Das DFB-Team ist bei der Weltmeisterschaft im Sechzehntelfinale nach einem dramatischen Elfmeterschießen gegen Paraguay ausgeschieden. In der Verlängerung hatte Jonatan Tah zwischenzeitlich den vermeintlichen 2:1-Führungstreffer erzielt, bevor sich der VAR einschaltete und Schiedsrichter Jalal Jayed das Tor aberkannte. Eine Entscheidung, die England-Legende Alan Shearer fassungslos zurückließ.
"Ist halt auch ein Kontaktsport": England-Legende Alan Shearer poltert wegen Schiedsrichterentscheidung bei Deutschlands WM-Aus gegen Paraguay
"Ich stimme der Entscheidung überhaupt nicht zu", verkündete Shearer bei der BBC. Der Unparteiische hatte Tahs Treffer nicht gegeben, da Waldemar Anton angeblich im Vorfeld Paraguays Torhüter Orlando Gill unerlaubt zu Boden befördert hatte.
"Der Torwart weiß, dass er leicht berührt wurde und dann fällt er viel zu einfach hin", analysierte Shearer die Szene, die seiner Einschätzung nach eher einem handelsüblichen Zweikampf ähnelte. "Ja, es gab Kontakt, aber es ist halt auch ein Kontaktsport. Der Keeper weiß, dass es den Kontakt gibt und nimmt ihn dann an. Mir reicht das nicht."
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"Es ist ein Voll-Skandal!" Nagelsmann entsetzt vom VAR-Eingriff
Shearer polterte im Anschluss immer weiter gegen die umstrittene Entscheidung: "Das war sehr, sehr soft. Das muss man einfach sagen. Sehr soft." Daher nahm er auch Bundestrainer Julian Nagelsmann in Schutz, der aufgrund seiner Beschwerden die Gelbe Karte sah: "Ich mache ihm da überhaupt keinen Vorwurf."
Nach der Partie polterte der DFB-Coach im Interview: "Ich sehe es gerade nochmal: Es ist nicht nur ein Skandal: Es ist ein Voll-Skandal. Das ist nicht mal ansatzweise ein Foulspiel." Shearer teilte derweil seine Einschätzung: "Das war nicht so viel Kontakt, dass ein großer Torwart hinfallen muss. Er hatte den Schiedsrichter und den VAR auf seiner Seite. Ich bin wirklich überrascht!"
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Klopp, Gündogan, Ittrich und Kinhöfer: Entscheidung sorgt für kollektives Unverständnis
Auch in Deutschland herrschte Fassungslosigkeit. "Fakt ist: Wenn dieses Tor irregulär ist, wird Arsenal nicht englischer Meister. Ich glaube, die haben 60 Prozent ihrer Tore so geschossen", erklärte Jürgen Klopp in seiner Rolle als Experte bei MagentaTV. Ilkay Gündogan, der jahrelang für Manchester City in England auflief, teilte die Einschätzung: "In der Premier League würde man darüber nur müde lächeln - vor allem eine Entscheidung zurückzunehmen", schrieb der ehemalige Nationalspieler in den sozialen Medien und fragte: "Was war das bitte für eine VAR-Entscheidung?"
Die deutschen Schiedsrichterexperten konnten ihm die Frage nicht beantworten. "Da kann man nur sagen, dass die Entscheidung absolut nicht nachvollziehbar ist", fasste Thorsten Kinhöfer im ZDF die Situation zusammen und ergänzte: "Mir fehlen die Worte."
Auch Patrick Ittrich, der in gleicher Funktion wie Kinhöfer für MagentaTV tätig ist, betonte: "Für mich ist das zu kleinlich. Natürlich gibt es einen Kontakt mit dem Torhüter. Aber ich sehe kein Wegstoßen, kein Wegdrücken, kein Festhalten." Es sei daher "keine klare Fehlentscheidung. Der Eingriff (des VAR, d. Red.) war nicht gerechtfertigt und das Tor korrekt."
Den früheren Schutz für Torhüter im Fünfmeterraum, wo sich Antons Einsteigen ereignete, "gibt es nicht mehr", erklärte Ittrich weiter. "Er hat auch nicht in den Arm gegriffen, er hat ihn nicht weggedrückt und nicht festgehalten." Zudem betonte er, dass Feldschiedsrichter Jayed trotz des VAR-Hinweises bei seiner ursprünglichen Wahrnehmung hätte bleiben können. "Für mich die falsche Entscheidung", stellte Ittrich abschließend klar.
Nach dem nicht gegebenen Treffer fiel kein weiteres Tor und die Partie ging in das dramatische Elfmeterschießen, in dem drei der sechs deutschen Schützen scheiterten. Nach dem Vorrundenaus 2018 und dem Vorrundenaus 2022 hat das DFB-Team zum dritten Mal in Folge den Einzug in das Achtelfinale verpasst.