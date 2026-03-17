Jan-Christian Dreesen, Vorstandsvorsitzender des FC Bayern München, hat nach dem jüngsten Wutausbruch von Uli Hoeneß im Anschluss an das Unentschieden des deutschen Rekordmeisters in der Bundesliga gegen Bayer 04 Leverkusen über den Ehrenpräsidenten des Vereins gesprochen und diesen verteidigt.
"Ist ja auch sympathisch": Bayern-Boss Jan-Christian Dreesen stellt sich vor Uli Hoeneß nach Schiedsrichter-Kritik
Im OMR-Podcast sagte Dreesen mit Blick auf die emotionale Art des Klub-Patrons: "Das muss Uli selber entscheiden. Ich glaube, da geht manchmal der Gaul mit ihm durch, dass er sich so sehr ärgert, wenn da wieder irgendein Unfug erzählt wird."
Hoeneß hatte im Anschluss an das 1:1 bei der Werkself den Auftritt des Unparteiischen Christian Dingert, der zwei Tore der Bayern aberkannt und Platzverweise gegen Nicolas Jackson und Luis Diaz ausgesprochen hatte, scharf kritisiert. Konkret sprach er von "der schlechtesten Leistung eines Schiedsrichter-Teams, die ich je bei einem Bundesliga-Spiel erlebt habe".
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Dreesen über Hoeneß: "Ist auch in Ordnung so"
Für Dreesen kein Problem. "Das ist auf der anderen Seite ja auch sympathisch. Deswegen weiß man auch, woran man bei Uli ist. Der macht daraus kein Geheimnis und das ist auch in Ordnung so. Aber es hat sich deutlich reduziert, glaube ich", erklärte der 58-Jährige.
Hoeneß' kurze Zündschnur ist legendär. Die "Abteilung Attacke" nahm in der Vergangenheit bereits Konkurrenten wie den langjährigen Werder-Bremen-Manager Willi Lemke oder Trainer Christoph Daum, die Presse und Spieler wie den Spanier Juan Bernat oder Weltmeister Toni Kroos ins Visier. In den letzten Jahren echauffierte sich der 74-Jährige aber auch gerne über die Aussagen der TV-Experten Lothar Matthäus und Didi Hamann, wenn deren Kritik nicht seiner Meinung entsprach.
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Dreesen: "Von Didi Hamann immer nur Genöle"
Der Ärger über die beiden Letztgenannten rührt laut Dreesen vor allem aus der Tatsache, dass es sich bei Matthäus und Hamann um verdiente, ehemalige Profis des FC Bayern handelt. "Deswegen ärgert man sich da auch mehr, wenn man dann beispielsweise von Didi Hamann immer nur Genöle, Gemecker und Geschimpfe hört. Das mag man dann irgendwann nicht mehr hören", gab Dreesen zu bedenken.
Allerdings musste auch der Klub-Boss zugeben, dass der mediale Tadel auch seine Vorteile für den FCB hat. "Es wäre doch schlimm, wenn keiner mehr über den FC Bayern lästert, dann wären wir nämlich unwichtig und nicht relevant", meinte Dreesen: "Es ist super, wenn sich alle mit dem FC Bayern beschäftigen, weil das unsere Relevanz zeigt. Und da sollen sie rumschimpfen, wie sie wollen – solange wir gewinnen, kann jeder schimpfen wie er mag."
FC Bayern München: Zahlen in der Bundesliga
- Spiele: 26
- Punkte: 67
- Siege: 21
- Niederlage: 1
- Unentschieden: 4
- Tore: 93
- Gegentore: 25
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.