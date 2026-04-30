Getty Images Sport
Inklusive eines einstigen Bayernstars: Manchester United soll AC Milan gleich drei Spieler bieten im Tausch mit Rafael Leao
Laut "La Gazzetta dello Sport" soll Manchester United Rafael Leao als Transferziel Nummer 1 ausgemacht haben. Für den Spieler des AC Milan soll United bereit sein, gleich drei Spieler als Tauschmasse anzubieten, um die Ablösesumme zu drücken. Diese Spieler sollen Manuel Ugarte, Marcus Rashford und der frühere Bayernstar Joshua Zirkzee sein.
Leao steht noch bis 2028 bei Milan unter Vertrag und erhält in Italien ein Nettogehalt von 5,5 Millionen Euro plus Prämien - eine Summe, die United keine Angst machen soll.
- Getty Images
AC Milan besteht nicht mehr auf gigantische Ausstiegsklausel für Rafael Leao
Obwohl Leao eine Ausstiegsklausel über 175 Millionen Euro hat, sollen Milans Verantwortliche Berichten zufolge wohl schon ab einer Summe von 50 Millionen Euro gesprächsbereit sein. Das Verhältnis des 26-Jährigen zu Trainer Massimiliano Allegri gilt nicht als das Allerbeste, zuletzt war Leao sogar von den eigenen Fans ausgepfiffen worden.
Zirkzee steht schon länger im Fokus des AC Milan
Joshua Zirkzee, einst bei Bayern München ausgebildet, stand schon vor einem Jahr bei Milan auf der Wunschliste. Der niederländische Nationalspieler schaffte bei United den Durchbruch nicht, absolvierte bislang nur 21 Spiele für United.
Auch Marcus Rashford und Ugarte gelten als mögliche Austauschspieler. Rashford spielt aktuell leihweise beim FC Barcelona und der Klub von Hansi Flick würde den Engländer auch gerne behalten - allerdings soll den Blaugrana die festgelegte Ablöse von 30 Millionen Euro zu hoch sein. Tauscht United ihn also gegen Leao ein? Manuel Ugarte hingegen ist bei Manchester United ins zweite Glied gerückt und sein Berater Jorge Mendes bietet ihn laut Berichten mehreren Clubs in Europa an.