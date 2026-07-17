Irritiert von Thomas Tuchels Tricks im WM-Halbfinale: Argentinien bereitete sich angeblich auf ganz andere Auswechslungen vor

So habe Scaloni dem Bericht zufolge nach Englands Führungstreffer durch Anthony Gordon (55.) fest mit der zeitnahen Einwechslung eines Flügelspielers wie Bukayo Saka oder Noni Madueke gerechnet, vielleicht sogar mit beiden Stars von Meister FC Arsenal. Selbst während der Trinkpause sollen die Argentinier sich noch mit geeigneten Maßnahmen gegen die schnellen und dribbelstarken Außen beschäftigt haben.

Als aber klar wurde, dass sich England immer weiter zurückziehen würde und Tuchel Abwehrspieler auf Abwehrspieler in die Partie brachte, habe Scaloni seinerseits ohne Bedenken auf volle Offensive gesetzt und das Spiel letztlich völlig verdient gedreht.



