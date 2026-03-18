Ist seine Zukunft beim FC Bayern München damit in Gefahr? Winter-Neuzugang verletzt sich im Training

Der Mittelfeldspieler aus dem Senegal gilt als vielversprechendes Talent, bereits im vergangenen Sommer durfte er probeweise bei den Profis der Grasshoppers und des FC Bayern mittrainieren. In einem Testspiel-Duell lief er im August für die Zürcher auf - und begeisterte Kompany.

Aufgrund des FIFA-Regelwerks darf Sapoko Ndiaye allerdings nicht für die Reserve in der Regionalliga spielen. Das untersagt mit wenigen Ausnahmen den Einsatz von Nicht-EU-Bürgern im Nachwuchsbereich, wozu die vierthöchste deutsche Spielklasse gehört.

Auf einer Pressekonferenz Mitte Februar äußerte sich Kompany selbst zu Sapoko Ndiaye. "Wir freuen uns auf seine Persönlichkeit. Er hat gezeigt, dass er zu den Talenten gehört, die wir im Bayern-Nachwuchs haben wollen. Es läuft gut für ihn", sagte der Bayern-Coach und hob obendrein dessen Geschwindigkeit hervor.