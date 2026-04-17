Insider berichtet über Berater Treffen! Fenerbahce wirbt angeblich um Rückkehr von Defensivstar des FC Bayern

Kim hatte bereits zwischen 2021 und 2022 das Fener-Trikot getragen. Im Anschluss war er für rund 20 Millionen Euro zur SSC Neapel gewechselt, von wo es nach einer starken Saison inklusive Gewinn des Scudetto 2023 dann für 50 Millionen Euro zum FC Bayern München ging.

Beim deutschen Rekordmeister ist Kim spätestens seit der Ankunft von Jonathan Tah nicht mehr als Stammspieler gesetzt. Während er in der vergangenen Spielzeit zusammen mit Dayot Upamecano noch das Innenverteidiger-Duo Nummer eins bildete, muss er in dieser Saison immer häufiger von der Bank aus zusehen.

Ein Abgang in der nahenden Transfer-Periode ist daher nicht ausgeschlossen. Die Münchner würden Kim bei einem entsprechenden Angebot keine Steine in den Weg legen, zuletzt war von einer Ablöseforderung im Bereich von 30 Millionen Euro die Rede.