Irre Enthüllung um Triple-Spieler des FC Barcelona! "Er hatte in der Gatorade-Flasche auch Alkohol hinzugefügt"

Hleb war ein Jahr zuvor für 17 Millionen Euro vom FC Arsenal nach Barcelona gewechselt. Unter Trainer Pep Guardiola gewann der damals 28-jährige Mittelfeldspieler zwar mit der legendären Mannschaft um Superstar Lionel Messi das Triple, er selbst kam dabei aber nicht über die Rolle als Ergänzungsspieler hinaus. In 36 Einsätzen für Barca absolvierte Hleb 1687 Minuten und verzeichnete drei Assists. Beim Champions-League-Finale gegen Manchester United stand er nicht im Kader.

Gerüchte über seine Alkoholprobleme gibt es schon länger. "Hleb hätte mehr im Fußball erreichen können. Er hat auch so eine große Karriere hingelegt, aber er hat eben auch gerne Alkohol getrunken", sagte Wojciech Szczesny mal dem polnischen YouTube-Kanal Foot Truck. Hleb und Szczesny spielten einst gemeinsam für Arsenal, wie Hleb landete Jahre später auch Szczesny in Barcelona.