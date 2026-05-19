Intervention von Bayern-Stars bei Julian Nagelsmann? Brisante Hintergründe zur Sensations-Rückkehr von Manuel Neuer enthüllt

Noch einmal Fahrt aufgenommen hätten die Überredungsversuche nach Neuers starkem Auftritt in der Champions League gegen Real Madrid im Hinspiel und im Halbfinale gegen Paris Saint-Germain. Auch Neuer selbst habe infolge dessen - und in Rücksprache mit seiner Familie - dann Signale an den DFB und Nagelsmann gesendet, sich eine Rückkehr ins DFB-Team vorstellen zu können.

Bis dahin habe es kaum Kontakt zwischen dem 40-Jährigen und Nagelsmann gegeben. Doch im Laufe der Zeit seien die Telefonate regelmäßiger geworden und nun steht übereinstimmenden Medienberichten zufolge Neuers Rückkehr als Nummer eins bei der WM-Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko so gut wie fest.

Darüber soll Nagelsmann auch bereits Oliver Baumann in einem Telefonat informiert haben. Dem 35 Jahre alten Torhüter der TSG Hoffenheim soll Nagelsmann laut Abendzeitung noch im März versichert haben, dass er selbst im Falle eines Neuer-Comebacks als Nummer eins zur WM fahren werde. Nun musste Nagelsmann Baumann die Abkehr von diesem Versprechen mitteilen. Baumann soll extrem enttäuscht gewesen sein, jedoch versichert haben, auch als Backup zur Verfügung zu stehen.