"Italien versinkt in einem Albtraum ohne Ende!" Presse tobt nach nächstem WM-Desaster der Squadra Azzurra

Gazzetta dello Sport: "Der Albtraum geht weiter: Italien erlebt seine dritte Apokalypse, die noch schlimmer ist als die beiden vorherigen. Italien hat das Gefühl für den Schock, für die Katastrophe verloren. Das Fehlen bei der WM wird zur Normalität. Von einer WM wird man erst wieder um das Jahr 2030 sprechen können, 16 Jahre nach unserer letzten WM-Teilnahme. Eine ganze Generation wächst heran, ohne je Italien bei einer WM erlebt zu haben".

Corriere dello Sport: "Der Verpassen der WM ist nicht nur ein Flop, sondern die Pleite eines ganzen Systems, eine strukturelle Krise. Diese Blamage zeigt, dass das Fundament des gesamten Projekts nicht trägt. Der ganze Mechanismus funktioniert nicht mehr. Diese Niederlage offenbart die organisatorischen und sozialen Probleme des italienischen Fußballs".

Corriere della Sera: "Italien hat die WM-Qualifikation verfehlt, und diesmal gibt es nicht einmal mehr die Wut und Verwunderung, die vor acht und vier Jahren herrschten. Jetzt gibt es nur Resignation und Trauer, nur noch Gattusos Tränen. Inzwischen werden unsere Teenager die erste Generation von Italienern sein, die ohne die Erinnerung an die Azzurri bei einer WM aufwachsen. Wir trösten uns mit Sinner und Antonelli, doch das ist nicht dasselbe".