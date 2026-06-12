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FIFA World Cup 2026 Opening Press ConferenceGetty Images Sport

Italiens Sportminister ist "perplex"! FIFA-Boss Gianni Infantino macht sich über die Squadra Azzurra lustig

Weltmeisterschaft
Italien

Italiens Nationalmannschaft qualifizierte sich zuletzt mehrfach nicht für WM-Endrunden. Gianni Infantino nutzt das für eine spöttische Bemerkung.

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat die Diskussion um eine erneute Vergrößerung der WM 2030 mit einem Seitenhieb an Italien kommentiert.

  • "Vielleicht qualifiziert sich Italien bei 64 Teams. Oder wir könnten sogar auf 208 Mannschaften gehen", sagte Infantino am Donnerstag gegenüber dem brasilianischen Digital-Sender CazeTV vor dem WM-Eröffnungsspiel.

    Der viermalige Weltmeister Italien hatte sich weder für Russland 2018 noch für Katar 2022 qualifiziert und verpasst nun auch das Turnier in Nordamerika.

    Den italienischen Sportminister Andrea Abodi ließen die Äußerungen Infantions, dessen Eltern aus Italien stammen, "perplex" zurück. "Angesichts der großen Distanz zwischen Italien und Mexiko spreche ich lieber telefonisch mit ihm, um das zu verstehen", sagte Abodi.

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  • Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    WM bald mit 64 Mannschaften?

    Die Debatte um ein Turnier mit noch mehr Teilnehmern ist nicht neu. Unterstützt wird der Vorschlag unter anderem von Alejandro Dominguez, Präsident des südamerikanischen Fußballverbands (CONMEBOL). Er wirbt dafür, 64 Teams zuzulassen, um das hundertjährige Jubiläum der ersten Turnierauflage 1930 in Uruguay zu würdigen.

    Hauptausrichter der WM 2030 sind Spanien, Portugal und Marokko. Ein Teil des Turniers wird jedoch auch in Paraguay, Uruguay und Argentinien ausgetragen.

    Man müsse zunächst sehen, "wie diese erste Weltmeisterschaft mit 48 Teams läuft", sagte Infantino, betonte aber auch: "Wir haben über eine Ausweitung auf 64 Teams diskutiert. Das Thema wurde dem FIFA-Rat vorgelegt".

  • Die Gewinner der letzten zehn Weltmeisterschaften

    AustragungsjahrWeltmeister
    2022Argentinien
    2018Frankreich
    2014Deutschland
    2010Spanien
    2006Italien
    2002Brasilien
    1998Frankreich
    1994Brasilien
    1990Deutschland
    1986Argentinien