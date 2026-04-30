Inklusive eines einstigen Bayernstars: Manchester United soll AC Milan gleich drei Spieler bieten im Tausch mit Rafael Leao

Laut "La Gazzetta dello Sport" soll Manchester United Rafael Leao als Transferziel Nummer 1 ausgemacht haben. Für den Spieler des AC Milan soll United bereit sein, gleich drei Spieler als Tauschmasse anzubieten, um die Ablösesumme zu drücken. Diese Spieler sollen Manuel Ugarte, Marcus Rashford und der frühere Bayernstar Joshua Zirkzee sein.

Leao steht noch bis 2028 bei Milan unter Vertrag und erhält in Italien ein Nettogehalt von 5,5 Millionen Euro plus Prämien - eine Summe, die United keine Angst machen soll.