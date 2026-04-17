Angeblich hegt Fenerbahce Istanbul Gedankenspiele, den südkoreanischen Innenverteidiger zurückzuholen. Das berichtet Insider Sercan Hamzaoglu, der für gewöhnlich gut über Feners Transfer-Aktivitäten informiert ist. Demnach kam es bereits zu einem Treffen in der türkischen Hauptstadt zwischen den Beratern des FCB-Stars und den Verantwortlichen des Klubs.
Insider berichtet über Berater Treffen! Fenerbahce wirbt angeblich um Rückkehr von Defensivstar des FC Bayern
Kim hatte bereits zwischen 2021 und 2022 das Fener-Trikot getragen. Im Anschluss war er für rund 20 Millionen Euro zur SSC Neapel gewechselt, von wo es nach einer starken Saison inklusive Gewinn des Scudetto 2023 dann für 50 Millionen Euro zum FC Bayern München ging.
Beim deutschen Rekordmeister ist Kim spätestens seit der Ankunft von Jonathan Tah nicht mehr als Stammspieler gesetzt. Während er in der vergangenen Spielzeit zusammen mit Dayot Upamecano noch das Innenverteidiger-Duo Nummer eins bildete, muss er in dieser Saison immer häufiger von der Bank aus zusehen.
Ein Abgang in der nahenden Transfer-Periode ist daher nicht ausgeschlossen. Die Münchner würden Kim bei einem entsprechenden Angebot keine Steine in den Weg legen, zuletzt war von einer Ablöseforderung im Bereich von 30 Millionen Euro die Rede.
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Bayern würde Min-Jae Kim wohl keine Steine in den Weg legen
Vor allem bei einigen italienischen Klubs soll der 29-jährige Sudkoreaner hoch im Fokus stehen. Bei Juventus Turin soll Luciano Spalletti, der Kim bereits aus der gemeinsamen Zeit bei Napoli kennt, ein großer Befürworter, den Verteidiger als Wunschtransfer für den kommenden Sommer ausgerufen haben. Darüber hinaus hat offenbar auch die AC Milan Interesse angemeldet.
Fraglich ist, inwiefern Fenerbahce bei derartig hochkarätiger Konkurrenz mithalten könnte. Aus sportlicher Sicht wäre ein Wechsel in die türkische Süper Liga eindeutig ein Abstieg für Kim, lediglich in Sachen Gehalt könnte Istanbul mit Versprechungen locken.
Kims Vertrag beim FC Bayern läuft noch bis 2028. Schon im vergangenen Sommer hätte der Abwehrspieler dem Vernehmen nach bei einem entsprechenden Angebot gehen können, allerdings lehnte er einen Abschied aus München noch ab, da er abwarten wollte, ob sich seine Rolle unter Trainer Vincent Kompany möglicherweise verändert. Anhaltspunkte dafür gibt es bis dato aber nicht, in wichtigen Spielen, etwa jüngst in der Champions League gegen Real Madrid, sind Upamecano und Tah die eindeutige Stammbesetzung in Bayerns Abwehrzentrum.
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.