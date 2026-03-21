Interne Diskussionen beim FC Bayern München? Top-Star könnte angeblich wegen seiner Verletzungsanfälligkeit verkauft werden

Parallel dazu sondiert der Rekordmeister offenbar den Markt nach einem neuen Linksverteidiger.

"Es gibt Diskussionen innerhalb des Klubs, ob man angesichts von Davies' ganzen Verletzungen einen neuen Backup-Spieler braucht. Bisher dachten sie, sie brauchen keinen Spieler für die linke Seite, weil auch Hiroki Ito dort spielen kann", schrieb Falk.

Sollte ein konkretes Angebot für Davies eingehen, würden sich die Verantwortlichen in München damit auseinandersetzen. Zuletzt wurde unter anderem über ein Interesse von Manchester United am 25-Jährigen berichtet. Die Red Devils sollen Davies schon länger beobachten, ein offizielles Angebot steht jedoch noch aus.