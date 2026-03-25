Inter, Calhanoglu: „Juventus und Barcelona wollten mich. Chivu gibt jedem eine Chance, bei Inzaghi war das anders.“

Hakan Çalhanoğlu über die Übernahme des Traineramts bei Inter durch Cristian Chivu: „Mit ihm gibt es Chancen für alle. Bei Inzaghi war das anders.“





Der Mittelfeldspieler der Nerazzurri sprach mit KAFA Sports und ging mit den Reportern des türkischen YouTube-Kanals auf verschiedene Themen ein, von seinem Wechsel vom AC Mailand zu Inter bis hin zu den Neuerungen, die der Verein aus der Viale della Liberazione im Sommer vorgenommen hat.





Insbesondere ging es um den Trainerwechsel, mit dem Abschied von Simone Inzaghi und der Ankunft von Cristian Chivu.