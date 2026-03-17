"Ist ja auch sympathisch": Bayern-Boss Jan-Christian Dreesen stellt sich vor Uli Hoeneß nach Schiedsrichter-Kritik

Im OMR-Podcast sagte Dreesen mit Blick auf die emotionale Art des Klub-Patrons: "Das muss Uli selber entscheiden. Ich glaube, da geht manchmal der Gaul mit ihm durch, dass er sich so sehr ärgert, wenn da wieder irgendein Unfug erzählt wird."

Hoeneß hatte im Anschluss an das 1:1 bei der Werkself den Auftritt des Unparteiischen Christian Dingert, der zwei Tore der Bayern aberkannt und Platzverweise gegen Nicolas Jackson und Luis Diaz ausgesprochen hatte, scharf kritisiert. Konkret sprach er von "der schlechtesten Leistung eines Schiedsrichter-Teams, die ich je bei einem Bundesliga-Spiel erlebt habe".