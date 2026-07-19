Italien endgültig überholt! Spanien stellt mit gewonnenem WM-Finale einen neuen Weltrekord auf

Letztmals verloren hat Spanien am 26. März 2024 in einem Test gegen Kolumbien (0:1). Das 3:5 gegen Portugal im Elfmeterschießen des Nations-League-Endspiels 2025 wird in der Statistik als Remis geführt.

Ebenfalls beeindruckend: Spaniens Mittelfeldspieler Fabian Ruiz hat von seinen jetzt 50 Länderspielen seit seinem Debüt 2019 noch keines verloren.