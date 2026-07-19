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Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Italien endgültig überholt! Spanien stellt mit gewonnenem WM-Finale einen neuen Weltrekord auf

Weltmeisterschaft
Spanien - Argentinien
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Argentinien

38 Spiele ungeschlagen: Spanien hat im WM-Finale gegen Argentinien (1:0 n.V.) nicht nur den Titel geholt, sondern auch einen alleinigen Weltrekord für Nationalmannschaften aufgestellt.

Bisher hatten sich die Iberer die Bestmarke für die längste Serie ohne Niederlage mit Italien (37 Spiele von 2018 bis 2021) geteilt.

  • Kolumbien fügte Spanien die bisher letzte Niederlage zu

    Letztmals verloren hat Spanien am 26. März 2024 in einem Test gegen Kolumbien (0:1). Das 3:5 gegen Portugal im Elfmeterschießen des Nations-League-Endspiels 2025 wird in der Statistik als Remis geführt.

    Ebenfalls beeindruckend: Spaniens Mittelfeldspieler Fabian Ruiz hat von seinen jetzt 50 Länderspielen seit seinem Debüt 2019 noch keines verloren.

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