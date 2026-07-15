Diesbezüglich soll der BVB zumindest mal den Kontakt zu Ibrahim Mbaye von Paris Saint-Germain aufgenommen haben, um dessen Bereitschaft für einen Wechsel im Sommer abzuklopfen. Mbaye machte bei der WM alle vier Spiele für den Senegal und traf ausgerechnet gegen Frankreich im ersten Gruppenspiel. Bei PSG ist er zwar weit davon entfernt, gesetzt zu sein, allerdings kam er in der abgelaufenen Saison zumindest in der Ligue 1 regelmäßig zum Einsatz (998 Minuten, drei Tore, zwei Vorlagen).

Anders als Sancho wäre der 18-jährige Mbaye aber mit Blick auf seinen noch bis 2028 laufenden Vertrags sicherlich kein Schnäppchen, es sei denn PSG würde sich auf ein Leihgeschäft einlassen.

Bis dato verbucht der BVB mit Innenverteidiger Joane Gadou, Linksverteidiger Kaua Prates und Mittelfeldspieler Justin Lerma drei prominente, aber noch sehr junge Neuzugänge, während Routiniers wie Niklas Süle (Karriereende), Julian Brandt (Vertrag ausgelaufen) und Salih Özcan (Besiktas) den Klub verließen.

Ricken kündigte bereits an, noch "ein, zwei, drei wirklich gute Transfers" bis zur Schließung des Transferfensters realisieren zu wollen. Neben Sancho fallen diesbezüglich immer wieder die Namen von Fisnik Asllani (Hoffenheim), Nicolo Tresoldi (Club Brügge) und Konstantinos Karetsas (KRC Genk).

Sancho hatte nach seinem 85 Millionen Euro schweren Abgang aus Dortmund zu Manchester United schwere Zeiten durchgemacht. Bei den Red Devils trat er nur selten positiv in Erscheinung, wurde nach einem Zerwürfnis mit Trainer Erik ten Hag gar suspendiert und in die Reserve verbannt. Es folgten wenig erfolgreiche Leihen zu Chelsea und dann zu Aston Villa. Mit den Villans gewann Sancho seinen zweiten Europapokal nach dem Conference-League-Sieg mit Chelsea, doch auch am Europa-League-Sieg des Klubs aus Birmingham hatte er eher wenig Anteil.

Insgesamt kam Teilzeitarbeiter Sancho auf 39 Pflichtspiele und nur ein Tor und drei Vorlagen in 1.672 Minuten. Aston Villa sah von einer festen Verpflichtung des Flügelspielers in der Folge ab.