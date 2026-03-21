Interne Diskussionen beim FC Bayern München? Top-Star könnte angeblich wegen seiner Verletzungsanfälligkeit verkauft werden
Parallel dazu sondiert der Rekordmeister offenbar den Markt nach einem neuen Linksverteidiger.
"Es gibt Diskussionen innerhalb des Klubs, ob man angesichts von Davies' ganzen Verletzungen einen neuen Backup-Spieler braucht. Bisher dachten sie, sie brauchen keinen Spieler für die linke Seite, weil auch Hiroki Ito dort spielen kann", schrieb Falk.Sollte ein konkretes Angebot für Davies eingehen, würden sich die Verantwortlichen in München damit auseinandersetzen. Zuletzt wurde unter anderem über ein Interesse von Manchester United am 25-Jährigen berichtet. Die Red Devils sollen Davies schon länger beobachten, ein offizielles Angebot steht jedoch noch aus.
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Schon wieder verletzt: Davies vom Pech verfolgt
Davies hat in dieser Saison große Probleme, dauerhaft fit zu bleiben, und kommt bislang erst auf 13 Einsätze für die Bayern, in denen ihm zwei Vorlagen gelangen.
Einen Großteil der Hinrunde verpasste er aufgrund eines Kreuzbandrisses, sein Comeback feierte er im Dezember gegen Sporting Lissabon in der Champions League. Seitdem wurde er erneut von Verletzungen zurückgeworfen, aktuell plagt ihn eine Oberschenkelzerrung. An den bevorstehenden Länderspielen Kanadas gegen Island und Tunesien wird er daher nicht teilnehmen.
Erst im Februar 2025 verlängerte Davies seinen Vertrag in München bis 2030. Sein Jahresgehalt wird auf rund 15 Millionen Euro geschätzt.
Die nächsten Spiele des FC Bayern München
- 21. März, 15.30 Uhr: FC Bayern - Union Berlin (Bundesliga)
- 4. April, 15.30 Uhr: SC Freiburg - FC Bayern (Bundesliga)
- 7. April, 21 Uhr: Real Madrid - FC Bayern (Champions League)
- 11. April, 18.30 Uhr: FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)
- 15. April, 21 Uhr: FC Bayern - Real Madrid (Champions League)