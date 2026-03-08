Irre Szene in der 2. Bundesliga! Schiedsrichter kann Elfmeter wegen VAR-Sabotage nicht checken

Dabei handelte es sich keineswegs um einen technischen Fehler. Stattdessen zog ein Preußen-Anhänger den Stecker des Monitors. TV-Bilder zeigen zudem, wie ein Fan mit grüner Sturmhaube im Hintergrund zurück in den Block hüpft. Außerdem stand auf einem Banner in der Kurve: "Dem VAR den Stecker ziehen." Eine Drohung, die der Übeltäter offenbar wörtlich nahm.

Aktuell ist noch unklar, ob besagter Fan mit Sturmhaube der Saboteur war und warum der Stromanschluss so leicht zugänglich war. Ebenso, warum der Stecker nicht einfach wieder eingesteckt wurde.