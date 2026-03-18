Beim FC Bayern München hat sich nach Wisdom Mike ein weiteres Talent schwerer verletzt. Wie Sky berichtet, zog sich Bara Sapoko Ndiaye am vergangenen Freitag im Training eine Kapselverletzung zu. Die Ausfallzeit soll sich auf drei bis vier Wochen belaufen.
Ist seine Zukunft beim FC Bayern München damit in Gefahr? Winter-Neuzugang verletzt sich im Training
Der 18-Jährige war im Zuge der Red & Gold-Kooperation des deutschen Rekordmeisters erst im Januar per Leihe von Partnerklub Gambinos Stars Africa nach München gewechselt, um im Training unter Trainer Vincent Kompany erste Profi-Luft zu schnuppern und sich womöglich für seine erste Pflichtspielminuten zu empfehlen.
Die Zwangspause ist für Sapoko Ndiaye nun ein herber Rückschlag, der auch auf seine Zukunft bei den Bayern Einfluss nehmen könnte. Der Teenager besitzt lediglich einen vorläufigen Vertrag bis Sommer 2026.
- Imago Images / Lackovic
Sapoko Ndiaye begeisterte Kompany in einem Testspiel
Der Mittelfeldspieler aus dem Senegal gilt als vielversprechendes Talent, bereits im vergangenen Sommer durfte er probeweise bei den Profis der Grasshoppers und des FC Bayern mittrainieren. In einem Testspiel-Duell lief er im August für die Zürcher auf - und begeisterte Kompany.
Aufgrund des FIFA-Regelwerks darf Sapoko Ndiaye allerdings nicht für die Reserve in der Regionalliga spielen. Das untersagt mit wenigen Ausnahmen den Einsatz von Nicht-EU-Bürgern im Nachwuchsbereich, wozu die vierthöchste deutsche Spielklasse gehört.
Auf einer Pressekonferenz Mitte Februar äußerte sich Kompany selbst zu Sapoko Ndiaye. "Wir freuen uns auf seine Persönlichkeit. Er hat gezeigt, dass er zu den Talenten gehört, die wir im Bayern-Nachwuchs haben wollen. Es läuft gut für ihn", sagte der Bayern-Coach und hob obendrein dessen Geschwindigkeit hervor.
Eberl stellte Sapoko Ndiaye Zukunft beim FC Bayern in Aussicht
Sportvorstand Max Eberl ergänzte mit Blick auf die Arbeit der "Red & Gold Academy", die auch die Zusammenarbeit mit weiteren Klubs wie zum Beispiel dem Los Angeles FC umfasst: "Bara ist jetzt der Erste, der wirklich oben ankommt. (...) Nach dem halben Jahr werden wir entscheiden, was der nächste, beste Schritt ist. Schafft er es sogar bei Bayern München? Darüber würden wir uns immens freuen."
Es bleibt abzuwarten, ob die Verletzung eine weitere Zusammenarbeit gefährdet. Derweil verletzte sich in Wisdom Mike unlängst ein weiterer vielversprechender Youngster. Der 17-Jährige zog sich eine schwere Muskel-Verletzung in der linken Hüfte zu und wurde bereits operiert. Er wird den Bayern monatelang fehlen.
Red&Gold Football: Die Verbindungen des FC Bayern
Los Angeles FC USA über Red&Gold Football Gambinos Stars Gambia über Red&Gold Football Racing Club de Montevideo Uruguay über Red&Gold Football Jeju SK FC Südkorea über Red&Gold Football SD Aucas Ecuador über Red&Gold Football SpVgg Unterhaching Deutschland direkte Kooperation SSV Ulm Deutschland direkte Kooperation Grasshoppers Zürich Schweiz über den LAFC Wacker Innsbruck Österreich über den LAFC
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.