Inter: Diabys Preis sinkt – der Plan für den Sommer und die Forderung von Al Ittihad – was sich bei Dumfries und Luis Henrique ändert

Im Januar hatte Inter ein Angebot in Höhe von 30 Millionen Euro unterbreitet und vorgeschlagen, die Zahlung über mehrere Jahre zu strecken, doch der arabische Verein verlangte die gesamte Summe in einer einzigen Zahlung, sodass der Transfer nie zustande kam. In einigen Monaten könnten die Nerazzurri erneut um Diaby werben, der in Italien bereits 2018 im Trikot von Crotone (Trainer: Walter Zenga) gespielt hat, wohl wissend, dass der Marktwert des Spielers heute niedriger sein könnte: Der 1999 geborene Franzose hat einen Vertrag bis 2029, wird aber versuchen, bereits in der nächsten Transferperiode einen Wechsel zu erzwingen, und deshalb könnte Al Ittihad ihm letztendlich entgegenkommen und ihn zu einem Preis unter seinem Marktwert gehen lassen.



