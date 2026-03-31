Irak vs. Bolivien heute Nacht im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt das Playoff Finale zur WM 2026?

In der heutigen Nacht von Dienstag, den 31. März, auf Mittwoch, den 1. April, duellieren sich der Irak und Bolivien im Finale der WM-Qualifikation. Los geht es um 5 Uhr im Estadio BBVA in Mexiko.

zeigt Euch, wer sich um die Übertragung der Partie kümmert.