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Bolivia v Brazil - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
Lena Krey

Irak vs. Bolivien heute Nacht im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt das Playoff Finale zur WM 2026?

Irak - Bolivien
Irak
Bolivien
WM Qualifikation. Playoff-Spiele

Im heutigen Playoff-Finale der WM-Qualifikation treffen der Irak und Bolivien aufeinander. Doch wer überträgt das Spiel heute im Livestream und live im TV? GOAL hat die Infos.

In der heutigen Nacht von Dienstag, den 31. März, auf Mittwoch, den 1. April, duellieren sich der Irak und Bolivien im Finale der WM-Qualifikation. Los geht es um 5 Uhr im Estadio BBVA in Mexiko.

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GOAL zeigt Euch, wer sich um die Übertragung der Partie kümmert.

  • Irak vs. Bolivien heute Nacht im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt das Playoff Finale zur WM 2026?

    Wer den Showdown im WM-Play-off nicht verpassen will, hat heute Abend zwei Optionen: DAZN überträgt das Duell in voller Länge im Livestream. Dafür müsst Ihr Euch ledigleich kostenlos anmelden. Ihr könnt das Spiel aber auch kostenfrei im Livestream bei FIFA+ verfolgen.

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  • News über Irak und Bolivien

    Der Irak steht nach einem dramatischen 3:2-Gesamtsieg gegen die VAE im heutigen Play-off-Turnier. Ein eiskalt verwandelter Elfmeter im Rückspiel der fünften Runde machte den Weg frei für den großen Traum: die erste WM-Teilnahme seit 1986.

    Nach dem dramatischen 2:1-Comeback gegen Suriname steht auch Bolivien im Play-off-Finale. Entschieden wurde die Partie von Miguel Terceros. Er verwandelte den entscheidenden Elfmeter zu seinem achten Qualifikations-Treffer und besiegelte so den Sieg gegen Suriname.

  • Irak vs. Bolivien heute Nacht im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt das Playoff Finale zur WM 2026? - Wichtigste Infos

    • Begegnung: Irak vs. Bolivien
    • Wettbewerb: WM-Qualifikation Playoffs Finale
    • Datum: 1. April 2026
    • Uhrzeit: 5 Uhr
    • Ort: Estadio BBVA, Mexiko
    • TV und Livestream: DAZN, FIFA+
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