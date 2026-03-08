Beim Zweitliga-Spiel zwischen Preußen Münster und Hertha BSC kam es zu einer kuriosen Szene. Ein VAR-Einsatz wurde von einem Fan sabotiert. Nach einem Foulspiel an Berlins Michael Cuisance von Münsters Niko Koulis entschied Schiedsrichter Felix Bickel zunächst auf Elfmeter, ehe sich der Kölner Keller meldete. Der Unparteiische soll sich die Szene nochmal anschauen. Doch der Bildschirm am Spielfeldrand bleibt schwarz.
Irre Szene in der 2. Bundesliga! Schiedsrichter kann Elfmeter wegen VAR-Sabotage nicht checken
"Dem VAR den Stecker ziehen"; Münster-Fan ließ Taten folgen
Dabei handelte es sich keineswegs um einen technischen Fehler. Stattdessen zog ein Preußen-Anhänger den Stecker des Monitors. TV-Bilder zeigen zudem, wie ein Fan mit grüner Sturmhaube im Hintergrund zurück in den Block hüpft. Außerdem stand auf einem Banner in der Kurve: "Dem VAR den Stecker ziehen." Eine Drohung, die der Übeltäter offenbar wörtlich nahm.
Aktuell ist noch unklar, ob besagter Fan mit Sturmhaube der Saboteur war und warum der Stromanschluss so leicht zugänglich war. Ebenso, warum der Stecker nicht einfach wieder eingesteckt wurde.
VAR-Assistentin muss Schiedsrichter aus der Patsche helfen
Bickel konnte die Szene fortan nicht beurteilen und vertraute auf seine Assistentin Katrin Rafalski in Köln. "Wir haben ein mögliches Foulspiel im Strafraum überprüft. Meine Kollegin Katrin Rafalski hat festgestellt, dass der 24er von Münster Cuisance klar am Schienbein trifft. Deswegen lautet meine finale Entscheidung: Strafstoß", sagte er über die Stadionlautsprecher.
Den fälligen Elfmeter verwandelte Kapitän Fabian Reese dann gekonnt zur 1:0-Führung für die Hertha. Jannis Heuer schlug unmittelbar nach dem Wiedernanpfiff zurück und traf zum 1:1 per Kopf. Das Schlusswort hatte allerdings der Hauptstadtklub! In der Nachspielzeit erzielte Marten Winkler den 2:1-Siegtreffer.