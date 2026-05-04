Interesse wächst! Nächster Bundesligist nimmt offenbar nicht beachteten Sommer-Neuzugang des VfB Stuttgart ins Visier

Dahingehend hätte Wolfsburg gegenüber dem Europa-League-Halbfinalisten aus Freiburg womöglich einen Vorteil. Der VfL steht zwei Spieltage vor Schluss auf Relegationsplatz 16. Der Rückstand auf das rettende Ufer (Werder Bremen und 1. FC Köln) beträgt sechs Zähler, das damit nur noch rein rechnerisch zu erreichen ist. Stattdessen richtet sich der Blick nach unten. St. Pauli liegt punktgleich auf Rang 17, Tabellenschlusslicht 1. FC Heidenheim hat nur drei Zähler weniger auf dem Konto.

Am letzten Spieltag kommt es zum direkten Duell zwischen Wolfsburg und Pauli. Am kommenden Wochenende treffen die Wölfe vor heimischer Kulisse auf den FC Bayern München.

Zudem würde der VfB gerne langfristig mit Darvich planen, da dieser mit zehn Toren und vier Assists in der 3. Liga durchaus zu überzeugen weiß. "Noah wäre bereit, hat zuletzt eine richtig gute Entwicklung genommen", lobte Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeneß Ende Februar gegenüber der Bild und stellte dem deutschen U21-Nationalspieler Einsätze im A-Team in Aussicht: "Ich bin sehr zufrieden mit seiner Entwicklung. Er bringt sehr viel mit, was ihn für höhere Aufgaben qualifiziert. Er muss genau diesen Weg weitergehen."