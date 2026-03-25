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Grafica Calciomercato Calhanoglu Inter 16.9Calciomercato/Getty

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Inter, Calhanoglu: „Juventus und Barcelona wollten mich. Chivu gibt jedem eine Chance, bei Inzaghi war das anders.“

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Der türkische Mittelfeldspieler berichtet über den Wechsel von Inzaghi zu Chivu und gibt Einblicke in die Hintergründe des Transfergeschäfts.

Hakan Çalhanoğlu über die Übernahme des Traineramts bei Inter durch Cristian Chivu: „Mit ihm gibt es Chancen für alle. Bei Inzaghi war das anders.“


Der Mittelfeldspieler der Nerazzurri sprach mit KAFA Sports und ging mit den Reportern des türkischen YouTube-Kanals auf verschiedene Themen ein, von seinem Wechsel vom AC Mailand zu Inter bis hin zu den Neuerungen, die der Verein aus der Viale della Liberazione im Sommer vorgenommen hat.


Insbesondere ging es um den Trainerwechsel, mit dem Abschied von Simone Inzaghi und der Ankunft von Cristian Chivu.

  • VON CHIVU NACH INZAGHI

    Genau zu diesem Thema betont Calhanoglu, wie schnell die Anpassung an den rumänischen Trainer vonstattenging:


    „Chivu trainierte bereits die Primavera von Inter, manchmal haben wir Trainingsspiele gegen seine Mannschaft bestritten. Als er anfing, mit uns zu arbeiten, hat ihn die Mannschaft sehr schnell akzeptiert. Er hat selbst bei Inter gespielt, und das ist zweifellos ein Vorteil. Er gibt jedem eine Chance, auch den jüngeren Spielern. Bei Inzaghi war das anders, er hat mehr Erfahrung. Sie haben zwei unterschiedliche Philosophien.“

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  • VON INTER ZU MILAN

    Der türkische Mittelfeldspieler räumt ein, dass der Wechsel von Milan zu Inter „ein schwieriger Schritt“ war, und erklärt, wie man diese Umstellung meistern kann:


    „Zunächst einmal muss man seinen Wert unter Beweis stellen und zeigen, dass man fit ist. Und dann muss man auch die Fans überzeugen, dass man immer 100 % geben wird. Mein erstes Spiel ist jedoch gut gelaufen, ich habe ein Tor geschossen und eine Vorlage gegeben. Ich war ehrlich gesagt begeistert von diesem Spiel, es war eine neue Erfahrung, sozusagen ein Wendepunkt in meiner Karriere.“

  • DIE ENTWICKLUNG ALS SPIELMACHER

    Calhanoglu hat bei Inter seine Position gewechselt und spielt nun nicht mehr als offensiver Mittelfeldspieler, sondern als Spielmacher:


    „Als ich hierherkam“, erzählt er KAFA Sports, „spielte Marcelo Brozovic auf dieser Position, und wir haben oft zusammen gespielt. Nachdem er weggegangen war, überlegte der Trainer, wie er diese Rolle neu besetzen könnte, und sagte mir dann, dass er mich auf dieser Position testen wolle. Ich habe zugestimmt, weil die Position zwar anders war, aber nicht allzu sehr.“


    Ein paar Unterschiede gab es jedoch:


    „Sicher, vielleicht bin ich weiter vom Strafraum entfernt, aber ich habe mehr Kontrolle über das Spiel. Ich spiele eine Rolle, die sowohl offensiv als auch defensiv ist, ich helfe gerne der Mannschaft. Mein Spiel hat sich verändert, ich stelle mich gerne neuen Herausforderungen.“

  • DIE BEZIEHUNGEN ZU DEN GENOSSEN

    Der türkische Mittelfeldspieler spricht anschließend über sein Verhältnis zu seinen Mannschaftskollegen:


    „Ehrlich gesagt verstehe ich mich mit allen gut, besonders aber mit Manuel Akanji, Yann Sommer, Marcus Thuram, Denzel Dumfries und Yann Bisseck.“


    Zu Akanji besteht jedoch eine besondere Verbindung:


    „Ja, denn er spricht Deutsch und unsere Kinder gehen alle auf dieselbe Schule. Aber auch Denzel Dumfries mag die Türken sehr.“

  • „Da waren Juventus und Barcelona“

    Çalhanoğlu spricht erneut über seinen Abschied von den Rossoneri nach Ablauf seines Vertrags: „Wir haben bis zuletzt darauf gewartet, dass Milan ein Angebot zur Vertragsverlängerung unterbreitet, aber es kam keines.“


    Der Türke enthüllt Hintergründe:


    „Zu diesem Zeitpunkt kam mein Agent und sagte mir, dass es ein Angebot von Barcelona gäbe und auch Juventus interessiert sei.“


    Dann kam jedoch Inter:


    „Im letzten Moment. Inzaghi rief uns ständig an, er wollte mich unbedingt haben. In diesem Moment fragte ich mich: ‚Aber wie kann man von Milan zu Inter wechseln?‘ Der Agent sagte mir: ‚Schlaf eine Nacht drüber, und wenn du aufwachst, rufst du mich an.‘ Ich habe zugestimmt.“


    Und ohne dass jemand mitreden konnte:


    „Es war meine Entscheidung. Als ich sie dann meiner Familie mitteilte, haben sie sie akzeptiert.“