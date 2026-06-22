Ist seine Auswechslung nicht erlaubt? England-Legende äußert brisante Theorie zu Cristiano Ronaldo in Portugals Nationalteam

Shearer führte aus: "Ich habe mir immer Sorgen gemacht, ob Ronaldo bereit wäre zu akzeptieren, dass er vielleicht nicht in jedem Spiel von Beginn an spielt - und er kann sicherlich nicht jede Minute jedes Spiels bestreiten. Es sieht so aus, als wäre das der Fall."

Der Ex-Stürmer weiter: "Ich würde ihn im nächsten Spiel Portugals von Beginn an aufstellen, aber wenn es nicht funktioniert, würde ich ihm sagen, dass er ausgewechselt werden muss. Genau das meine ich aber: Es geht darum, ob er ihn überhaupt auswechseln darf, weil Cristiano eben so mächtig ist."

Shearer erkennt die verzwickte Lage von Nationaltrainer Martinez an: "Das ist wirklich schwierig. Er ist ein weltweiter Superstar, der seit so vielen Jahren so gute Leistungen zeigt, aber im Trikot Portugals hat er schon eine Weile kein Tor mehr geschossen und ist weit von seiner Bestform entfernt."