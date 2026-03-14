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Gabriele Stragapede

Übersetzt von

Inter schickt keinen einzigen Spieler: Pressestille – nach dem Spiel gegen Atalanta gibt niemand ein Statement ab

Nach minutenlangem Warten trat schließlich kein Vertreter des Vereins vor die Kameras.

Ein Unentschieden am Ende und zwei Vorfälle, über die noch lange diskutiert werden wird.

Das Duell im San Siro, im Giuseppe-Meazza-Stadion, zwischen Inter und Atalanta endete 1:1: Auf das Tor von Francesco Pio Esposito in der ersten Halbzeit folgte in der zweiten Halbzeit ein Treffer von Nikola Krstovic, unter den Protesten der Nerazzurri-Fans.

Es war nicht die einzige Szene, die in den nächsten Tagen für viel Nachhall sorgen wird: Auch der Kontakt im Strafraum der Bergamasker zwischen Davide Frattesi und Giorgio Scalvini – den sowohl Schiedsrichter Manganiello als auch der VAR ungestraft ließen – sorgte für zahlreiche Kontroversen.

Nach gut einer Stunde Wartezeit nach dem Schlusspfiff kam die Bestätigung seitens des Nerazzurri-Clubs: Nach dem Spiel gibt niemand ein Statement ab, eine Entscheidung, die die Enttäuschung über die Entscheidungen während der Partie deutlich macht.

  • ENTSCHEIDUNG GETROFFEN

    Wie der DAZN-Korrespondent aus dem Mailänder Stadion berichtet, wurde der Verein aus der Viale della Liberazione vor den Kameras zu den üblichen Interviews nach dem Spiel erwartet, Doch die verschiedenen Kontroversen, die das Spiel gegen Atalanta ausgelöst hatte, ließen die Mitglieder der Nerazzurri-Führung etwa eine Stunde lang nachdenken, woraufhin sie beschlossen, keinen einzigen Vereinsangehörigen zu entsenden, weder zu DAZN noch zur Pressekonferenz.

    Presseschweigen also bei Inter, kein Vereinsvertreter äußerte sich nach dem Spiel gegen Atalanta.

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  • SPANNENDE FINALE

    Eine wichtige Stellungnahme nach einem wahrhaft spannenden Finale im San Siro.

    Die Anspannung aufgrund der Vorfälle im Spiel führte dazu, dass der Co-Trainer der Nerazzurri, Aleksandar Kolarov, in der Schlussphase des Spiels in eine Beinahe-Schlägerei mit Berat Djimsiti, dem Verteidiger von Atalanta, verwickelt wurde, wobei es fast zu einem körperlichen Zusammenstoß kam.

    Es bedurfte des Eingreifens von Mannschaftskollegen und mehreren gegnerischen Spielern, um den albanischen Innenverteidiger zurückzuhalten. In dem Durcheinander der Spielereignisse wurde Chivu zunächst verwarnt und dann vom Schiedsrichter Manganiello vom Platz gestellt.

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