft verletzt wurde", sagte er. Sowohl die Verantwortlichen beim FC Bayern als auch beim DFB seien über den Vorfall in Kenntnis gesetzt worden und hätten ihn unterstützt, erklärte der Spieler.
Für Musiala blieb der Raser-Eklat und der Führerschein-Entzug nicht der einzige Tiefschlag im Jahr 2025. Wenige Monate später verletzte sich der so hochbegabte Offensivkünstler des deutschen Rekordmeisters bei der Klub-WM schwer. Bei einem Zusammenprall mit PSG-Keeper Gianluigi Donnarumma brach sich Musiala das Wadenbein und erlitt zudem einen gravierenden Bänderschaden infolge einer Sprunggelenksluxation.
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Jamal Musiala sucht beim FC Bayern noch die "magische" Version seiner selbst
Erst Mitte Januar gab der 23-Jährige sein Comeback und erlitt im März einen abermaligen Rückschlag in Form einer Schmerzreaktion im lädierten Sprunggelenk. Vor der anstehenden Weltmeisterschaft befindet sich Musiala noch immer auf der Suche nach seiner Top-Form, die er vor der Verletzung hatte.
Mut sprach ihm in Zeiten der Formkrise besonders Bayern-Trainer Vincent Kompany zu. "Er ist physisch ganz nah an seinem besten Niveau. Laufen, pressen, Zweikämpfe gewinnen - das kann er jetzt. Es gibt nur noch eine Frage: Wann kommt dieser Magic Musiala wieder? Dieser Jamal in seiner allerbesten Zeit", sagte Kompany Anfang Mai: "Wenn diese totale Freiheit irgendwann wiederkommt, und das wird sie, dann hast du eine entwickelte Version von Jamal Musiala. Und da freue ich mich als Trainer drauf."
Häufig gestellte Fragen
Wenn er fit ist, ist Jamal Musiala auf dem Platz kaum festzunageln. Offensives Mittelfeld, halblinks, mal auf dem Flügel, manchmal zentral – er bewegt sich dort, wo er Räume sieht. Beim FC Bayern wird er vor allem für seine Spielintelligenz und seine enge Ballführung geschätzt. Wenn er ins Dribbling geht oder in engen Räumen aufdreht, wirkt das oft wie improvisierte Kunst.
Musiala wurde am 26. Februar 2003 in Stuttgart geboren. Aufgewachsen ist er später teils in Deutschland, teils in England – ein kultureller Mix, der sich auch in seinem Spiel wiederfindet.
Ab der Saison 2025/26 läuft er beim FC Bayern mit der Nummer 10 auf. Die Rückennummer ist eine Ansage – beim Rekordmeister steht sie für Spielmacher, Kreative, Unterschiedsspieler. Genau in diese Reihe will Musiala hinein.
Er misst 1,84 Meter – damit bringt er gute Voraussetzungen für das moderne Mittelfeld mit: nicht zu wuchtig, aber präsent. Technisch stark, körperlich im Gleichgewicht.
Sein Gewicht liegt bei rund 72 Kilogramm. Das passt gut zu seiner Spielweise – wendig, agil, aber mit genug Stabilität, um sich auch mal im Eins-gegen-eins durchzusetzen.
Die Nummer 10 des FCB trägt Schuhgröße 42/43 - zumindest laut Website seines Vereins. Bei ihm spricht ohnehin eher das, was er mit den Schuhen macht.
Er ist Rechtsfuß – klar. Trotzdem: Musiala ist kein Spieler, der sich von einer Seite blockieren lässt. Auch mit links kann er Situationen auflösen oder sauber weiterspielen.
Seine ersten Stationen waren der TSV Lehnerz, dann folgten Southampton und der FC Chelsea. Dort wuchs er im Nachwuchs heran, bevor ihn der FC Bayern zurück nach Deutschland holte. Eine Entscheidung, die rückblickend vieles verändert hat – für ihn und für den DFB.
Sein genauer Wohnort ist nicht öffentlich bekannt. Klar ist: Er spielt für den FC Bayern, also liegt sein Lebensmittelpunkt in oder um München. Geboren wurde er in Stuttgart, dort hat er familiäre Wurzeln – wie oft er dort noch ist, bleibt sein Privates.
Was er fährt, ist nicht bekannt. Keine öffentlichen Auftritte mit Luxuskarossen, keine Bilder mit PS-Boliden. Musiala hält sich in dieser Hinsicht zurück – oder er fährt einfach still und leise das, was ihn von A nach B bringt.
Ja, Musiala spricht Deutsch – fließend. Er hat einen deutschen Pass, spielt für die Nationalmannschaft und gibt Interviews auf Deutsch. Dazu kommt Englisch – aufgewachsen in London, geschult im britischen Fußballsystem. Sprachlich ist er auf beiden Seiten zu Hause.
Ob Musiala Kinder hat, ist nicht offiziell bekannt. Jedoch hat es auch noch nie Gerüchte in diese Richtung gegeben, außerdem ist der Ausnahmekönner gerade einmal 22 Jahre jung. Bekannt ist jedoch, dass er zwei jüngere Geschwister hat. Eine Schwester namens Latisha und einen Bruder mit dem Namen Jerrell.
Auch dazu gibt es keine bestätigten Infos. Musiala hält sein Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Ob er eine Freundin hat, ist also reine Spekulation.
Über sein Vermögen gibt es keine offiziellen Zahlen, sein Jahressalär bei den Münchnern wird auf 25 Millionen geschätzt. Klar ist: Als Stammspieler beim FC Bayern gehört er zu den Besserverdienern im deutschen Fußball – dazu kommen Ausrüsterverträge, Werbepartner, Nationalmannschaft. Aber wie viel am Ende auf dem Konto liegt, weiß nur er selbst.
Mit dem FC Bayern wurde er bereits fünfmal deutscher Meister, dreimal Supercupsieger sowie 2020 Klubweltmeister. Mit der Reserve wurde Musiala außerdem Drittligameister in der Saison 2019/20, auch wenn er nur achtmal auflief. Weitere Titel könnten folgen – in der Bundesliga, im Pokal oder international. Mit gerade einmal Anfang zwanzig ist noch viel offen.
Er gilt als großes Talent, doch für den Ballon d'Or hat es bislang nicht gereicht. Die Chancen stehen aber nicht schlecht, dass es eines Tages damit klappen könnte.
Auch diese Auszeichnung steht noch aus. Musiala zählt zur jungen Generation mit Perspektive – aber auf der ganz großen Weltbühne steht er (noch) nicht ganz oben.
Ja – und den kennen viele: "Bambi". Der Name stammt aus seiner Anfangszeit beim FC Bayern, als er mit schlaksigem Stil, feiner Technik und jugendlichem Auftreten beeindruckte. Der Spitzname ist geblieben – nicht als Witz, sondern als Markenzeichen.