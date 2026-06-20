Ist Deutschland bei einem Sieg gegen die Elfenbeinküste schon sicher weiter und kann das DFB-Team auch bei einer Niederlage noch Gruppenerster werden?

Zwar ist auch bei einem Sieg gegen die Elfenbeinküste noch nicht klar, dass Deutschland in seiner Gruppe Erster oder Zweiter wird. Doch mit dann sechs Punkten würde das DFB-Team sehr sicher mindestens mal als einer der acht besten Gruppenritten in die K.o.-Phase einziehen. Daran bestünden dann nur noch theoretische Zweifel.

Sicher Erster oder Zweiter ist Deutschland aber auch bei einem Sieg gegen die Ivorer wie gesagt noch nicht. Zumindest dann nicht, wenn Ecuador in der Nacht auf Sonntag (deutsche Zeit) erwartungsgemäß gegen Curacao gewinnt. Dann wäre die Situation vor dem Gruppenfinale folgendermaßen: Das DFB-Team hätte sechs Punkte, die Elfenbeinküste und Ecuador jeweils drei.

Sollte Deutschland sein letztes Vorrundenspiel gegen Ecuador am Donnerstag verlieren und die Elfenbeinküste - wovon auszugehen ist - Curacao schlagen, hätten alle drei Mannschaften sechs Zähler. Dann würde nicht etwas das Torverhältnis über die Platzierungen entscheiden, sondern der direkte Vergleich. Heißt im Klartext: Es würde eine separate Tabelle erstellt werden, in der nur die Ergebnisse berücksichtigt würden, die es in den Duellen der drei bestplatzierten Teams untereinander gab. Die jeweiligen Resultate gegen Curacao würden hier also herausgerechnet werden.

Was auch klar ist: Gewinnt Deutschland gegen die Elfenbeinküste und Ecuador schafft es überraschenderweise nicht, gegen Curacao zu gewinnen und spielt beispielsweise nur unentschieden, wäre das DFB-Team sicher Gruppenerster. Dann könnten nämlich nur noch die Ivorer punktemäßig mit Deutschland gleichziehen und gegen die hätte die Nagelsmann-Elf ja in diesem Fall den direkten Vergleich gewonnen.