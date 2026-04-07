Einerseits geht es darum, den Vorsprung auf Neapel und Mailand bis zum Ende der Meisterschaft zu halten, andererseits werden erste Kontakte geknüpft, um der Konkurrenz bei den Transferzielen zuvorzukommen. In diesen Wochen beginnt Inter mit der Planung für den Sommer, und auf der Liste der Nerazzurri-Verantwortlichen steht nach wie vor der Name von Moussa Diaby, Stürmer bei Al Ittihad, für den bereits im Januar ein Versuch unternommen worden war. In den letzten Monaten hat sich das Verhältnis zwischen dem Spieler und dem arabischen Verein zunehmend verschlechtert, sein Berater hält Ausschau nach einer neuen Lösung für die Wiedereröffnung des Transfermarkts, und Inter ist am Start.
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Inter: Diabys Preis sinkt – der Plan für den Sommer und die Forderung von Al Ittihad – was sich bei Dumfries und Luis Henrique ändert
WIE VIEL KOSTET DIABY?
Im Januar hatte Inter ein Angebot in Höhe von 30 Millionen Euro unterbreitet und vorgeschlagen, die Zahlung über mehrere Jahre zu strecken, doch der arabische Verein verlangte die gesamte Summe in einer einzigen Zahlung, sodass der Transfer nie zustande kam. In einigen Monaten könnten die Nerazzurri erneut um Diaby werben, der in Italien bereits 2018 im Trikot von Crotone (Trainer: Walter Zenga) gespielt hat, wohl wissend, dass der Marktwert des Spielers heute niedriger sein könnte: Der 1999 geborene Franzose hat einen Vertrag bis 2029, wird aber versuchen, bereits in der nächsten Transferperiode einen Wechsel zu erzwingen, und deshalb könnte Al Ittihad ihm letztendlich entgegenkommen und ihn zu einem Preis unter seinem Marktwert gehen lassen.
WARUM INTER WIEDER AN DIABY INTERESSIERT IST
Inter suchte in der vergangenen Transferperiode nach einer Verstärkung, die auf beiden Flügeln spielen kann, da man den Abgang von Luis Henrique in Betracht zog; nachdem man sich um Cancelo und Perisic bemüht hatte, versuchte man auch, Diaby zu verpflichten. Im Sommer könnte der Verein je nach den eingehenden Angeboten den Abschied von entweder Dumfries oder Luis Henrique in Betracht ziehen. Sollte einer der beiden den Verein verlassen, wird daher eine Verstärkung für diese Position im 3-5-2-System von Chivu benötigt, weshalb eine Rückkehr von Diaby im Gespräch ist. Der Spieler steht einem möglichen Wechsel nach Italien sehr offen gegenüber, doch es müssen Verhandlungen mit Al Ittihad geführt werden.