Italiens Sportminister ist "perplex"! FIFA-Boss Gianni Infantino macht sich über die Squadra Azzurra lustig

"Vielleicht qualifiziert sich Italien bei 64 Teams. Oder wir könnten sogar auf 208 Mannschaften gehen", sagte Infantino am Donnerstag gegenüber dem brasilianischen Digital-Sender CazeTV vor dem WM-Eröffnungsspiel.

Der viermalige Weltmeister Italien hatte sich weder für Russland 2018 noch für Katar 2022 qualifiziert und verpasst nun auch das Turnier in Nordamerika.

Den italienischen Sportminister Andrea Abodi ließen die Äußerungen Infantions, dessen Eltern aus Italien stammen, "perplex" zurück. "Angesichts der großen Distanz zwischen Italien und Mexiko spreche ich lieber telefonisch mit ihm, um das zu verstehen", sagte Abodi.