Ist Deutschland bei einem Sieg gegen die Elfenbeinküste schon sicher weiter und kann das DFB-Team auch bei einer Niederlage noch Gruppenerster werden?

Bei einem Unentschieden wäre unabhängig vom Ausgang des später stattfindenden Spiels zwischen Ecuador und Curacao noch nicht klar, ob Deutschland als Erster oder Zweiter sicher weiter kommt. Dann könnte das DFB-Team zumindest in der Theorie sogar noch Gruppenletzter werden.
Sollte Deutschland gegen die Elfenbeinküste verlieren, kann das DFB-Team derweil sehr wahrscheinlich nicht mehr Gruppenerster werden. Das würde dann nur noch für den sehr unwahrscheinlichen Fall möglich sein, dass Curacao sowohl später gegen Ecuador als auch zum Vorrundenabschluss gegen die Elfenbeinküste gewinnt. Wenn dann Deutschland beim Gruppenfinale gegen Ecuador gewinnen würde, würde eine separate Tabelle für die Spiele, die Deutschland, Elfenbeinküste und Curacao gegeneinander absolviert haben, erstellt werden. Alle drei Teams hätten dann nämlich sechs Punkte.
Aber vorausgesetzt, Ecuador setzt sich gegen Curacao erwartungsgemäß durch oder es gibt ein Unentschieden, würde Deutschland auch nicht mehr an der Elfenbeinküste vorbeiziehen, wenn man selbst am letzten Spieltag Ecuador schlägt und die Ivorer völlig überraschend gegen Curacao verlieren sollten. Dann wäre man zwar punktgleich, aber Deutschland hätte ja den direkten Vergleich gegen die Elfenbeinküste verloren und würde nur Zweiter werden.