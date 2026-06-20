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Jamal Musiala Germany 2:1Getty/GOAL
Oliver Maywurm

Ist Deutschland bei einem Sieg gegen die Elfenbeinküste schon sicher weiter und kann das DFB-Team auch bei einer Niederlage noch Gruppenerster werden?

Weltmeisterschaft
Deutschland - Elfenbeinküste
Deutschland
Elfenbeinküste

Deutschland trifft heute im zweiten Gruppenspiel der WM 2026 auf die Elfenbeinküste. Kann das DFB-Team schon sicher in die K.o.-Phase einziehen? Und was würde eine Niederlage bedeuten? Hier gibt es alle Informationen.

Nach dem 7:1-Kantersieg gegen Curacao zum WM-Auftakt steht für Deutschland im zweiten Gruppenspiel eine deutlich größere Herausforderung an. Heute (Samstag, 20. Juni) misst sich das DFB-Team mit der Elfenbeinküste, Anstoß in Toronto ist um 22 Uhr.

In diesem Artikel versorgt Euch GOAL mit allen wichtigen Informationen dazu, was mögliche Ergebnisse für ein Weiterkommen der Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann bedeuten würden.

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  • Ist Deutschland bei einem Sieg gegen die Elfenbeinküste schon sicher weiter und kann das DFB-Team auch bei einer Niederlage noch Gruppenerster werden?

    Zwar ist auch bei einem Sieg gegen die Elfenbeinküste noch nicht klar, dass Deutschland in seiner Gruppe Erster oder Zweiter wird. Doch mit dann sechs Punkten würde das DFB-Team sehr sicher mindestens mal als einer der acht besten Gruppenritten in die K.o.-Phase einziehen. Daran bestünden dann nur noch theoretische Zweifel.

    Sicher Erster oder Zweiter ist Deutschland aber auch bei einem Sieg gegen die Ivorer wie gesagt noch nicht. Zumindest dann nicht, wenn Ecuador in der Nacht auf Sonntag (deutsche Zeit) erwartungsgemäß gegen Curacao gewinnt. Dann wäre die Situation vor dem Gruppenfinale folgendermaßen: Das DFB-Team hätte sechs Punkte, die Elfenbeinküste und Ecuador jeweils drei.

    Sollte Deutschland sein letztes Vorrundenspiel gegen Ecuador am Donnerstag verlieren und die Elfenbeinküste - wovon auszugehen ist - Curacao schlagen, hätten alle drei Mannschaften sechs Zähler. Dann würde nicht etwas das Torverhältnis über die Platzierungen entscheiden, sondern der direkte Vergleich. Heißt im Klartext: Es würde eine separate Tabelle erstellt werden, in der nur die Ergebnisse berücksichtigt würden, die es in den Duellen der drei bestplatzierten Teams untereinander gab. Die jeweiligen Resultate gegen Curacao würden hier also herausgerechnet werden.

    Was auch klar ist: Gewinnt Deutschland gegen die Elfenbeinküste und Ecuador schafft es überraschenderweise nicht, gegen Curacao zu gewinnen und spielt beispielsweise nur unentschieden, wäre das DFB-Team sicher Gruppenerster. Dann könnten nämlich nur noch die Ivorer punktemäßig mit Deutschland gleichziehen und gegen die hätte die Nagelsmann-Elf ja in diesem Fall den direkten Vergleich gewonnen.

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  • Julian NagelsmannGetty Images

    Ist Deutschland bei einem Sieg gegen die Elfenbeinküste schon sicher weiter und kann das DFB-Team auch bei einer Niederlage noch Gruppenerster werden? Niederlage oder Unentschieden

    Bei einem Unentschieden wäre unabhängig vom Ausgang des später stattfindenden Spiels zwischen Ecuador und Curacao noch nicht klar, ob Deutschland als Erster oder Zweiter sicher weiter kommt. Dann könnte das DFB-Team zumindest in der Theorie sogar noch Gruppenletzter werden.

    Sollte Deutschland gegen die Elfenbeinküste verlieren, kann das DFB-Team derweil sehr wahrscheinlich nicht mehr Gruppenerster werden. Das würde dann nur noch für den sehr unwahrscheinlichen Fall möglich sein, dass Curacao sowohl später gegen Ecuador als auch zum Vorrundenabschluss gegen die Elfenbeinküste gewinnt. Wenn dann Deutschland beim Gruppenfinale gegen Ecuador gewinnen würde, würde eine separate Tabelle für die Spiele, die Deutschland, Elfenbeinküste und Curacao gegeneinander absolviert haben, erstellt werden. Alle drei Teams hätten dann nämlich sechs Punkte.

    Aber vorausgesetzt, Ecuador setzt sich gegen Curacao erwartungsgemäß durch oder es gibt ein Unentschieden, würde Deutschland auch nicht mehr an der Elfenbeinküste vorbeiziehen, wenn man selbst am letzten Spieltag Ecuador schlägt und die Ivorer völlig überraschend gegen Curacao verlieren sollten. Dann wäre man zwar punktgleich, aber Deutschland hätte ja den direkten Vergleich gegen die Elfenbeinküste verloren und würde nur Zweiter werden.

  • Deutschland bei der WM 2026: Der Kader des DFB-Teams

    Position

    Spieler

    Verein

    Rückennummer

    Tor

    Oliver Baumann

    TSG Hoffenheim

    12

    Tor

    Manuel Neuer

    FC Bayern München

    1

    Tor

    Alexander Nübel

    VfB Stuttgart

    21

    Defensive

    Waldemar Anton

    Borussia Dortmund

    3

    Defensive

    Nathaniel Brown

    Eintracht Frankfurt

    18

    Defensive

    Pascal Groß

    Brighton & Hove Albion

    13

    Defensive

    Joshua Kimmich

    FC Bayern München

    6

    Defensive

    Felix Nmecha

    Borussia Dortmund

    23

    Defensive

    Aleksandar Pavlovic

    FC Bayern München

    5

    Defensive

    David Raum

    RB Leipzig

    22

    Defensive

    Antonio Rüdiger

    Real Madrid

    2

    Defensive

    Nico Schlotterbeck

    Borussia Dortmund

    15

    Defensive

    Angelo Stiller

    VfB Stuttgart

    16

    Defensive

    Jonathan Tah

    FC Bayern München

    4

    Defensive

    Malick Thiaw

    Newcastle United

    24

    Offensive

    Nadiem Amiri

    Mainz 05

    20

    Offensive

    Maximilian Beier

    Borussia Dortmund

    14

    Offensive

    Leon Goretzka

    FC Bayern München

    8

    Offensive

    Kai Havertz

    FC Arsenal

    7

    Offensive

    Assan Ouedraogo

    RB Leipzig

    25

    Offensive

    Jamie Leweling

    VfB Stuttgart

    9

    Offensive

    Jamal Musiala

    FC Bayern München

    10

    Offensive

    Leroy Sane

    Galatasaray Istanbul

    19

    Offensive

    Deniz Undav

    VfB Stuttgart

    26

    Offensive

    Florian Wirtz

    FC Liverpool

    17

    Offensive

    Nick Woltemade

    Newcastle United

    11

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