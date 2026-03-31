In der heutigen Nacht von Dienstag, den 31. März, auf Mittwoch, den 1. April, duellieren sich der Irak und Bolivien im Finale der WM-Qualifikation. Los geht es um 5 Uhr im Estadio BBVA in Mexiko.GOAL zeigt Euch, wer sich um die Übertragung der Partie kümmert.
Irak vs. Bolivien heute Nacht im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt das Playoff Finale zur WM 2026?
Irak vs. Bolivien heute Nacht im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt das Playoff Finale zur WM 2026?
Wer den Showdown im WM-Play-off nicht verpassen will, hat heute Abend zwei Optionen: DAZN überträgt das Duell in voller Länge im Livestream. Dafür müsst Ihr Euch ledigleich kostenlos anmelden. Ihr könnt das Spiel aber auch kostenfrei im Livestream bei FIFA+ verfolgen.
News über Irak und Bolivien
Der Irak steht nach einem dramatischen 3:2-Gesamtsieg gegen die VAE im heutigen Play-off-Turnier. Ein eiskalt verwandelter Elfmeter im Rückspiel der fünften Runde machte den Weg frei für den großen Traum: die erste WM-Teilnahme seit 1986.
Nach dem dramatischen 2:1-Comeback gegen Suriname steht auch Bolivien im Play-off-Finale. Entschieden wurde die Partie von Miguel Terceros. Er verwandelte den entscheidenden Elfmeter zu seinem achten Qualifikations-Treffer und besiegelte so den Sieg gegen Suriname.
Irak vs. Bolivien heute Nacht im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt das Playoff Finale zur WM 2026? - Wichtigste Infos
- Begegnung: Irak vs. Bolivien
- Wettbewerb: WM-Qualifikation Playoffs Finale
- Datum: 1. April 2026
- Uhrzeit: 5 Uhr
- Ort: Estadio BBVA, Mexiko
- TV und Livestream: DAZN, FIFA+