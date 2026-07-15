Dieser sehe vor, dass Sancho selbst eine absolute Grundvoraussetzung erfüllt: Sportdirektor Ole Book und Sport-Geschäftsführer Lars Ricken erwarten nach Angaben der Bild, dass sich Sancho auf einen leistungsbezogenen Vertrag einlässt, der gehaltstechnisch nichts mehr mit seinem dicken Vertrag bei Manchester United zu tun hat.
Jadon Sancho vor erneutem BVB-Comeback? Borussia Dortmund verfolgt offenbar einen klaren Transferplan
Maximal fünf Millionen Euro wollen die BVB-Bosse demnach Sancho bieten. Einen Unterschriftsbonus oder Handgeld soll es nicht geben. Der Engländer sei dazu bereit, finanzielle Einbußen hinzunehmen und sei nach wie vor offen für eine Rückkehr nach Dortmund, wo er die beste Phase seiner Karriere erlebte und auch bei seinem kurzen, halbjährigen Leih-Rückkehr durchaus positiv in Erscheinung trat.
Book und Ricken sollen sich selbst Spiele von Sancho bei den Villans angeschaut haben, zudem seien im Frühjahr Scouts entsandt worden. Dem Bericht zufolge sei man beim BVB intern zur Überzeugung gekommen, dass Sancho unter Trainer Niko Kovac wieder zu alter Stärke zurückfinden könne. Auch seine Popularität unter Fans soll dabei eine Rolle gespielt haben.
Zu Sancho selbst bestehe noch keinerlei Kontakt, weil die Schwarzgelben "noch keine zu hohen Erwartungen" bezüglich einer zweiten Rückkehr nach Dortmund wecken wollten. Vielmehr sei es der Plan Sancho als "Last-Minute-Schnäppchen" im Transfersommer an Land zu ziehen, falls sich bis dahin noch kein Nachfolger für den zum FC Barcelona abwandernden Karim Adeyemi gefunden hat.
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BVB soll angeblich um PSG-Juwel buhlen
Diesbezüglich soll der BVB zumindest mal den Kontakt zu Ibrahim Mbaye von Paris Saint-Germain aufgenommen haben, um dessen Bereitschaft für einen Wechsel im Sommer abzuklopfen. Mbaye machte bei der WM alle vier Spiele für den Senegal und traf ausgerechnet gegen Frankreich im ersten Gruppenspiel. Bei PSG ist er zwar weit davon entfernt, gesetzt zu sein, allerdings kam er in der abgelaufenen Saison zumindest in der Ligue 1 regelmäßig zum Einsatz (998 Minuten, drei Tore, zwei Vorlagen).
Anders als Sancho wäre der 18-jährige Mbaye aber mit Blick auf seinen noch bis 2028 laufenden Vertrags sicherlich kein Schnäppchen, es sei denn PSG würde sich auf ein Leihgeschäft einlassen.
Bis dato verbucht der BVB mit Innenverteidiger Joane Gadou, Linksverteidiger Kaua Prates und Mittelfeldspieler Justin Lerma drei prominente, aber noch sehr junge Neuzugänge, während Routiniers wie Niklas Süle (Karriereende), Julian Brandt (Vertrag ausgelaufen) und Salih Özcan (Besiktas) den Klub verließen.
Ricken kündigte bereits an, noch "ein, zwei, drei wirklich gute Transfers" bis zur Schließung des Transferfensters realisieren zu wollen. Neben Sancho fallen diesbezüglich immer wieder die Namen von Fisnik Asllani (Hoffenheim), Nicolo Tresoldi (Club Brügge) und Konstantinos Karetsas (KRC Genk).
Sancho hatte nach seinem 85 Millionen Euro schweren Abgang aus Dortmund zu Manchester United schwere Zeiten durchgemacht. Bei den Red Devils trat er nur selten positiv in Erscheinung, wurde nach einem Zerwürfnis mit Trainer Erik ten Hag gar suspendiert und in die Reserve verbannt. Es folgten wenig erfolgreiche Leihen zu Chelsea und dann zu Aston Villa. Mit den Villans gewann Sancho seinen zweiten Europapokal nach dem Conference-League-Sieg mit Chelsea, doch auch am Europa-League-Sieg des Klubs aus Birmingham hatte er eher wenig Anteil.
Insgesamt kam Teilzeitarbeiter Sancho auf 39 Pflichtspiele und nur ein Tor und drei Vorlagen in 1.672 Minuten. Aston Villa sah von einer festen Verpflichtung des Flügelspielers in der Folge ab.
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Häufig gestellte Fragen
Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet.
Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.
Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.
Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion.
Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.
Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).
Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).
Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.
Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.
Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.
Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft.