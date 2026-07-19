Bisher hatten sich die Iberer die Bestmarke für die längste Serie ohne Niederlage mit Italien (37 Spiele von 2018 bis 2021) geteilt.
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Italien endgültig überholt! Spanien stellt mit gewonnenem WM-Finale einen neuen Weltrekord auf
Kolumbien fügte Spanien die bisher letzte Niederlage zu
Letztmals verloren hat Spanien am 26. März 2024 in einem Test gegen Kolumbien (0:1). Das 3:5 gegen Portugal im Elfmeterschießen des Nations-League-Endspiels 2025 wird in der Statistik als Remis geführt.
Ebenfalls beeindruckend: Spaniens Mittelfeldspieler Fabian Ruiz hat von seinen jetzt 50 Länderspielen seit seinem Debüt 2019 noch keines verloren.
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