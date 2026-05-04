Während Noah Darvich beim VfB Stuttgart noch keine Rolle spielt, ist offenbar ein weiterer Bundesligist an dem Sommer-Neuzugang der Schwaben interessiert. Wie die Bild berichtet, soll sich der VfL Wolfsburg intensiv mit dem Offensivspieler beschäftigen.
Interesse wächst! Nächster Bundesligist nimmt offenbar nicht beachteten Sommer-Neuzugang des VfB Stuttgart ins Visier
Wolfsburg und Freiburg wohl an Darvich interessiert
Die abstiegsbedrohten Wölfe haben dem Vernehmen nach mit Darvichs-Ex-Klub SC Freiburg einen weiteren Konkurrenten aus der Bundesliga. Da der 19-Jährige seit seiner Ankunft im Sommer vom FC Barcelona noch auf seinen ersten Einsatz für die Profis wartet und stattdessen ausschließlich für die Zweitvertretung in der 3. Liga auf dem Platz stand, ist eine baldige Trennung trotz des noch bis 2029 laufenden Vertrags nicht ausgeschlossen.
Dem Bericht zufolge würden die Stuttgarter den Spielmacher aber nur gegen eine Ablöse von deutlich über drei Millionen Euro abgeben. Wahrscheinlicher scheint jedoch eine Leihe in die 2. Bundesliga oder ins Ausland zu sein, damit Darvich die dringend benötigte Spielpraxis auf gehobenem Niveau sammeln kann.
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Darvich per Leihe zum VfL Wolfsburg in die 2. Bundesliga?
Dahingehend hätte Wolfsburg gegenüber dem Europa-League-Halbfinalisten aus Freiburg womöglich einen Vorteil. Der VfL steht zwei Spieltage vor Schluss auf Relegationsplatz 16. Der Rückstand auf das rettende Ufer (Werder Bremen und 1. FC Köln) beträgt sechs Zähler, das damit nur noch rein rechnerisch zu erreichen ist. Stattdessen richtet sich der Blick nach unten. St. Pauli liegt punktgleich auf Rang 17, Tabellenschlusslicht 1. FC Heidenheim hat nur drei Zähler weniger auf dem Konto.
Am letzten Spieltag kommt es zum direkten Duell zwischen Wolfsburg und Pauli. Am kommenden Wochenende treffen die Wölfe vor heimischer Kulisse auf den FC Bayern München.
Zudem würde der VfB gerne langfristig mit Darvich planen, da dieser mit zehn Toren und vier Assists in der 3. Liga durchaus zu überzeugen weiß. "Noah wäre bereit, hat zuletzt eine richtig gute Entwicklung genommen", lobte Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeneß Ende Februar gegenüber der Bild und stellte dem deutschen U21-Nationalspieler Einsätze im A-Team in Aussicht: "Ich bin sehr zufrieden mit seiner Entwicklung. Er bringt sehr viel mit, was ihn für höhere Aufgaben qualifiziert. Er muss genau diesen Weg weitergehen."
Darvich kam von Barca zum VfB Stuttgart
Seither schaffte es Darvich, der im vergangenen Sommer für eine Million Euro aus der zweiten Mannschaft des FC Barcelona nach Stuttgart gewechselt war., jedoch nicht einmal in den Profikader. Lediglich am 2. Spieltag gegen Gladbach stand er im Aufgebot von Hoeneß. Dennoch soll ein Leihgeschäft die präferierte Lösung sein. Sky berichtet obendrein von zahlreichen Interessenten aus der 2. Bundesliga.
In Freiburg hatte Darvich von 2017 bis 2023 für den Nachwuchs gespielt. Bekanntheit erlangte er vor allem durch seine Auftritte bei der deutschen U17-Nationalmannschaft im Jahr 2023, als er die DFB-Auswahl als Kapitän zunächst zum EM- und einige Monate später dann auch zum WM-Titel geführt hatte. Zwischendrin wagte Darvich den mutigen Schritt vom Breisgau zu Barca, wo er zumindest in Testspielen wertvolle Erfahrungen für die erste Mannschaft an der Seite von Robert Lewandowski und Co. sammelte.
Noah Darvich: Leistungsdaten und Statistiken für den VfB Stuttgart II
Spiele 27 Tore 10 Assists 4