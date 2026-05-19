Wie die Sport Bild berichtet, sollen sich namentlich nicht genannte Schlüsselspieler der deutschen Nationalmannschaft bei Bundestrainer Julian Nagelsmann für eine Rückkehr von Neuer zur WM ausgesprochen haben. Besonders Mitspieler beim FC Bayern hätten Neuer immer wieder dazu geraten, einen Rücktritt vom Rücktritt in Erwägung zu ziehen.
Intervention von Bayern-Stars bei Julian Nagelsmann? Brisante Hintergründe zur Sensations-Rückkehr von Manuel Neuer enthüllt
Trotz Rückkehr von Manuel Neuer: Baumann offenbar für Backup-Rolle bereit
Noch einmal Fahrt aufgenommen hätten die Überredungsversuche nach Neuers starkem Auftritt in der Champions League gegen Real Madrid im Hinspiel und im Halbfinale gegen Paris Saint-Germain. Auch Neuer selbst habe infolge dessen - und in Rücksprache mit seiner Familie - dann Signale an den DFB und Nagelsmann gesendet, sich eine Rückkehr ins DFB-Team vorstellen zu können.
Bis dahin habe es kaum Kontakt zwischen dem 40-Jährigen und Nagelsmann gegeben. Doch im Laufe der Zeit seien die Telefonate regelmäßiger geworden und nun steht übereinstimmenden Medienberichten zufolge Neuers Rückkehr als Nummer eins bei der WM-Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko so gut wie fest.
Darüber soll Nagelsmann auch bereits Oliver Baumann in einem Telefonat informiert haben. Dem 35 Jahre alten Torhüter der TSG Hoffenheim soll Nagelsmann laut Abendzeitung noch im März versichert haben, dass er selbst im Falle eines Neuer-Comebacks als Nummer eins zur WM fahren werde. Nun musste Nagelsmann Baumann die Abkehr von diesem Versprechen mitteilen. Baumann soll extrem enttäuscht gewesen sein, jedoch versichert haben, auch als Backup zur Verfügung zu stehen.
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FC Bayern bangt um Final-Einsatz von Manuel Neuer
Ein kleines Fragezeichen gibt es aber noch - und das steht hinter Neuers Gesundheit. Einmal mehr bereitet dem alternden Schlussmann die Wade Probleme. Ein Einsatz im DFB-Pokalfinale am kommenden Samstag gegen den VfB Stuttgart sei nach wie vor fraglich. Sofern Neuer am Donnerstag wieder ins Training einsteigen kann, werde er laut Sport Bild im Finale im Tor stehen.
Es bestehe zudem ein reger Austausch mit dem Trainerteam um Nagelsmann, um die Frage zu klären, inwiefern die immer wiederkehrenden Wadenprobleme eine Teilnahme an der WM in Gefahr bringen. Am Donnerstag kurz vor der offiziellen Kaderbekanntgabe soll es noch einmal ein Treffen zwischen Nagelsmann und Neuer geben, um die letzten Zweifel zu beseitigen.
Neuer hatte sich im Saisonverlauf bereits drei kleinere Muskelfaserrisse in der Wade zugezogen und war immer wieder ausgefallen. Vertreten wurde er dabei von Jonas Urbig, der sich dank seiner überzeugenden Auftritte als Neuer-Vertreter ebenfalls durchaus Hoffnungen auf ein WM-Ticket machen darf.
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Verpasst Alexander Nübel wegen Manuel Neuer auch noch die WM?
Denn wie die Süddeutsche Zeitung berichtet, erwäge Nagelsmann nun sogar, zunächst und für Trainingszwecke ein vierköpfiges Torhüter-Team bestehend aus Neuer, Urbig, Oliver Baumann und Alexander Nübel zu nominieren. Besonders hinter Nübels Nominierung stehe laut Abendzeitung aber ein dickes Fragezeichen, schließlich sei das Verhältnis zwischen Neuer und dem Schlussmann des VfB Stuttgart nicht das beste. Als potenzielle Nachrücker für Nübel soll Nagelsmann Finn Dahmen vom FC Augsburg und Noah Atubolu vom SC Freiburg auf dem Zettel haben.
Nübel war im Sommer 2020 ablösefrei vom FC Schalke 04 zum FC Bayern gewechselt und dort als potenzieller Nachfolger für Neuer vorgesehen. Anders als Urbig erhielt er jedoch kaum Bewährungschancen beim deutschen Rekordmeister und wechselte nach nur einem Jahr erst für zwei Jahre per Leihe zur AS Monaco und dann ebenfalls auf Leihbasis zum VfB Stuttgart. Dort beendet er nun mit dem Pokalfinale am Samstag seine dritte starke Saison.
Wie es anschließend für ihn weitergeht, ist noch unklar. Vertraglich ist Nübel noch bis 2030 an die Münchner gebunden. Weil Neuer aber seinen Vertrag bei den Bayern abermals um ein weiteres Jahr verlängert hat, ist eine Rückkehr zum FCB ausgeschlossen. Das bestätigte sogar Sportdirektor Christoph Freund zuletzt. Der VfB kann und will jedoch nicht Nübels üppiges Jahresgehalt in Höhe von kolportierten zwölf Millionen Euro bezahlen. Zudem fordern die Bayern laut Sky zwischen zehn und 15 Millionen Euro Ablöse.
Häufig gestellte Fragen
Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.
Sie hat keinen Eigentümer im engsten Sinne, denn die Verwaltung erfolgt durch den DFB.
Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Allianz Arena, im Signal Iduna Park und aber auch in anderen Anlagen.
Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.
Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.
Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordteamspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131).
Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.
Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.
In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".