"Ist halt auch ein Kontaktsport": England-Legende Alan Shearer poltert wegen Schiedsrichterentscheidung bei Deutschlands WM-Aus gegen Paraguay

Auch in Deutschland herrschte Fassungslosigkeit. "Fakt ist: Wenn dieses Tor irregulär ist, wird Arsenal nicht englischer Meister. Ich glaube, die haben 60 Prozent ihrer Tore so geschossen", erklärte Jürgen Klopp in seiner Rolle als Experte bei MagentaTV. Ilkay Gündogan, der jahrelang für Manchester City in England auflief, teilte die Einschätzung: "In der Premier League würde man darüber nur müde lächeln - vor allem eine Entscheidung zurückzunehmen", schrieb der ehemalige Nationalspieler in den sozialen Medien und fragte: "Was war das bitte für eine VAR-Entscheidung?"

Die deutschen Schiedsrichterexperten konnten ihm die Frage nicht beantworten. "Da kann man nur sagen, dass die Entscheidung absolut nicht nachvollziehbar ist", fasste Thorsten Kinhöfer im ZDF die Situation zusammen und ergänzte: "Mir fehlen die Worte."

Auch Patrick Ittrich, der in gleicher Funktion wie Kinhöfer für MagentaTV tätig ist, betonte: "Für mich ist das zu kleinlich. Natürlich gibt es einen Kontakt mit dem Torhüter. Aber ich sehe kein Wegstoßen, kein Wegdrücken, kein Festhalten." Es sei daher "keine klare Fehlentscheidung. Der Eingriff (des VAR, d. Red.) war nicht gerechtfertigt und das Tor korrekt."

Den früheren Schutz für Torhüter im Fünfmeterraum, wo sich Antons Einsteigen ereignete, "gibt es nicht mehr", erklärte Ittrich weiter. "Er hat auch nicht in den Arm gegriffen, er hat ihn nicht weggedrückt und nicht festgehalten." Zudem betonte er, dass Feldschiedsrichter Jayed trotz des VAR-Hinweises bei seiner ursprünglichen Wahrnehmung hätte bleiben können. "Für mich die falsche Entscheidung", stellte Ittrich abschließend klar.

Nach dem nicht gegebenen Treffer fiel kein weiteres Tor und die Partie ging in das dramatische Elfmeterschießen, in dem drei der sechs deutschen Schützen scheiterten. Nach dem Vorrundenaus 2018 und dem Vorrundenaus 2022 hat das DFB-Team zum dritten Mal in Folge den Einzug in das Achtelfinale verpasst.