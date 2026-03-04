"Ist besorgniserregend": Historisch schlechter FC Liverpool taumelt ohne Florian Wirtz und muss nun eine verheerende Entwicklung fürchten

"Meine Erwartungen haben sich im Laufe der Saison verändert, weil ich mehr von uns und dem, wofür wir jetzt kämpfen, erwartet habe", sagte ein ernüchterter Slot zur bisherigen Liga-Saison, in der eine erfolgreiche Verteidigung des englischen Meistertitels mittlerweile utopisch ist. "Aber es ist ein weiterer Rückschlag, und mit diesem Ergebnis haben wir uns selbst keinen Gefallen getan."

Liverpool hatte die drei Punkte beim Tabellenletzten fest eingeplant, um im Rennen um die Champions-League-Qualifikation Druck auf Aston Villa (Platz 4) und Manchester United (Platz 3) auszuüben. Lange blieb die Partie am Dienstagabend torlos, in der 78. Minute brachte dann Rodrigo Gomes Wolverhampton in Führung. Fünf Minuten später schlug Liverpool-Superstar Mohamed Salah zurück, doch Andre hatte das letzte Wort.

Nun droht dem Tabellenfünften von der Anfield Road das Szenario, dass United und Villa auf sechs Punkte davon ziehen. Die Champions League zu verpassen, wäre für Liverpool sicherlich verheerend, bei noch neun verbleibenden Spielen wäre aber auch bei Siegen der beiden größten Kontrahenten natürlich noch alles drin. Und ein kleiner Trost: Beide Rivalen haben am Mittwochabend schwere Aufgaben vor der Brust, die Red Devils sind bei Newcastle United zu Gast und Villa empfängt den FC Chelsea, der ebenfalls noch ein Wörtchen im Kampf um die Königsklasse mitsprechen will.