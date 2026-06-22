Englands Sturmlegende Alan Shearer zweifelt an der Autorität von Portugals Nationaltrainer Roberto Martinez und wirft Cristiano Ronaldo extremen Egoismus vor. "Ob Roberto Martinez überhaupt mit ihm sprechen und ihn tatsächlich auswechseln darf - so mächtig ist Cristiano. Wenn er nicht bereit ist zu verstehen, dass er nicht jede Minute spielen kann, dann wird es nicht funktionieren", sagte Shearer gegenüber Betfair.
Ist seine Auswechslung nicht erlaubt? England-Legende äußert brisante Theorie zu Cristiano Ronaldo in Portugals Nationalteam
Shearer führte aus: "Ich habe mir immer Sorgen gemacht, ob Ronaldo bereit wäre zu akzeptieren, dass er vielleicht nicht in jedem Spiel von Beginn an spielt - und er kann sicherlich nicht jede Minute jedes Spiels bestreiten. Es sieht so aus, als wäre das der Fall."
Der Ex-Stürmer weiter: "Ich würde ihn im nächsten Spiel Portugals von Beginn an aufstellen, aber wenn es nicht funktioniert, würde ich ihm sagen, dass er ausgewechselt werden muss. Genau das meine ich aber: Es geht darum, ob er ihn überhaupt auswechseln darf, weil Cristiano eben so mächtig ist."
Shearer erkennt die verzwickte Lage von Nationaltrainer Martinez an: "Das ist wirklich schwierig. Er ist ein weltweiter Superstar, der seit so vielen Jahren so gute Leistungen zeigt, aber im Trikot Portugals hat er schon eine Weile kein Tor mehr geschossen und ist weit von seiner Bestform entfernt."
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Shearer über Ronaldo: "Er sah sehr frustriert aus"
Der misslungene WM-Start des Portugiesen ist laut Shearer vor allem deshalb so bitter für Ronaldo, weil der ewige Konkurrent Lionel Messi im ersten Gruppenspiel einen Dreierpack schnürte. "Lionel Messi ist umwerfend. Es ist einfach unglaublich, wie er immer weitermacht. Er sieht so gut aus wie eh und je, und er hat jetzt eine Mannschaft, die bereit ist, für ihn noch mehr zu laufen, um ihn an den Ball zu bringen", sagte Shearer.
Er wies zudem auf die psychische Belastung hin, die dies für Ronaldo bedeuten könnte, und erklärte: "Ich kann mir gut vorstellen, wie frustriert Ronaldo am Abend zuvor gewesen sein muss, als er zusehen musste, wie Messi drei Tore schoss, und dann selbst auf den Platz ging und überhaupt nicht gut spielte. Er sah sehr frustriert aus. Man kann sich vorstellen, was er gerade durchmacht."
Shearer schlägt sich auf Messis Seite
In der ewigen GOAT-Debatte hat sich die Premier-League-Legende nun auf die Seite des Weltmeisters von 2022 geschlagen. "Ich mag Vergleiche wirklich nicht, weil sie sich in Bezug auf ihre Fähigkeiten, ihre Einstellung und den Weg, den sie an die Spitze zurückgelegt haben, so sehr unterscheiden. Das ist alles so unterschiedlich. Ich werde mich aber immer für Messi entscheiden", sagte Shearer.
Abschließend lobte Shearer Messis immer noch währenden großen Einfluss auf seine Mannschaft: "Es ist faszinierend, ihm zuzusehen, denn jeder denkt als Erstes: 'Kann ich zu Messi passen?' Jeder überlegt, wie er den Ball zu ihm bringen kann, und das zu Recht. Dieser linke Fuß ist tödlich. Mir gehen die Superlative aus, um ihn zu beschreiben. Es ist atemberaubend, was er geleistet hat und immer noch leistet."
Häufig gestellte Fragen
Mit 40 Jahren hat Cristiano Ronaldo nicht mehr die Schnelligkeit und Spritzigkeit wie zu Beginn seiner Karriere, als er vor allem auf den Flügeln spielte. Inzwischen ist der Portugiese auf dem Feld vor allem in der Sturmspitze als torgefährlicher Angreifer zu finden.
Cristiano Ronaldo wurde am 5. Februar 1985 als jüngstes von vier Kindern in der Gemeinde Santo Antonio in Funchal, der Hauptstadt der portugiesischen Insel Madeira, geboren.
Aktuell trägt Cristiano Ronaldo bei Al-Nassr FC die Rückennummer 7, und auch bei der portugiesischen Nationalmannschaft läuft der Angreifer mit dieser Trikotnummer auf. Das war jedoch nicht immer so. Zu Beginn seiner Karriere trug er bei Sporting Lissabon die Nummer 28, anschließend lief er bei Manchester United und Real Madrid mit der Rückennummer 7 auf, wobei Ronaldo bei den Madrilenen kurzeitig die Trikotnummer 9 inne hat. In der portugiesischen Nationalmannschaft lief Cristiano Ronaldo zudem bereits mit den Rückennummern 11 und 17 auf.
Cristiano Ronaldo ist 1,87 Meter groß. Trotz seiner Körpergröße war CR7 in seiner besten Zeit für seine Schnelligkeit bekannt.
Cristiano Ronaldo weist derzeit ein Körpergewicht von 83 Kilogramm auf. Der Portugiese ist bekannt für sein Hartes Training und eine strenge Ernährung. Trotz seines Alters von 40 Jahren ist Ronaldo körperlich weiterhin topfit.
Die Schuhgröße von Cristiano Ronaldo beträgt 41,5, was für seine Körpergröße vergleichsweise klein ist.
Cristiano Ronaldo ist Rechtsfuß. Doch auch sein linker Fuß zählt zu seinen Stärken. Bereits über 170 Tore konnte er mit dem linken Fuß erzielen.
In der Jugend hat Cristiano Ronaldo bei insgesamt drei Vereinen gespielt. Als Achtjähriger trat er in den Amateurklub CF Andorinha ein. Anschließend wechselte Ronaldo zu Nacional Funchal und dann aufs portugiesisches Festland zu Sporting Lissabon, wo er letztendlich sein Profidebüt gab.
Cristiano Ronaldo wohnt derzeit in einem Anwesen im exklusiven Wohngebiet Al Muhammadiyah in Riad, der Hauptstadt von Saudi-Arabien, wo der Angreifer seit 2023 bei Al-Nassr FC spielt. Ronaldo hat sich mittlerweile ein beachtliches Immobilienportfolio aufgebaut. Der Weltstar besitzt Häuser und Apartments auf der ganzen Welt, beispielsweise in seinem Heimatort Madeira, in Lissabon, Madrid, Manchester oder auch in New York. Ende 2024 kaufte CR7 zudem eine Villa auf Jumeirah Bay Island in Dubai, die auch als „Milliardärs-Insel“ bekannt ist.
Cristiano Ronaldo hat ein Faible für teure und schnelle Autos. Zu seinem Fuhrpark gehören die exklusivsten Fahrzeuge der Welt. So besitzt CR7 gleich drei Bugattis. Zuletzt ergatterte Ronaldo einen von zehn Bugatti Centodieci, der mehr als zehn Millionen Euro wert ist. Aber auch Autos der Marken Lamborghini, Porsche, Ferrari oder Rolls-Royce stehen in Ronalds Garage. Der Wert seiner Auto-Sammlung liegt bei mehreren Millionen Euro.
Cristiano Ronaldo spricht kein Deutsch. Durch seine Stationen in Europa hat er jedoch einige Sprachen erlernt. Der Portugiese spricht fließend Englisch, Spanisch, Italienisch und natürlich Portugiesisch.
Cristiano Ronaldo ist Vater von fünf Kindern: Cristiano Jr., Mateo, Eva, Alana Martina und Bella. Die beiden Letztgenannten wurden von seiner derzeitigen Partnerin Georgina Rodriguez geboren.
Cristiano Ronaldo ist mit dem argentinisch-spanischen Model und Influencerin Georgina Rodriguez liiert. Die beiden sind seit 2016 ein Paar. Rodriguez ist die leibliche Mutter von Ronaldos Kindern Alana Martina und Bella.
Laut dem Wirtschaftsmagazin Forbes ist Cristiano Ronaldo derzeit der am höchsten bezahlte Sportler der Welt. Bei Al-Nassr FC kassiert CR7 eine Summe von 200 Millionen Euro im Jahr. Sein Vermögen wird auf mehrere hundert Millionen Euro geschätzt.
Cristiano Ronaldo ist nicht nur einer der bekanntesten, sondern auch einer der erfolgreichsten Fußballer der Welt. Insgesamt 36 nationale und internationale Titel konnte er in seiner Karriere bislang gewinnen. Zu seinen größten Erfolgen zählen fünf Champions-League-Titel und der Gewinn der Europameisterschaft 2016.
Nicht nur mit seinen Vereinen konnte sich Cristiano Ronaldo über zahlreiche Titel freuen. Der Angreifer hat in seiner Karriere auch eine Vielzahl individueller Auszeichnungen erhalten. Cristiano Ronaldo gewann mit dem Ballon d’Or, der prestigeträchtigsten Individualauszeichnung im europäischen Fußball, ganze fünf Mal. Seinen letzten Ballon d’Or sicherte sich CR7 2017.
Auch die Wahl zum FIFA-Weltfußballer hat der portugiesische Stürmer bereits mehrfach gewonnen. Insgesamt durfte sich Ronaldo dreimal FIFA-Weltfußballer nennen, zuletzt im Jahr 2017.
Cristiano Ronaldos Spitzname "CR7" ist mittlerweile legendär. Dabei ist sein Beiname eine einfache Zusammensetzung seiner Initialen und seiner Rückennummer. Ronaldo erhielt in seiner Karriere bislang eine Vielzahl weiterer Spitznamen. So war er zu seiner Zeit in Spanien auch als "El Bicho" bekannt, was so viel wie "der Käfer" oder "das Tier" heißt.