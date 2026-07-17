Wie die Zeitung The Independent schreibt, hätten Tuchels defensive Wechsel Cheftrainer Lionel Scaloni und seinen Staff massiv überrascht und gleichzeitig in die Karten gespielt haben.
Irritiert von Thomas Tuchels Tricks im WM-Halbfinale: Argentinien bereitete sich angeblich auf ganz andere Auswechslungen vor
Argentinien rechnet mit Saka oder Madueke oder sogar beiden
So habe Scaloni dem Bericht zufolge nach Englands Führungstreffer durch Anthony Gordon (55.) fest mit der zeitnahen Einwechslung eines Flügelspielers wie Bukayo Saka oder Noni Madueke gerechnet, vielleicht sogar mit beiden Stars von Meister FC Arsenal. Selbst während der Trinkpause sollen die Argentinier sich noch mit geeigneten Maßnahmen gegen die schnellen und dribbelstarken Außen beschäftigt haben.
Als aber klar wurde, dass sich England immer weiter zurückziehen würde und Tuchel Abwehrspieler auf Abwehrspieler in die Partie brachte, habe Scaloni seinerseits ohne Bedenken auf volle Offensive gesetzt und das Spiel letztlich völlig verdient gedreht.
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Argentinier atmen auf: England attackiert nicht ihre Schwächen
Laut des Berichts hätten auch Argentiniens Spieler fest mit dem von ihren Trainer antizipierten Vorgehen der Engländer gerechnet und dieses gefürchtet, denn das Spiel breit zu machen und mit Tempo die Räume hinter den Außenverteidigern zu attackieren, hätte dem amtierenden Weltmeister beim Versuch, einen Rückstand aufzuholen, vermutlich sehr wehtun können.
So aber wechselte Scaloni völlig entspannt am Ende auch noch Lautaro Martinez für Nicolas Tagliafico ein und verzichtete auf einen ausgewiesenen Linksverteidiger. Alle Maßnahmen gaben dem Weltmeisterstrainer von 2022 recht. Argentinien traf spät durch Enzo Fernandez und eben Lautaro Martinez und zog erneut ins Endspiel ein.
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"Unsere DNA": Thomas Tuchel verteidigt seine Maßnahmen
Tuchel hingegen sieht sich massiver Kritik ausgesetzt. Der 52-Jährige nahm die Verantwortung für die Niederlage direkt nach der Partie zwar auf seine Schultern, verteidigt seine Maßnahmen seither aber vehement. "Keine Spielordnung der Welt" hätte England mehr "geholfen", sagte er zuletzt und erklärte die Passivität seiner Spieler auch mit "unserer DNA".
Trotz massiver Kritik seitens der englischen Medien will Tuchel weiter Nationaltrainer bleiben. Sein Vertrag sieht vor, dass er mindestens noch die Heim-EM 2028 verantworten wird. Am Samstag geht es nun aber zunächst weiter mit dem Spiel um Platz drei gegen Frankreich.
Das Endspiel zwischen Argentinien und Europameister Spanien ist für Sonntag angesetzt, könnte angesichts der extremen Bedingungen in New York aber von einer Verschiebung bedroht sein.
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