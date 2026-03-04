Liverpools Trainer Arne Slot war nach der überraschenden 1:2-Niederlage bei Premier-League-Schlusslicht Wolverhampton Wanderers sehr niedergeschlagen.
"Ist besorgniserregend": Historisch schlechter FC Liverpool taumelt ohne Florian Wirtz und muss nun eine verheerende Entwicklung fürchten
FC Liverpool: Nie verlor ein Premier-League-Team mehr Spiele in der Nachspielzeit
"Wie soll ich das zusammenfassen? Alles wie immer", kommentierte Slot den herben Dämpfer im Kampf um die Champions-League-Plätze laut BBC. Worauf er unter anderem anspielte: Mal wieder verlor Liverpool ein Spiel kurz vor Schluss, in der vierten Minute der Nachspielzeit traf Andre zum Sieg für die Wolves. Es war bereits das fünfte Mal in der laufenden Premier-League-Saison, dass die Reds den entscheidenden Treffer bei einer Niederlage in der Nachspielzeit hinnehmen mussten - laut BBC Negativrekord innerhalb einer Spielzeit im englischen Oberhaus.
Den Anfang der späten Niederlagen machte das 1:2 bei Crystal Palace Ende September, auch eine Woche später beim 1:2 beim FC Chelsea jubelte der Gegner in der Nachspielzeit. Das 2:3 beim AFC Bournemouth Ende Januar sowie das 1:2 gegen Manchester City Anfang Februar wurden dann ebenfalls durch einen Treffer nach der 90. Minute besiegelt.
- Getty Images Sport
Verpasst der FC Liverpool die Champions League?
"Meine Erwartungen haben sich im Laufe der Saison verändert, weil ich mehr von uns und dem, wofür wir jetzt kämpfen, erwartet habe", sagte ein ernüchterter Slot zur bisherigen Liga-Saison, in der eine erfolgreiche Verteidigung des englischen Meistertitels mittlerweile utopisch ist. "Aber es ist ein weiterer Rückschlag, und mit diesem Ergebnis haben wir uns selbst keinen Gefallen getan."
Liverpool hatte die drei Punkte beim Tabellenletzten fest eingeplant, um im Rennen um die Champions-League-Qualifikation Druck auf Aston Villa (Platz 4) und Manchester United (Platz 3) auszuüben. Lange blieb die Partie am Dienstagabend torlos, in der 78. Minute brachte dann Rodrigo Gomes Wolverhampton in Führung. Fünf Minuten später schlug Liverpool-Superstar Mohamed Salah zurück, doch Andre hatte das letzte Wort.
Nun droht dem Tabellenfünften von der Anfield Road das Szenario, dass United und Villa auf sechs Punkte davon ziehen. Die Champions League zu verpassen, wäre für Liverpool sicherlich verheerend, bei noch neun verbleibenden Spielen wäre aber auch bei Siegen der beiden größten Kontrahenten natürlich noch alles drin. Und ein kleiner Trost: Beide Rivalen haben am Mittwochabend schwere Aufgaben vor der Brust, die Red Devils sind bei Newcastle United zu Gast und Villa empfängt den FC Chelsea, der ebenfalls noch ein Wörtchen im Kampf um die Königsklasse mitsprechen will.
"Besorgniserregend": Liverpool muss weitere bedenkliche Erkenntnis verdauen
"Dieser Punktverlust ist besorgniserregend, denn es ist nicht das erste Mal, dass wir gegen Teams in dieser Position Punkte liegen lassen", sprach Slot eine weitere bedenkliche Erkenntnis an. Mit Nottingham Forest (0:3), dem FC Burnley (1:1), Bournemouth (2:3) und zweimal Leeds United (3:3 und 0:0) gab Liverpool diese Saison schon fünf weitere Male Punkte gegen Mannschaften ab, die sich zum Zeitpunkt der Duelle im Tableau ziemlich weit unten befanden und zumeist weiterhin in Abstiegsgefahr schweben.
Gleichzeitig sei man aber auch nicht das erste Top-Team, das in Wolverhampton schlecht aussieht, betonte Slot. Die Wolves, die trotz der jüngsten Coups kaum noch eine Chance auf den Klassenerhalt haben, hatten vergangenen Freitag Aston Villa 2:0 geschlagen und ärgerten Mitte Februar bei einem 2:2 sogar Tabellenführer Arsenal.
- Getty Images Sport
FC Liverpool hofft auf schnelle Rückkehr von Florian Wirtz
Auf Florian Wirtz musste Liverpool am Dienstagabend derweil erneut verzichten. Die Ideen des deutschen Spielmachers fehlten den Reds spürbar, schon die vorherigen beiden Partien hatte Wirtz wegen Rückenproblemen verpasst.
Gut möglich, dass Wirtz auch am Freitag noch einmal aussetzen muss, wenn Liverpool im Achtelfinale des FA Cups erneut in Wolverhampton zu Gast ist. Slot hofft aber, den 22-Jährigen ab dem Achtelfinalhinspiel in der Champions League bei Galatasaray kommende Woche wieder zur Verfügung zu haben.
Diese Premier-League-Spiele verlor Liverpool diese Saison in der Nachspielzeit
Datum Spiel Entscheidendes Tor 27. September 2025 Crystal Palace vs. FC Liverpool 2:1 Eddie Nketiah (90.+7) 4. Oktober 2025 FC Chelsea vs. FC Liverpool 2:1 Estevao (90.+5) 24. Januar 2026 AFC Bournemouth vs. FC Liverpool 3:2 Amine Adli (90.+5) 8. Februar 2026 FC Liverpool vs. Manchester City 1:2 Erling Haaland (90.+3) 3. März 2026 Wolverhampton Wanderers vs. FC Liverpool 2:1 Andre (90.+4)