Im Podcast Montiliving berichtet Albert Dalmau von der Saisonvorbereitung des FC Barcelona im Sommer 2009. Als 17-jähriges Talent durfte Dalmau damals bei den Profis mittrainieren. Besonders in Erinnerung geblieben ist ihm die Getränkewahl von Aleksandr Hleb. "In der typischen Gatorade-Flasche war zwar Gatorade, aber er hatte auch noch etwas Alkohol hinzugefügt", berichtete Dalmau.
Irre Enthüllung um Triple-Spieler des FC Barcelona! "Er hatte in der Gatorade-Flasche auch Alkohol hinzugefügt"
Hleb war ein Jahr zuvor für 17 Millionen Euro vom FC Arsenal nach Barcelona gewechselt. Unter Trainer Pep Guardiola gewann der damals 28-jährige Mittelfeldspieler zwar mit der legendären Mannschaft um Superstar Lionel Messi das Triple, er selbst kam dabei aber nicht über die Rolle als Ergänzungsspieler hinaus. In 36 Einsätzen für Barca absolvierte Hleb 1687 Minuten und verzeichnete drei Assists. Beim Champions-League-Finale gegen Manchester United stand er nicht im Kader.
Gerüchte über seine Alkoholprobleme gibt es schon länger. "Hleb hätte mehr im Fußball erreichen können. Er hat auch so eine große Karriere hingelegt, aber er hat eben auch gerne Alkohol getrunken", sagte Wojciech Szczesny mal dem polnischen YouTube-Kanal Foot Truck. Hleb und Szczesny spielten einst gemeinsam für Arsenal, wie Hleb landete Jahre später auch Szczesny in Barcelona.
Aleksandr Hleb kehrte 2009 zum VfB Stuttgart zurück
Kurz nach besagtem Trainingslager kehrte Hleb per Leihe zum VfB Stuttgart zurück, wo ihm zwischen 2000 und 2005 der große Durchbruch gelungen war. In seiner zweiten Zeit in Stuttgart blieb er aber hinter den Erwartungen zurück. Es folgten weitere Leihen zu Birmingham City und zum VfL Wolfsburg. Anfang 2012 wurde sein Vertrag bei Barca einvernehmlich aufgelöst, woraufhin er ablösefrei zu KS Samara nach Russland wechselte. Nach Stationen in der Türkei und in seiner weißrussischen Heimat beendete er 2020 seine aktive Karriere.
Trotz aller Schwierigkeiten gilt Hleb als bester Fußballer in der Geschichte Weißrusslands. Das damalige Barca-Talent Dalmau verpasste den großen Durchbruch und spielte bis zum Karriereende 2023 unterklassig.
Häufig gestellte Fragen
Der FC Barcelona wurde am 29. November 1899 gegründet.
Der FC Barcelona gehört seinen Mitgliedern. Der Klub ist ein eingetragener Verein und wird von den sogenannten "Socios" getragen. Der aktuelle Präsident ist Joan Laporta.
Das Stadion des FC Barcelona wird "Camp Nou" genannt.
Aktuell passen rund 45.000 Zuschauer ins "Camp Nou". Nach abgeschlossenen Renovierungsarbeiten wird es voraussichtlich rund 105.000 Zuschauer fassen können.
Der FC Barcelona hat insgesamt 108 Titel gewonnen. Darunter befinden sich vier Champions-League-Titel sowie ein Sieg im Europapokal der Landesmeister. Auf internationaler Ebene kommen außerdem fünf UEFA-Supercups, vier Europapokalsiege der Pokalsieger und drei Titel bei der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft hinzu.
Der FC Barcelona hat 28 Mal die spanische La Liga gewinnen können.
Lionel Messi ist mit 778 Pflichtspielen der Rekordspieler des FC Barcelona.
Der beste Torschütze in der Geschichte ist Lionel Messi mit 672 Pflichtspieltoren.
Berühmte Stars des FC Barcelona waren unter anderem: Lionel Messi, Johan Cruyff, Xavi, Andres Iniesta, Ronaldinho, Samuel Eto'o, Rivaldo, Romario, Neymar, Diego Maradona, Zlatan Ibrahimovic, Carles Puyol, Gerard Pique, Ronald Koeman.
Der FC Barcelona hatte im Laufe seiner Geschichte einige legendäre Trainer, wie z.B.: Johan Cruyff, Frank Rijkaard, Luis Enrique oder Pep Guardiola.
Der bekannteste Spitzname des FC Barcelona lautet "Barca". Außerdem wird der Klub oft - in Anlehnung an die blau-roten Vereinsfarben - "Blaugrana" genannt.